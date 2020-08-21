長輩難以理解的新工作型態，正在改變經濟規模

在新技術、新科技，以及網路催生更多應用發展之際，其實也連帶產生更多發展機會，使得過去讓人認定穩定、正規的工作模式，更因為這些改變而有不同。在《青少年未來觀》未來職業調查，青少年最想成為遊戲電競選手、廚師美食評論家及直播網紅；另據人力銀行《2020大學白皮書》調查，含金量最高的前三大產業即是半導體業、金融業、軟體網路業，而其中受到社會新鮮人歡迎的新興工作型態，也許會使家中父執輩們難以想像。

微軟總裁 Brad Smith 於其著作《未來科技的 15 道難題：面對世界最關鍵的轉折，微軟總裁最前瞻的預測與洞察》中提出，除了提及隱私安全、AI 倫理、中美貿易等影響，同時也提及網路如何改變人類生活，其中更延伸談論各類數位互動，以及對於未來工作型態的改變。

在過去 20 年來的科技發展裡，網路扮演相當重要的催化劑，無論是傳輸速度、上網人口、應用領域、終端設備、有線網路到行動網路等面向都有大幅的成長，已為網路環境奠定良好的基礎。

尤其當行動網路從 3G、4G 到邁向 5G 時代，並且配合智慧型手機普及化，讓各類網路服務成為眾人日常生活一部分，甚至成為不可或缺項目，使得一般人可以不用電腦上網，卻不能沒有手機。

而因為與網路產生密不可分關係，不少商業發展也就與網路深度整合，同時也造就許多與網路息息相關的工作模式，其中更有不少是過往難以想像，但是對於原生網路世代的人，卻是習以為常。

Photo Credit : 金車文教基金會

例如目前常見的部落客、網紅、電競選手，或是因為 Uber、foodpanda 等共享服務形成零工經濟工作模式，乃至於 APP 創業、程式創作，或是數據分析與數位行銷行業，幾乎是目前多數人投入職場選擇，在《青少年未來觀》未來職業調查，青少年最想成為遊戲電競選手、廚師美食評論家及直播網紅；另據人力銀行《2020大學白皮書》調查，含金量最高的前三大產業即是半導體業、金融業、軟體網路業，而其中受到社會新鮮人歡迎的新興工作型態，也許會使家中父執輩們難以想像。

內容創作者的新星─網紅

隨著 5G、AI、大數據等新興科技的到來，衍生出許多新興職業，Cheers 也公布 2020 年 15 種新興工作，包括新媒體社群行銷專家、雷達演算法工程師、教練管家、知識特色網紅、網紅經紀人、遊戲數值企劃師、遊戲角色動作師、寵物保母、遊戲劇作家、IP 經理、生理訊號演算法開發工程師、數位鑑識分析師、科技農夫、網路輿情分析師、照護系統整合管理師。

值得注意的是，電商主播、網紅利用直播平台、線上電商等網路服務，同時憑藉個人魅力吸引網友互動，進而刺激產生購物行為，本身則透過分潤、抽成等方式獲利的「網紅」，將被視為正式職業。

而實際上，近年部落客等內容創作者也從業餘形式逐漸轉變成自媒體形式的職業，創作領域更從圖文涵蓋影音，甚至內容也更加專業，因此也讓過往以比傳統媒體為主新聞傳播方式開始改變，許多商業宣傳也更傾向與內容操作更有彈性、豐富的「網紅」合作，藉由這些「網紅」影響力產生更大宣傳效果。

Photo Credit : 關鍵評論網

另一方面，電競選手也因為近年電競賽事逐漸成為主流，甚至奧委會也考慮將電競納入奧運正式賽事項目，而台北市政府產業發展局先前也已經表明支持遊戲與電競產業，並且在近期宣布成立台北熊讚電競戰隊，因此也讓電競選手成為被認可的職業項目，甚至也能藉由選手個人魅力帶動產品代言等商業經濟。

政府也將電競產業視為台灣未來最重要的策略性產業之一，在硬體製造、人才培育、相關軟體及賽事程式研發等基礎下，未來電競將與流行音樂、動漫文化產業結合，以建立電競產業更完整的產業鏈。

打工接單最佳運用─零工經濟

在行動網路普及前，其實就已經存在各類零工工作模式，但主要仰賴傳統廣告、口頭介紹，或是持續尋找等方式維繫工作機會，使得工作穩定性難以讓人認同。

但是在行動網路開始普及應用，並且催生 Uber、foodpanda 等針對日常生活需求的網路服務，讓更多原本以臨工、接單的工作模式，能更具規模、更有效率分派工作機會，藉此讓零工工作者能有更多收入來源。

雖然相比一般工作可能少了諸如勞保、健保或退休金等保障，但是因為工作時間相對有彈性，同時也能依照個人狀況調整工作模式，若工作者願意多接的話，更可讓收入增加，因此也吸引不少年輕族群作為額外收入來源，甚至成為「全職」投入工作項目。

