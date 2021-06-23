疫情停課不停學、地震前拋簡訊　台灣如何用數位科技打造「智慧國家」

在地震、大雨前夕，手機敏捷地出現示警簡訊；在家遠距上班、上課，有賴於順暢網路 ⋯⋯ 這些看似再日常不過的生活環節，背後基礎都緊扣著「智慧國家」推動的政策藍圖。台灣被評比為「全世界四大超級創新國」、也被肯定是全球前 5 的 「2020 全球創新潛力」，在過去 4 年是如何深耕邁向具有創新能力、宜居的「智慧國家」？台灣人民又是如何看待這座「數位島嶼」？

打開手機、掃描 QR code、發送簡訊，這不到 30 秒的步驟，讓「簡訊實聯制」成為台灣人民抗疫的重要環節。繼去年口罩實名制後，簡訊實聯制的快速整合，不僅吸引日本 NHK 媒體報導，更顯示了台灣基礎數位建設與應變實力。事實上，台灣自 2016 年起推動「數位國家、智慧島嶼」的目標，短短 4 年內已有成果，吸引 Google 在台擴大資料中心投資計畫，同時，台灣微軟、亞馬遜 AWS 接連來台駐點。到底是哪些數位政策，讓台灣持續邁向「智慧國家」？對照其他國家，台灣又有什麼獨特之處？

疫後時代比拚數位實力》對照星、韓 看見台灣數位政策亮點

以鄰近國家新加坡為例，2014 年推出「智慧國家 2025」計畫，協助中小企業與人民「數位化」，並打造逾 9 成的網路滲透率，積極邁向全球首個智慧國家的目標。伴隨 Covid-19 疫情的擴散，意外促使「零接觸經濟」發酵，新加坡看準趨勢推出「攤販數碼化轉型計畫」（Hawkers Go Digital），補助地方的小攤小販們改採 QR code 形式結帳，藉此加速整體社會的數位轉型腳步。

此外，韓國也看見國家帶頭數位化的重要趨勢，於 2020 年規劃 8大領域的「數位新政」（New Deal），積極布局 5G、AI 等產業，像是自駕車技術運送病患、AI 即時病情診斷等數位創新方案，能在未來即時協助民生需求。

台灣在過去 4 年深耕「數位實力」，像是 2019 年推出全球第一輛自駕公車，解決偏遠地區的大眾運輸成本高、人力不足的痛點；以及同年推出全球第 2 個可將災害訊息快速發送「手機災防告警訊息」服務，整個過程不到 1 秒，目的是為了盡可能爭取逃生秒數、降低受傷人數。

再以各國相當重視、也是數位發展根基的「基礎數位建設」為例，台灣的高速寬頻服務涵蓋率（1Gbps）已達 90%，隨手都可連上 iTaiwan 無線上網服務，甚至是連 481個原鄉部落都設置 i-Tribe 無線網路服務。這不只是彌平城鄉的「數位落差」，更協助桃園復興區、台東金峰鄉帶動農產品的網路行銷、產值提升。

日常生活有感！見證「數位島嶼」一步步落成

當數位政策走進生活，台灣民眾又有什麼樣的感受？根據關鍵議題調查中心的調查 （註） ，最有感、最感興趣的便是「數位環境基礎建設完善」，普遍認為 iTaiwan 熱點上網的普及率高，相當滿意；並且不分性別年齡族群，都期待網速、熱點數量的提升。

Photo Credit：關鍵議題調查中心 台灣民眾普遍認為 iTaiwan 熱點上網普及率高，相當滿意。

不只如此，順應防疫需求，許多在地店家都自主加入「行動支付」的行列，進一步推動數位經濟發展，調查中也顯示，民眾相當滿意金融科技、數位商務的發展。不過，台灣 16~34 歲男性族群，多普遍認為「生技醫療」應為最為優先投入「數位創新」，其次才是「資訊科技」，顯示疫情時代下，民眾對於生技醫療「數位創新」的期待更深。

Photo Credit：關鍵議題調查中心 台灣民眾相當滿意金融科技、數位商務的發展。

不過全球推動數位政策的趨勢中，如何把關、互通資料的標準，一直是數位治理的重點。以新加坡為例，主打只要一支手機，就能搞定轉帳付費、查詢最佳路況、掛號預約醫院等食醫衣住行育樂行為。但公民的隱私安全如何掌控，卻成了難解的爭議難題，對此，台灣民眾對於資料開放與互通標準，認為應有更多的公開透明與課責。

Photo Credit：關鍵議題調查中心 台灣民眾認為應有更多的公開透明與課責。

除此之外，在台灣不斷推展數位政策下，教育部的線上教學便利包，在「停課不停學」中措施扮演關鍵角色。在公私協力合作下，打造出豐富的線上學習資源平台，再加上網路的普及，不論是偏鄉、都市的學童，只要有一台電腦，就可在家運用線上資源，讓資訊能無時差地、無身份地差別走進各個家戶內，以平衡城鄉差距及實踐「數位平權」。同時，弱勢族群面臨的數位落差也逐漸消弭，像是社會企業「若水國際」的引入下，身障者也能任職科技產業，實際落實每位公民擁有相等使用數位的權利，落實數位平權的發展。

準備好支持未來十年發展！智慧國家已啟航

值得注意的是，調查中發現，台灣多數民眾期待台灣早日成為智慧國家，以提升個人生活品質與國家的國際競爭力；不過現階段僅 1 成民眾表示熟悉智慧國家的相關政策，顯示多數民眾仍不太熟悉、政策無法直接與個人生活福祉有所連結。

不過，這也是台灣推動「智慧國家」政策未來 5 年（2021-2025）的重要目標，舉實例來說，從公務機關的辦理作業全面數位化開始，期待於 2025 年達成 100% 導入「 MyData 取代紙本臨櫃核驗」機制；同時，與新加坡的智慧國家相似，為了支持中小企業持續數位創新，將協助投入資安與數位商業模式的導入，加速數位轉型、數位經濟的發展。

而人才的培育也得跟上數位趨勢，因此 5G 基礎建設、海底電纜建設的完備缺一不可，才能進一步全方面推動 5G 教育，期待能在 2025 年建立 10 個 5G 校園應用實作場域，藉此為國內培育優秀的 5G 人才。

儘管疫情的到來，意外推升了全球對於數位轉型、數位發展的需求，但以防疫面向來看，像是自駕車來運送須待隔離的病患；或是運用 AI 即時判斷病情，得以疏散醫療資源的使用，又或者是透過無人機配送貨物等數位化應用，更加強化了科技防疫存在的必要與重要性。這場疫情刺激韓國、新加坡強化「智慧防疫」的意識，更是說明了台灣深耕、投入「智慧國家」的方向，確實踏上了重要的趨勢道路。

註解：本文內民眾對數位政策滿意係依台灣 16-65 歲的網路使用人口結構進行調查，自 110 年 4 月 29 日起至 5 月 13 日止，採用線上網路問卷調查有效樣本數共 754 份，在 95% 信心水準下，其抽樣誤差介於 ±3.57% 之間。

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