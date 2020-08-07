更多人機互動模式，程式語言成當今必學「外語」

以目前來看，第二種語言已經成為必備能力，而未來將是 AI 人機合作的時代，程式語言顯然會成為每一個人必需學習的「外語」。 雖然不見得人人都能夠編寫完整 APP 或應用服務，但是學習如何以正確邏輯思考，如何懂得以運算思維解決問題，將成為數位公民必備技能。

過往人們對於人工智慧（Artificial Intelligence）的印象，很難想像，可能是來自於「2001 太空漫遊（2001：A Space Odyssey）」這部電影，電影中的HAL 9000是一部具有強人工智慧的電腦，能夠語音交流、下西洋棋、唇語讀取、人臉辨識等，近期則是深藍、AlphaGO 在下棋領域的優異表現，這也成為人們對人工智慧技術第一印象。然而，目前人工智慧已經藉由各種面貌存在生活之中，無論是日常生活常見的手機拍照、人臉辨識解鎖、電商購物都脫離不了人工智慧技術的服務範疇。

而在越來越多事物都開始與人工智慧技術結合，同時人與電腦透過自然互動模式也更加頻繁，因此也讓人工智慧技術背後的演算法等項目成為各國發展重點。

台灣不僅在十二年國教的資訊課綱納入程式語言課程，同時科技部等機關也積極培育人工智慧產業所需人才，希望讓國民從小接觸，並且學習活用程式設計，在未來世界舞台保持競爭力。

目前教育部已經從 2019 年 9 月開始在十二年國教將科技領域學科納入基本教育課程，而資策會也透過推動人工智慧人才培訓，並且與國際接軌等方式強化人工智慧技術發展基礎，同時呼應政府推動國際人才整合與新南向政策發展目標。

另外，由經濟部推動的「高中職生 AI 扎根系列活動」，以及教育部推動將人工智慧應用納入中小學教學內容，同樣也是希望從小培育人工智慧人才，並且從小強化學習程式語言編碼能力，藉此提昇國人軟實力發展。

世界大國搶占 AI 浪潮

人工智慧目前已經成為各國重點發展項目，同時也開始廣泛滲入一般日常生活，諸如人臉辨識、手機拍照、圖像處理，乃至於機器人應用、自駕車技術，或是更大規模的自動化工廠發展，其實都與人工智慧技術息息相關。

目前歐美政府除了在 5G 網路技術競爭，在人工智慧應用發展也成為重點布局項目，而在日本、中國或印度地區對於人工智慧技術相當看重。

例如加拿大已經提出「泛加拿大人工智慧發展策略 （Pan-Canadian AI Strategy）」，將人工智慧技術列為國家發展政策，而日本地區同樣也提出將人工智慧作為國家發展項目之一，從人才培育到人工智慧技術研發，並且落實到社會層級應用，更顯得這些國家對於人工智慧技術發展的重視。

Photo Credit : Tim Dutton

而美國及中國等有技術軍備競賽國家，自然對於人工智慧技術應用發展更為重視，甚至川普政府更提倡推動國家級人工智慧技術發展戰略，希望將人工智慧技術列為優先，並且提撥更多資源投入發展。

台灣也從2018年起推動「台灣AI行動計畫」，藉由人才培育、前瞻研究、國際接軌、開放法規，並且透過產業化讓人工智慧技術成為必要發展。

語言不僅是溝通的工具

在這波 AI 浪潮中，AI 被視為未來人才應具備的基本知識能力之一，而不再只是冰冷的科技名詞，這些基本知識能力將包含以電腦科學概念思考分析，並且以運算思維解決問題，同時也具備程式語言基礎。

以運算思維解決問題，除了是以更具邏輯方式思考解決問題辦法，同時也能針對問題輕重緩急，並且以更全面思考問題前後關連影響，而非只是著重解決眼前問題，讓整體處理事情流程更具效率。

而這樣的思維，其實也就像是程式編碼基礎運作原理，透過一連串的「Yes」、「No」，以及「and」、「or」等邏輯判斷執行任務，甚至在複雜工作流程中也能透過邏輯思考判斷哪些工作應該優先處理，而哪些事項若未預先完成，可能會影響後續工作，使得以運算思維面對當前工作需求變得更加重要，同時也可能成為成長動力來源。

