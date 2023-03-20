【12年國教診療室】108課綱形塑「終身學習者」的願景，但「素養」是考得出來的嗎？

我們想讓你知道的是
108課綱依舊跳脫不了考試導向教學，素養導向學習淪為口號。政府應該在升學制度上強調分數以外的學習，減少學科學習。AI時代機器人可以幫產業做很多事，勞動部應設定政策改善勞工權益，避免加班和晚下班成為常態，從工作環境改善開始，讓孩子有更多的陪伴。而教育部不該只是補助學校做計畫或提升硬體，應該並且投入更多人力資源支持偏鄉。
2004年實施「九年一貫課綱」的目的是為了連貫國小與國中的課程，而2019年上路的「108課綱」（又稱新課綱），同樣是為了配合十二年國教，減少國中與高中的課綱落差。為了讓知識不再限於課本與考試，新課綱強調解決生活中的實際問題、同時培養創造力、思辨力、合作力、溝通力、美感、公民意識等，統稱「素養」。
除了知識與技能以外，更強調能力與態度，例如學習英文不再只是背單字與文法，以及會做選擇題與作文，更要強調將英文應用在生活上的溝通、足以閱讀大量英文文本的能力、學習多元文化；不僅使用英文，還要尊重他國文化、學習國際教育、有合作及思辨的能力、培養熱愛英文的態度，從中獲得成就感。
素養教學現況
老實說，新課綱的立意是良善的，但要學習的面向卻幾乎包山包海，幾乎全部都要學。最開始我也很嚮往108課綱提出的願景，包括自主行動、溝通互動、社會參與，這三個新課綱的大面向形塑成「終身學習者」的願景，而這三個面向又各自有三個項目，形成三面九項的核心素養，然而這些核心素養卻成為老師上課時要勾選的指標，是否真的有達到勾選的指標，卻是個大問號。
例如當一位數學老師要教一堂三角函數的課，需要先在教案上勾選此堂課相關的項目，而這位老師勾選「系統思考與解決問題」、「符號運用與溝通表達」、「人際關係與團隊互動」的新課綱核心素養，然而第一項的相關性可能只是解個應用題，第二項的相關性是認識三角函數的符號、第三項的相關性是小組討論，這樣是否真的有達到所謂的「素養」？
就像先前說的，素養指的不僅是知識與技能，還包括能力與態度，然而上述是否均有包括，還是只是應付上級查詢而已。又或者將解題、認識符號、及討論當成「素養」，這件事情本身是為了刻意美化學習，還是真的達到核心素養的意涵呢？
素養本身就不是一堂課可以達到，而且單一素養包含的層面就很廣，可能需要至少一學期來達成，遑論一堂課就可以達到三個核心目標，甚至讓人覺得素養越多越好的錯覺。
素養是考得出來的嗎？如同前面提到，素養是包括生活應用的態度與能力，相互尊重的態度，合作力、溝通力、創造力等能力，這些該如何考呢？還是素養考題最終只是「字比較多」、「涵蓋多學科」、「高程度」的應用題呢？
對社會的影響
專題下則文章：
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