Photo Credit : foodpanda

雖然此類工作模式一開始難免面臨法規、社會觀感考驗，但隨著幾波「磨合」調整之下，確實也讓此類工作模式有更大保障，例如 foodpanda 近期便與國泰人壽合作，針對旗下合作外送人員提供全時段安全保險，甚至也建立完整用路安全訓練課程，以及與便利商店、餐廳等合作，讓外送人員在工作空餘可做休息，並且補充水份與體力。

系統平台的效率關鍵─數據分析與應用

在前述提及的行動服務，背後其實涉及繁複的數據應用，例如怎麼在最短時間內將合適外送工作分配給程式如何運作、管理，其實都需要不少人力完成。

而因為行動網路、智慧型手機普及所帶動的 APP 經濟規模，實際上也順利推動不少網路服務成長，諸如串流影音服務、電子商務、數位金融、線上社群，乃至於眾多藉由數據驅動服務，都在近年內蓬勃發展，因此也產生不少全新工作機會，以及不同工作型態。

以電子商務為例，並非只是將商品於網路平台上架即可，背後還涉及複雜的商品廣告與推薦機制運作，還包含透過使用者瀏覽行為分析結果擬定的行銷，另外也必須解決線上交易、物流運送與相關售後服務等問題。

若進一步提供跨境電商交易模式的話，甚至還必須具備能與政府單位協商跨境交易可能涉及法規、限制等問題，並且必須要能打通比境內交易更多問題，讓使用者能更容易購買海外商品，同時在付款、退款，以及在商品進口運送、退換不會有太大困難，其中需要更多熟悉政府關係、法律人才。

另外，由於數據分析應用也涵蓋人工智慧、深度學習等應用，而諸多以網路為平台的服務也需要平台架構師、跨雲應用等技術支撐，因此也催生不少相關人才需求。

Photo Credit : 關鍵評論網

例如，在被視為未來人機互動模式之一的 VR、AR 技術中，背後運作並非僅有單純的 3D 場景內容，而是充滿複雜的擬真場景建構，加上在 VR、AR 環境內的人機互動，更包含如何讓機器識別人的視覺方向、手部動作，甚至進一步感知情緒感受，讓人在虛擬視覺環境可感受更真實場景與互動體驗。

這些新的互動體驗，搭配熟知的 HTC VIVE、PlayStation VR、Google Cardboard 等虛擬實境眼鏡，就能彷彿置身其中，不僅能讓員工進入虛擬廠區，熟悉工作環境與生產流程；搭配互動藝術創作，就能讓參觀者置於虛擬世界中，任意探索圖像、文字等虛擬實境影像，如《沙中房間》，彷彿是「科技日常」。

但這些互動模式背後的程式建構，並非透過單一程式設計人員即可完成，其中還包含平台環境建構，以及透過數據分析進行機器學習，才可讓機器預先感知，並且預先做出相應調整，如此才能讓人可在即時感受中沉浸於 VR、AR 環境互動。

握於手心內的創意發揮 ─ APP 開發設計

至於在 Apple、Google 持續簡化 APP 開發設計流程，讓一般人跨入 APP 應用內容開發門檻降低，使得不少 APP、遊戲都能以一人或少數成員規模打造，造就許多有創意想法、設計能力的人開始藉由軟體市集經濟爭取收入機會。

例如 2018 年獲得年度最佳獨立製作遊戲的兩款台灣原創遊戲《推來推去》及《永恆的賽妮亞——雨後的紫陽花》，最初都是從一人獨立開發起步，而在 2017 年累積超過 500 萬次下載量的《跳落去（Beat Stomper）》，同樣也是以一人形式完成開發。

而諸如提供英檢到托福都適用的背單字程式，《超級單字王》也是由一人獨立開發者威潮打造，至於在 2018 年搶下全球 9 個國家 Google Play Store 年度最佳榜單，並且與種樹的非營利組織 Trees for the Future 合作，讓使用者以遊戲方式培育專注力的《Forest 專注森林》，則是由清大畢業的獨立開發者畢劭康和鄭婷予共同開發。

透過智慧型手機普及而形成的 APP 規模經濟，顯然也形成許多過往難以想像的全新工作型態，同時也創造不少發展機會。

數位經濟下的全新發展模式

在新技術、新科技，以及網路催生更多應用發展之際，其實也連帶產生更多發展機會，使得過去讓人認定穩定、正規的工作模式，更因為這些改變而有不同。

因此當「網紅」不再只是在螢幕上搞笑，而是用全新內容呈現方式產生全新商業經濟，藉由 APP 規模經濟催生更多成長機會，不再是維持朝九晚五的工作型態，更能維持工作彈性。

加上越來越多的科技技術逐漸成為「常態」應用，並且落實在一般生活，顯然必須用更開放心態正視這些改變。

而傳播內容形式與速度開始明顯改變，因此也讓部落客、YouTuber，乃至於網紅等過往難以想像的工作模式成為「正當職業」，同時因為 APP 經濟規模崛起，更讓手機使用模式加速改變，進而推動數據分析、架構規劃，以及目前主流推動的人工智慧、深度學習等應用需求。

相比過往更多在工作追求薪資與穩定，目前有更多工作朝向自我成就為重，甚至以完成個人理想為目標，而可能會與過往認知選擇不同。

行政院科技會報辦公室 廣告