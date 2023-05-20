【12年國教診療室】兩天超過5000人連署廢除，「2030雙語政策」出了哪些問題？

當初國發會與教育部共同提出「2030雙語政策整體推動方案」，主要是考量台灣是個出口為主的小島，沒有天然資源，所以需要強化國人的英文能力，不僅提高外國企業願意來台設分公司，也能提升國人的國際競爭力及國際化思維。例如當初盛傳亞馬遜公司考量台灣人才普遍學歷高，且薪資較國際水準低預計要來台灣設分部，然而卻因為台灣人英文水準不足，而改設於長島。

然而若只因為這樣就訂出雙語國家政策，可能有點太一廂情願了，因為亞馬遜會將公司設於長島，更多考量是靠近紐約這樣的國際大都市，更容易接觸世界客戶與供應商，且加速物流服務，且長島有許多支持企業的政策，另外長島還擁有豐富的軟體開發及數據分析的相關人才，這些並不是提升英文就可以達到的因素。

連署撤銷雙語政策

其實「雙語國家政策」早在2017年就推出，目標是在2030年讓英文成為台灣的主要語言，但是執行幾年後發現效果不彰，改為「雙語政策」，拿掉國家兩個字，最近又提議廢止雙語政策。

日前公共政策網路參與平台，訴求廢止雙語政策，短短兩天就超過5000人附議，要求取消以雙語政策為名的補助、檢討不當績效指標、回歸英語正常化教學、提升活化英語教學品質。

雙語政策有哪些KPI？

根據教育部提出的「大專校院學生雙語化學習計畫」，只要被選定的雙語標竿大學，於2024年至少25%的學生需要達到歐洲共同語言參考標準B2以上的流利精熟等級，2030年需有50%的學生達到B2等級，這等同於可以申請國外一流大學的托福成績或全民英檢中高級。在2024年至少有20所大專院校採全英授課比率達30%，2030年需有40所達到80%。

2022年底，在全國3392所公立國中小，已有949所成為雙語學校，數量達到接近三分之一。所謂雙語學校是指每周有三分之一的課程以英語授課，而細部觀察這些課程，均是以英文為語言，教授中文教材的學科，若教師是外師，需搭配一個本土教師，適時進行翻譯或講解概念；若是中師，也需搭配學科教師；當然在人力不足的狀態下，就由學科老師以英文授課，但卻常出現學生的英文能力無法提升、學科能力卻下降的狀況。

另外還包括2030年前需要選送3845位教師出國進修、培育5000名雙語教師、引進4690外師人次、舉辦一萬場英語相關活動、製作兩萬集英語學習節目、3883所學校使用政府補助的英文線上平台。

雙語政策的問題