意味未來的基礎教育將會更著重於程式語言的學習與邏輯思考的訓練，同時學習內容也不會僅專注於單一領域的知識，而是能以邏輯思考更快進行跨領域學識串接，如此才能加快人才培育發展速度。

相關討論更指出，學習語言也有可能會影響我們的思考模式與行為方式，主要是使用不同語言的人，其傳達訊息會不盡相同，進而影響思考的各個面向，Keith Chen（陳凱斯）在 TED 的一場演講中，即分享了語言如何影響人們的儲蓄能力。

Keith 提到人們如果能夠透過語言清楚地描述未來（如今年、明年等），人們的儲蓄率就會越低，Keith 認為若語言能清楚的把現在和未來區分開來，人們就會明確的感受到未來還是很遙遠，即時享受的衝動就會提高，人們儲蓄率自然就會下降。

另一個例子是，朋布羅部落（Pormpuraaw）使用的庫克薩優里語（Kuuk Thaayorre），該語言最大特色在於沒有左、右等相對方位詞，要表示方向的話一定要使用絕對方位（如東、南、西、北等），所以朋布羅人都必須隨時知道自己的方位，因此也可在閉著眼睛的狀況下，輕易指出哪邊是東方，這也是我們一般人不容易做到的事情，很顯然的朋布羅人方向感優於不同語言的人。

雖然對大部分的人來說，學習語言主要還是為了溝通，但人們可能沒有想到，學習語言可以讓思考變得更加的精準，對提升思考模式與行為方式有所幫助。

Photo Credit : 鬼門圖文

AI 浪潮下的數位公民技能

顯然在以人工智慧技術為重的發展趨勢中，更應具備基礎程式語言能力，藉由抽象化、自動化、解析等邏輯演算思考模式，用更有效率方式解決問題。

但學習基礎程式語言能力，實際上的目的並非讓每一個人都成為程式編寫高手，更重要的是透過學習程式編寫過程啟發邏輯思考能力。

藉由運算思維解決問題，將能更容易掌握問題所在，並且藉由構思、模擬辦法，進而運用手上資源解決問題。

諸如 Google、Apple 或 Microsoft 目前也都積極推動程式語言學習，並且透過免費線上課程，藉由簡單易懂，甚至融合生活場景方式，讓眾人更容易學習程式編碼背後所涵蓋邏輯思考，同時也能以此強化透過編碼打造創新服務能力。

以 Google 為例，目前提供可透過 Kotlin 程式語言編寫適用於 Android 平台 APP 的線上認證學習課程，讓眾人可在疫情影響期間於家中以淺顯易懂範例學習編碼，另外也能藉由 YouTube 收錄大量教學影片學習編寫簡單程式內容。

同時，Google 更透過內部新創實驗單位 Area120 打造名為「Grasshopper」的遊戲 APP，讓使用者能透過遊戲互動方式學習程式編碼基本邏輯概念，同時也讓使用者自行決定學習頻率，並且藉由淺顯易懂流程讓使用者明白程式運作原理。

而 Apple 則在更早之前就已經響應 30 分鐘學習編碼，透過旗下以免費形式提供使用的 Swift Playgrounds APP，讓眾人可透過簡單範例學習透過 Swift 程式語言編寫 APP，同時也透過 iTunes平台提供各類學習課程，讓使用者能在短短 30 分鐘內學習編碼知識。

除此之外，Apple 更透過在各地 Apple Store 推行 Today At Apple 課程，讓使用者能免費報名參與，並且能透過教學內容實際操作編碼，藉此了解如何透過 iPad 上的圖像編碼操作機器人，或是學習如何編寫簡單程式讓螢幕顯示編排影片。

Microsoft 方面則是透過旗下《我的世界 （Minecraft）》教育版，以遊戲互動方式讓使用者學習程式編碼帶動的邏輯思考，同時也能進一步融入各地區基礎教育課程，讓更多人能從小熟悉編碼知識，並且建立與邏輯思考解決問題的能力。

在此之前，Microsoft 也與 Code.org 合作，同樣透過《我的世界》遊戲互動形式，讓更多學童更快學習編碼邏輯與技巧，在了解前後運作順序、邏輯，即可透過圖像排列等方式完成程式編碼。

以目前來看，第二種語言已經成為必備能力，而程式語言則顯然會成為每一個人必需學習的「外語」。

雖然不見得必須能夠編寫完整 APP 或應用服務，但是學習如何以正確邏輯思考，如何懂得以運算思維解決問題，將成為現代人必備技能。