【12年國教診療室】61萬台iPad大多鎖在充電車裡，「生生用平板」政策到底出現了什麼問題？

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一些學校的行政主管指出，老師習慣使用板書，平板多鎖在充電車裡。推廣的問題目前是中央補助舉辦講座或工作坊，現行政策規定每位教師在2025年前至少需要6小時的研習數字，2022年每校培訓教師達到25％，2023年底80％的編制教師完成培訓。另外政府補助數位學習輔導團入校進行輔導與協助，與教師共備課程，並導入課後班的使用。
前（2021）年底行政院推出「班班有網路、生生用平板」，於2022-2025四年內投入200億，於2022年9月先花其中的102億，購買61萬Apple iPad及充電車，送進全台近4000所高中職與國中小學，另外也提升三萬台無線網路基地台的網速。然而現實狀況是多數教師仍習慣傳統教學，平板大多鎖在充電車裡。若繼續鎖下去，五年後這些平板就面臨更換或報廢，等於200億都丟入水裡了。
政策出現了什麼問題？
「生生用平板」政策到底出現了什麼問題？以下歸納幾點因素。
首先是網路設備速度不夠。雲林某國小老師讓學生透過玩遊戲複習所教的內容，結果一位同學大喊：「我最高分」，其他同學卻看著螢幕轉圈圈，無法同步作答。很多學校也反映，網路常斷線，老師只好開自己的手機熱點給學生用，但是光讓學生連線、回答問題的等待時間，就耗費了大量的時間了。目前學校針對這點是監測網路頻寬，有問題網管就立即處理，或請網路商來改善。目前政府的協助是學校至少都維持300Mb的速度，13至24班提升到500Mb，25班以上的學校是1G以上。
其次是讓學生自學，卻是互相干擾。 網路上的教學平台影片量多，讓學生自己看影片自學，加強自己不足的概念，卻發生學生看各自的影片，互相干擾的問題。目前可改善的方法就是讓學生自己帶耳機到學校使用，或者課堂上使用遊戲互動或貼便利貼等活動，五分鐘內的影片全班一起看，較長的影片讓學生在家裡先觀看。
最後則是教師授課意願低。 一些學校的行政主管指出，老師習慣使用板書，平板多鎖在充電車裡。推廣的問題目前是中央補助舉辦講座或工作坊，現行政策規定每位教師在2025年前至少需要六小時的研習數字，2022年每校培訓教師達到25％，2023年底80％的編制教師完成培訓。另外政府補助數位學習輔導團入校進行輔導與協助，與教師共備課程，並導入課後班的使用。
平板融入教學實際案例
我有一位實習生在教學演示那一天，向學校借了30台的iPad，還有Apple Pencil（蘋果電子筆），向校長、觀課教師、和師培指導老師展示了一堂科技融入教學的課程。實習老師先讓學生玩Kahoot遊戲（一個社交學習平台，學生看著大螢幕的問題，使用手上的平板作答，答題會有分數與排名），之後針對相關課文作者蘇東坡的其他文章進行查找和自學，小組討論之後使用電子筆畫出心智圖，之後上台做報告，報告完後再讓他們使用電子筆看電子書，邊作筆記，最後做電子評量。
整堂課上下來非常精彩，但實習老師需要有如下的事前準備：
- 了解課文內容：這對一般國文老師都算容易，只有初次教學的老師需要花點時間備課。
- 確定器材與連線：須確定iPad在教室的連線沒問題，還有平板與電子筆都有完整充電，另外需要測多台平板使用時的網速。
- 準備Kahoot遊戲上的題目：雖然Kahoot遊戲網站有很多題目，但是少有特定單元的題目，或者教師覺得適當的題目，所以一般學科老師需要事先命題。
- 學生分組：在前幾堂課就要先安排學生分組，而不是該堂課開始才進行分組，以節省時間。
- App準備：確定學生會使用心智圖軟體，或者繪圖軟體，以便小組能繪製心智圖，另外還有Apple電子書需要先上傳電子課本及評量。
- 上傳檔案：需確定學生懂得截圖，和懂得如何上傳檔案到Google Classroom。
- 上課流程：因為一堂課只有45分鐘，掌握學生自學時間、報告時間、和所有教學活動的流程非常重要。
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