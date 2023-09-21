【高教診療室】大學教授成為資本主義下的高級勞工，失去學術份子能發揮的社會影響力

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大學教授的主要任務除了研究和教學，還有服務，然而學校的評鑑卻常把服務限縮在招生、學生關懷、及行政，其實公益回饋及社會影響，更是服務的重要意義。2023年世界大學影響力排名中得到體現，突顯出大學與社會緊密結合的趨勢。文中舉例的教授，透過自己的專業和生活故事，不僅在學術上有所貢獻，更影響社會和個人生命，重新定義了高等教育的意義和價值。
我是一位大學教授，固定會在上午八點時到居家附近的公園運動，因為我的課多在下午和晚上，若沒有其他會議，我會中午才進辦公室，然而有時就被一些人誤以為：「大學教授好像看起來很閒。」到底大學教授主要的工作是什麼呢？這篇文章主要討論大學教授的主要工作，以及身為頂尖知識份子，對於發揮社會影響力有何責任？
三項工作任務
大學第一項被賦予的重大責任是研究，包括專業領域中的論文、著作、專利等成果。之所以可以將研究出版到專業期刊，是因為這樣的研究發現和創新達到某領域的頂端，可讓人類對於某種現象或技術，有更往前一步的認識和發展。
人類知識以「領域」來分類，例如社會科學、工程學等領域，領域裡再分類「學門」，例如社會科學領域可分為社會、傳播、商業等學門，學門可再細分為學類，例如社會學門可分為社會學、社會心理學、行政學等學類，而大學教授所做的研究，只是學類裡一項極度專精的知識。
若以上面圖形來比喻，領域是大圓圈，學門是分出來的三角形（藍色）、學類是學門裡頭包含的三角形（黃色），而研究只是最尖端的小小的三角形（紅色）。雖然說這樣的影響力微乎其微，但卻是累積人類文明的涓流點滴。
大學教授的第二項重要責任是教學，因為大學教授受過最長時間的教育訓練，也擁有相關領域最多的知識，因此他們是最適合成為知識的傳播者，引導學生對該領域產生興趣，並且願意花時間學習。
然而現在的知識不是大學教授獨有，因為網路世界的流通，知識以各種形式出現在學生的生活，舉凡社群、Youtube、Podcast，各種知識以文字、影音、圖像等各種媒體形式充斥在手機、平板、手錶、大螢幕當中，知識型網紅或Podcaster可以用淺顯易懂和各種故事來描述一件複雜的概念，甚至AI都可以模仿網紅的聲音，日以繼夜的產生和述說知識，並且搭配吸睛的畫面。
在現代這樣知識大爆炸的時代，若大學教授依然堅持用傳統的方法傳遞知識，社會現象的定義就是由網紅和明星來定義，因為學生將逐漸失去興趣，轉而聽從更吸睛和易懂的知識。等於大學教授主動將社會影響力這件事情讓給網紅和明星了。
專題下則文章：
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