政府便宜行事「廣設大學」變爛攤子，私校被少子化稻草壓死，「學術分流」或可作為解套

我們想讓你知道的是
「廣升格技職院校」造就今日台灣高教的系統性危機，「少子化」只是壓死駱駝的稻草，台灣的大學最大的問題是數量過多，因為擔心招不到學生，導致教育的品質一直調降。雖然政府嘗試擴大生源及大學法人化，但成效不彰。筆者認為，「學術分流」或許是解決大學過剩的方法，但仍需要長期深入規劃及調整。
自廣設大學後，台灣的大學從50餘所增加到最高曾經是163所大學，成為世界上大學密度最高的地方，雖然現在降到140餘所，密度之高依然名列前茅。究竟大學過剩的問題是如何產生的？現況如何？以及相關解決辦法是否能解套？本文將依序討論。
410教改檢討
廣設大學源於1994年，由台大數學系教授黃武雄及人本教育基金會等數十個團體所發起的「410教育改造」大遊行，當時的訴求除了廣設高中大學以外，還有落實小班小校（每班少於30人、每校少於30班）、推動教育現代化（多元師資與教材、重視個人發展）、制定《教育基本法》（破除教育威權體制和集體管理主義）。
其實這四項訴求是有當初美好的想像，而在近30年後今日回顧，對今日的台灣教育並非都是過錯，只是大家放大了廣設大學的錯誤，造成今天大學生滿街跑的狀況。
為何我說並非都是過錯？如「落實小班小校」的訴求，台灣現行法規國小每班配置為29人、國中為30人，雖然剛好因應少子化浪潮，但的確做到當初的訴求了。
而制定《教育基本法》是源於當初80年代的社會，依然是戒嚴以來的集體管理及威權體制，課堂上老師的意識主導一切，排路隊上學、集體升旗、甚至牆上還漆著「保密防諜、反攻大陸」的字眼，這是政治對教育的干涉，學校成為政府的國家機器，將領導者的意識轉換為教科書上的內容。因此制定《教育基本法》，明定現代化教育的基本精神，也讓30年後的台灣，教育更為開放和多元（雖然離民主教育還有一大段路）。
而推動教育現代化更是搭配《教育基本法》而來，也因此當初六、七年級生非常熟悉的「國立編譯館」所編的制式和威權的教科書被推翻，開放各家出版社進入，也因此有現在的康軒、翰林、南一等多版本，姑且不論是否有寡占市場或多元內容，但某種程度的確做到教材多元化。
再者重視多元族群的教育，包括閩南語、客語、原住民語，充實幼兒教育、重視適性發展，這些雖然不盡完善，但真的比過去威權時代的教育環境友善太多了。
專題下則文章：
三大評鑑扭曲大學成為服務業，教授就像拼湊集點卡點數的乖小孩
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