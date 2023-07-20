【12年國教診療室】相較於綜合大學，為何技職院校受少子化浪潮打擊更嚴重？

近期因為少子化和私校退場條例通過，導致私校倒閉潮，各種驚人的數據讓學校心驚膽戰，預計2025年大一新生會跌破20萬（根據國發會統計2008年出生人數是19萬8733人），而這個大一新生數字在10年前（2015年）還有28萬。五年內至少三分之一私中退場，約1760名教師失業。八年內有40間私立大專退場，約6000名教師失業。

而目尚未退場但有辦校危機的學校，包括被教育部列為預警學校或專輔學校，有七成都是技職體系。相比於其他綜合大學，為何技職院校會遭遇更嚴重的少子化浪潮打擊？

本文章將從1994年廣設大學的起源開始探討，分析過去技職院校背景，並討論未來技職的發展與人才。

廣設大學與技職教育的關係

1994年前，進入四年制大學的機會只有18%，為了擠進大學的窄門，一堆年輕人困在重考班裡年復一年，而當時的技職有很多品質的問題，特別是私立技職，以利益導向辦學，甚至很多高職專科是與企業簽約，學生一進去就以學習的名義到工廠當免費勞工。

教育家黃武雄在《學校在窗外》批評過去有極大部分的技職學校，是國民政府與利益團體的既得利益所造成的結果，410教改時，黃武雄與一些人本基金會團體主張廣設高中大學，然而當初提的是由政府籌辦高中與大學，教育部卻以「大量升格專科」來回應，使專科變成技術學院，再升格為科技大學或一般大學，這就是時任教育部長，吳京任內推動的「技職國道」，但是當初的技職大多是浮濫的，有不少是私人以營利的目的辦學，升格並不能提升這些學校的品質。

再者，當初的技職學校是國中畢業後在念的，如此升格，等於是把高中變成大學。即便是建國中學，若升格成大學會變怎麼樣？老師要開始寫論文，或者進修碩博士，要升等成副教授和正教授。或者再聘入新的研究人才進來，但舊的人怎麼辦？原本就是以教學為專長的教師怎麼辦？建中原本就只是高中，教師做研究的意義何在？

結果搞到原本做技術的技職院校，使用利益勾結的方式，升格為大學，但一些學校將學生視為工廠免費勞工的陋習沒有改變，而真正教學生實務技術的學校，老師卻被逼著要做論文，師資養成過程原本就不是做研究的老師，只能產出一堆垃圾論文，而荒廢真正該專精的實務和技術，而全國一百五十幾所大學（最多時有162所）都在寫論文，這就是廣升格大學的後果。

技職教育為何浮濫？