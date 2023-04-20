【12年國教診療室】「工業5.0」人機協作時代，學校教育應減少AI第二腦學習，著重於人類第一腦學習

托特是古希臘的智慧之神，他在埃及神話神祇當中有著鷺鷥頭的人形，他是智慧的象徵，精通數學和醫學，也負責守護文藝和書寫的工作。在埃及還沒有文字時，有一天托特神向法老王展示他的新發明「書寫技術」，托特神說：「我為你帶來一件寶貴的禮物，它可以幫助你和你的子民記住所有的知識，提高他們的智慧和記憶。」

法老王卻說：「這樣我就不需要記住我的知識，那我的智慧和記憶力會不會下降？」

托特神說：「大王，你誤會了。書寫並不是取代學習，而是輔助學習。它可以幫助你保存更多的知識，避免遺忘和失傳。它可以幫助你比較不同的觀點，增進理解和判斷。它可以幫助你創造新的知識，推動文明進步。」

即使法老王持續抱持質疑的態度，但書寫技術就此流傳下來，人類因為有了文字得以傳承文明，技術和科技得以一代一代的流傳。試想若沒有文字，織漁網的這個技術就無法流傳，人又得從使用工具捕魚的時代回到徒手抓魚的年代，所有智慧的談話和發明將因為無法傳承，導致每一代都要重頭開始發明。人就只能一直活在原始時代。

工業化演變創造大量新事業

因為智慧得以流傳，人們從狩獵和採集時代進展到農業生活，並發展村莊和城邦，到現在我們所看到的國家，而紙張及印刷術的發明，讓知識可以大量流傳，奠定了人類文明的基礎。

如下表，到了18世紀出現了蒸汽機，手工業轉向機器生產，這是工業1.0的時代，這時出現了工廠制度；接著是19世紀出現了電氣，生產流程自動化加速了生產力，這樣的工業2.0也造就了資本主義經濟體系；20世紀末出現了電腦，自動化生產力又再度提升，這時的工業3.0興起全球化經濟。而到了21世紀的人工智慧出現，造就了工業4.0，各個領域都大幅的進展，從事重複性質的勞工面臨失業。

創新產業 失業者類型 新型態工作者 新制度 工業1.0 蒸汽機、紡織工業、鐵路運輸等 手工藝者、農業勞動力、車夫 機械操作工、工廠工人、鐵路駕駛等 工廠制度 工業2.0 電力、化工、鋼鐵、汽車製造等 低技能工人、小規模製造業者 電力工程師、化學工程師、生產線工人、司機等 資本主義經濟體系 工業3.0 電腦技術、自動化、半導體等 低技能和中技能工人、部分白領職位 IT工程師、自動化設備操作員等 全球化經濟 工業4.0 物聯網、人工智慧、大數據 高技能功能，例如編程、金融分析師 數據科學家、AI工程師、物聯網工程師、人機協作者 共享經濟

其實不管是哪一個工業的進程，一開始都是導致大量的失業，這些都會造成人類在文明時代的恐懼，但隨著新科技的發展，也會有大量新型態的工作需求。這如同托特神告訴法老王的：「書寫並不是取代學習，而是輔助學習」然而人類就像法老王一樣，一開始總是懼怕新發明，因為每一項新發明代表著新的變動，人是習慣的動物，總是害怕變動，但是每一次的文明進展，都是新的變動促成的。