【台積電的全球佈局】「十年磨一劍，一揮定江山」，老師傅的勝利方程式

2020年疫情爆發，各國港口封鎖，全球供應鏈應聲中斷，電子產品出貨困難，零組件短缺蔓延至汽車產業。民眾有錢也買不到商品，一再凸顯「製造業」的重要。原來過去數十年裡，歐美等先進國家，崇尚設計軟體行業，逐漸將高耗能、污染的製造業轉移到亞洲，其中就包含了工業之米——半導體（Semiconductor）。

疫情像是暮鼓晨鐘，敲醒了歐美產業界的警覺。

由於半導體供應商趨於集中亞洲，在船運壅塞情況下，價格數千至數萬美元的電子、汽車產品，可能因為短缺不到一美元晶片而無法組裝，導致眾多工廠被迫停工，連帶影響失業率攀升、通貨膨脹上揚，一度擴大成「國安危機」，這此前所未有的詭異情況，將推動未來十年半導體產業的巨大改變。

疫情間電子產品需求大爆發，台積電（TSMC）的價值受到全球科技業的高度矚目，去（2021）年其股價屢創新高，市值擠進全球前十強，與沙烏地阿拉伯石油、蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、特斯拉、股神巴菲特的波克夏海瑟威、Meta（FB）等公司比肩而立。

如此驚人成果是台積電的策略奏效，十年磨一劍、一揮定江山，更可以說是「老師傅」的逆襲。

台積電就像是經歷千錘百鍊的木工、鐵匠，只專注於手藝精進，默默做不吭聲；而包含蘋果、英特爾等公司就像是設計師。台積電說只要客戶拿得出設計圖，就會想辦法完成，還同時做到「絕對保密」。

台積電總裁魏哲家一語道破：「客戶成功，台積電才可能成功，『沒有同時成功』」。

隨著工藝製程技術革新，跨入門檻日益墊高，台積電逐漸和所有對手拉開距離。台積電2015年資本支出（投資）佔營收比重30%，達81億美元（新台幣2430億元），2022年資本資出突破50%，達400億美元（新台幣1.2兆元）。

其中2019年是關鍵技術轉折年，7奈米（N7）是跨入先進製程重要指標，也是所謂極紫外光刻（EUV）世代。台積電領先業界量產，資本支出的差距大幅擴大技術差距，大力投資、專注技術還有良善的企業文化，形成了台積電的「勝利方程式」。

關鍵評論網 台積電資本支出金額不斷攀升，成為後期技術上的優勢。製程節點3奈米（N3）在2022年下半年量產、3奈米升級版（N3E）製程將在2023年下半年進入量產，採用鰭式場效電晶體（FinFET）架構，2025年N2量產。

台積電財報顯示，2015年第一季毛利率最高達到49.28%，2022年已經來到了59.06%，邁向60%大關，多虧EUV的先進製程順利量產，顯示台積電競爭力正在增強，每賣出一塊晶圓的獲利屢創新高。

極紫外光微影製程（EUV）：EUV相較於傳統技術有巨大改變。主要差異是EUV光刻技術是在真空中曝光，並透過高能量、波長短的光源，將光罩上的電路圖案轉印到晶圓的光阻劑塗層，再進行晶片製作。

關鍵評論網 2021年台積電和勁敵三星的市值發生黃金交叉，毛利率不斷攀升，顯示其競爭力越來越強。

廠房座落的部分，台積電在北美、歐洲、日本、中國以及韓國等地均設有子公司或辦事處，但事實上台積電是「相當本土化」的公司。台灣有四座超大12吋晶圓廠、四座8吋晶圓廠，以及一座6吋晶圓廠；中國有12吋、8吋晶圓廠各一座；美國目前有一座8吋晶圓廠。此外，台積電四間先進封測廠皆設在台灣。主要的製造、研發都設在台灣。

近年經營策略逐漸改變，尤其在疫情後，全球供應鏈重整，建工廠重心逐漸由亞洲轉向歐美日，例如美國亞利桑那州的5奈米廠、日本茲城縣筑波市的3D IC研究開發中心；還有日本熊本縣建設12吋JASM晶圓廠，預計2024年底前開始投產22/28奈米製程。此外，歐盟也亦醞釀招手台積電到當地建廠，各國本土大建廠時代來臨。

關鍵評論網 最新技術2奈米量身打造的Fab 20廠區確定落腳竹科的寶山園區、高雄Fab 22廠區支援28奈米及7奈米製程、南科Fab 14廠區，將支援特殊成熟製程。

此外，半導體產業中，台積電除了在先進製程（N7至N2及以下）著墨，也開始擴產成熟製程（N7以上）。成熟製程毛利較低，但就趨勢而言，因為電動車帶動需求，像是日本青森、中國南京，台灣高雄等廠，這也意味使用不同製程，要面對的產業各有差異，例如汽車大國日本，要保護汽車產業供應鏈完整，鎖定就是成熟製程；美國則是強調先進製程，要在高效能運算（HPC）的基礎上，發展更多先進科技，包含5G、低軌衛星甚至是軍事武器。

鑑於以上，凸顯台積電美國亞利桑那州5奈米（N5）的特別之處。而此些重要轉淚點更凸顯地緣政治已經日益凌駕於商業分工模式，意味和以往不同的危機正在浮現。因此下一篇將以國際政治的角度，一探台積電的國際政治局面——美歐中日韓的三方角力。

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核稿編輯：翁世航