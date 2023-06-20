【12年國教診療室】「老師你會回來嗎？」偏鄉教育最大的問題是人，而非設備和器材

我們想讓你知道的是
「老師你還會回來嗎？」這是偏鄉孩子常問代理或代課老師的問題，偏鄉地區不論是正式教師還是代理教師，都嚴重缺乏人力資源。特別是在非主科領域，例如音樂、美術和體育等方面，教師更加供不應求。因此，大部分偏鄉教師被迫在非專長領域授課，這增加了他們的教學負擔，也降低了教學品質。
《不丹是教室》這部電影其實已經在我的to-watch-list上放很久了，一直擔心劇情太平淡，會看不下去，趁著學期末，找時間看了一下。果然劇情真的頗平淡，然而卻再次燃起我對偏鄉教育的憧憬。
電影描寫一個不想當老師的師院畢業生烏金，他不喜歡教書，反而想到國外當流浪歌手。然而教育部給了他一個機會，派他去世界最高、最偏遠的魯納納國小擔任一年的老師。
經過了一整天的車程，終於抵達喜馬拉雅山下，但還要走上8天的跋山涉水才能達到目的地。當他終於抵達目的地時，當地的村長、村民、孩子將他當成貴賓招待，村子非常尊敬老師，因為他們認為「老師是知道未來的人」。
山上任何物資都缺乏，沒有穩定的電力、沒有網路、教室沒有黑板，連廁所的衛生紙都用樹葉，避免老師不習慣，下山的村民買一些衛生紙來用，學生練習功課的紙也非常稀缺，最後烏金甚至拆了房間遮風的擋風紙讓學生當作練習紙使用。
烏金從第一天心不甘情不願的接下這份工作，班長還到宿舍來叫他起床，到後來他融入當地生活，用心投入教學，甚至學會撿犛牛的糞便來燒火，學會唱山上的氂牛之歌。
最後村長跟烏金說，村裡的大家都不希望他離開，因為他是最好的老師，但冬天快到了，他如果再不離開，大雪會覆蓋下山的道路，他就無法下山了。
故事的最後，烏金在澳洲的某家餐廳當流浪歌手，但思緒卻徘迴在魯納納的生活。在我們奔波忙碌的生命旅途中，往往忽略了許多值得深思的事情。我們追尋的夢想，似乎在天地之間微不足道。然而，在魯納納這美麗的村莊中，我們開始更清楚地意識到已擁有的一切並學會珍惜。即使烏金原本冷漠的心也融化於村民的熱情和大自然的景色中。湛藍的天空和綠草如茵的高原，即使在極度物資匱乏下，村民們仍以樂天知命的微笑面對生活。這種對生命的尊重和持恆的感恩之心，原來是如此純粹且美好。
專題下則文章：
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