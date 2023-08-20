【高教診療室】「2030雙語政策」面臨「用英語教法語」的怪異現象，各種教學困難有解方嗎？

台灣在全球供應鏈擁有關鍵地位，跨國投資增加對雙語人才的需求。政府推動「2030雙語政策」，以強化年輕一代英文能力，提高全球競爭力。

根據教育部與英國文化交流協會於2021年進行的調查發現，目前台灣約有21%的高三生達到「歐洲語言學習、教學、評量共同參考架構」B2流利以上等級（等同於全民英檢中高級程度、托福成績足以申請美國前100名大學）。

根據教育部提出的「大專校院學生雙語化學習計畫」，台灣的大學將在2024年至少25%的學生需要達到歐洲共同語言參考標準B2以上等級，2030年需有50%的學生達到B2等級。此外，在2024年至少有20所大專院校採全英授課比率達30%，2030年需有40所達到80%。

然而，這個政策面臨相當多挑戰，例如學生的英語水平不夠高、全英語授課可能會增加學生的學習壓力，以及全英語授課可能會增加大學的成本。這篇文章將針對台灣的高等教育現場，實施雙語政策所面臨的問題深入討論，並提出調整策略及解決方案。

高教雙語政策面臨的問題

我在大學任教，所屬單位是一個獨立研究所，過去也曾思考過開設全英語課程，讓外籍生可以來唸研究所，然而只有我願意開全英語課程是不夠的，因為外籍生需要的，可能是所有研究所的修課都是全英語，而所裡其他的老師不願意開全英語課，一來可能是英語能力的問題，二來是本地學生英語能力的不足，我這樣的想法也因而作罷。我的親身經歷也驗證了某部分英語教學的困境，下面是台灣的一般大學面臨到的雙語政策之困境：

大學英語師資不足問題

大學教授多在自己的領域上有頂尖的研究和理論基礎，然而極度專精的專業培養，有時甚至會讓學生認為過於專業，而有認知負荷量過重的問題。再者，除了教育領域以外的教授，其餘大多數的教授並沒有受過教學方法的訓練，這時若還要使用英文來教學，恐怕學生會有專業知識上和語言上完全跟不上的問題。

我曾與某位工科領域的教授對話，他就提到：「我在學術論文上能夠閱讀和寫作英語，但要用英語解釋這門課的專業知識卻十分困難，因為我無法像使用中文那樣清楚表達我的思路。」也有應外系教授提到：「即使是應外系的學生也有英文能力參差不齊的問題，因此我的課也無法做到百分之百全英文授課。」