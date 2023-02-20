【12年國教診療室】61萬台iPad大多鎖在充電車裡，「生生用平板」政策到底出現了什麼問題？

前（2021）年底行政院推出「班班有網路、生生用平板」，於2022-2025四年內投入200億，於2022年9月先花其中的102億，購買61萬Apple iPad及充電車，送進全台近4000所高中職與國中小學，另外也提升三萬台無線網路基地台的網速。然而現實狀況是多數教師仍習慣傳統教學，平板大多鎖在充電車裡。若繼續鎖下去，五年後這些平板就面臨更換或報廢，等於200億都丟入水裡了。

政策出現了什麼問題？

「生生用平板」政策到底出現了什麼問題？以下歸納幾點因素。

首先是網路設備速度不夠。雲林某國小老師讓學生透過玩遊戲複習所教的內容，結果一位同學大喊：「我最高分」，其他同學卻看著螢幕轉圈圈，無法同步作答。很多學校也反映，網路常斷線，老師只好開自己的手機熱點給學生用，但是光讓學生連線、回答問題的等待時間，就耗費了大量的時間了。目前學校針對這點是監測網路頻寬，有問題網管就立即處理，或請網路商來改善。目前政府的協助是學校至少都維持300Mb的速度，13至24班提升到500Mb，25班以上的學校是1G以上。

其次是讓學生自學，卻是互相干擾。 網路上的教學平台影片量多，讓學生自己看影片自學，加強自己不足的概念，卻發生學生看各自的影片，互相干擾的問題。目前可改善的方法就是讓學生自己帶耳機到學校使用，或者課堂上使用遊戲互動或貼便利貼等活動，五分鐘內的影片全班一起看，較長的影片讓學生在家裡先觀看。

最後則是教師授課意願低。 一些學校的行政主管指出，老師習慣使用板書，平板多鎖在充電車裡。推廣的問題目前是中央補助舉辦講座或工作坊，現行政策規定每位教師在2025年前至少需要六小時的研習數字，2022年每校培訓教師達到25％，2023年底80％的編制教師完成培訓。另外政府補助數位學習輔導團入校進行輔導與協助，與教師共備課程，並導入課後班的使用。

平板融入教學實際案例

我有一位實習生在教學演示那一天，向學校借了30台的iPad，還有Apple Pencil（蘋果電子筆），向校長、觀課教師、和師培指導老師展示了一堂科技融入教學的課程。實習老師先讓學生玩Kahoot遊戲（一個社交學習平台，學生看著大螢幕的問題，使用手上的平板作答，答題會有分數與排名），之後針對相關課文作者蘇東坡的其他文章進行查找和自學，小組討論之後使用電子筆畫出心智圖，之後上台做報告，報告完後再讓他們使用電子筆看電子書，邊作筆記，最後做電子評量。

整堂課上下來非常精彩，但實習老師需要有如下的事前準備：