三大評鑑扭曲大學成為服務業，教授就像拼湊集點卡點數的乖小孩

A老師認為自學能力非常重要，於是在課堂上要求學生自學課本或線上影片，結果被學生將教學評量打成不到3.5分，批評老師沒在上課，叫學生自己學。結果A老師被懲處，甚至面臨不續聘危機。

B老師平均分數4.4，卻在升等會議上，被挑出歷年來幾堂課列在全校平均分數的後20%，屬於教學不力，升等案不通過。

C老師量化分數都在4.5以上，卻因為幾筆質性評量不佳，升等遭拒，長官還勸告C老師說：「教學要做到零負評。」

評鑑、評量讓外界傻傻分不清楚，其實很多大學老師也是身處大學中，多年後才漸漸弄懂其中的脈絡。本文將討論大學教育為何會有這麼多評量指標開始說起，區分說明評鑑指標，並討論其中的問題和改善。

自由市場競爭下的教育

Hargreaves, A.和Shirley, D.曾提過當初美國雷根總統和英國的柴契爾夫人在八零年代為了解決經濟問題，提出「適者生存，不適者淘汰」的自由市場經濟，將其引進教育，成了所謂的全球教育改革運動（Global Educational Reform Movement，GERM），世界許多國家群起效尤，轉向英美模式的「市場競爭」，讓教育變成商業行為，教師淪為商品。

學校像是服務業，教師是員工，學生與家長是顧客，上學或上課有如逛百貨公司，大學的教師教學評量，讓學生像是可以對餐廳或服務業進行的評價，只要稍微被服務不夠周到，就可以使用教學評量出征老師。世界各國在裁減教育經費時，許多國家放棄原有的教育體制，轉而接受教育改革運動，將評鑑、考試、標準化測驗等市場競爭納入教育。

然而芬蘭卻堅持走自己的路，穩紮穩打的做教育。對於不少人提議將教師資格由碩士降為學士，芬蘭堅持不退讓，並且不用考試成績或排名來排行學生和老師，結果芬蘭的教育成為世界的典範。