智慧校園、高畫質串流影音無所不在！

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2020 東京奧運開幕式上，逾 1 千 8 百架無人機的升空，組成「地球」模樣照亮黑夜；一台台無人車駛進選手村，負責人員載送；再到台灣家戶中，使用 8K 畫質零時差地收看賽事⋯⋯這些創新科技的體驗深入生活，皆是 5G 應用的魔力！
消費性電子產品往往是全球科技趨勢變化的風向球，根據外媒消息透露，手機龍頭蘋果（Apple Inc.）明年（2022）出廠的新機都只支援 5G，同時，美國晶片大廠高通預期 5G 手機晶片的高需求，因此大舉投產，種種跡象都說明了日常最易取得的智慧型手機，已做好了從 4G 跨越至 5G 時代的準備。擁有高速度、低延遲、大連結優勢於一身的 5G，伴隨全台滲透率提升，將持續深入影響且翻轉你我的生活！
揭開隱身四周的 5G 應用 上學、上班、生活品質再升級
戴上 VR 眼鏡，歷史老師便能即刻將學生帶往史前時代，解說著長毛象、恐龍的生存習性；如何拆解車輛、手術操作的高難度模擬，在教室內就可以輕鬆學習；或是觀看 3D 全像投影（Holography）的表演藝術，大學生的劇場設計體驗愈加完美⋯上述所說的場景，在過去是難以想像的教學場景，不過美國、韓國、新加坡近年已看準 5G 對教育帶來的影響，持續佈建數位教育的相關硬體；而台灣也積極投入「智慧校園」，伴隨著 5G 的普及率與低延遲優勢，不分年齡層、不分城鄉地區的學生，都能藉由「虛實整合」的體驗，有效地學習如何「人機協作」，進一步激盪出創新思維。
不僅如此，對於分秒必爭的上班族來說，更能切身體會 5G 串連物聯網所帶來的便利，像是遠距上班時的開會簡報，不必擔心影像、聲音延遲造成不便；5G實際上，帶來的好處不只是便利，對於樂齡族群而言，反倒是創造了高品質的生活場域。舉例來說，全家人齊聚一堂觀賞電影、賽事，藉由 5G 即時傳輸 8K 影像，觀看體驗直接升等成劇院；想遠端開啟電視、電燈或是撥打視訊電話，直接「聲控」一下就能輕鬆達成，或是通過感測室內溫度，自動開關空調，並結合室內光線設定開關窗簾等協助，讓智慧生活的場景得以進化、再實踐。 網路結合人工智慧，能快速且正確地回覆信件、處理待辦事項；不用動手就能透過掃地機器人定時打掃房間，甚至出門可直接搭上無人車，持續在車上辦公、休息，實現輕鬆又便利的生活型態。
解謎 5G 進行式》基地台愈多就是愈快？6G將是下一步？
根據 Ericsson 最新一期的《愛立信行動趨勢報告》指出，全球使用 5G 網路的人數將在今年底超過 5 億人，且目前 5G 網路平均使用量也已超過 4G 網路用戶的 2 ─ 3 倍。全球趨勢如此，台灣近況又是如何？
台灣網路資訊中心（TWNIC）董事暨執行長黃勝雄指出，「5G 開台剛好滿 1 年，到年底預計會有超過 5 百萬的用戶，基礎設施到明年就會有 3 萬基地台。這個時間點切換 5G 正剛好。」
不過 5G 並非毫無缺點，由於標榜高速度、低延遲、大連結，得需在高頻率中傳送訊號，但缺點是高頻率傳輸距離短，得仰賴大量基地台來支援，若遇到下雨，會因此弱化訊號。對電信業者來說，如何提升速度、普及度與架設基地台成本之間找到平衡點，可說是關鍵考驗。
「所以 6G 會把這些需求涵蓋進來，而不是只考慮速度。『低軌道衛星通訊』是必要的選項，現有通訊系統可以滿足大部分人的需求，但在滿足物的部分，例如無人車、無人機，就會需要更高的滲透性和普及度。」黃勝雄提到的 6G 應用 ，便是補足了 5G 的不足。
由於 6G 採用的「低軌道衛星」信號傳輸路徑較短、傳輸能量較低、落地訊號強度較高，其抗干擾能力也較強，整體傳輸效率較高，覆蓋面積廣也是其優勢之一。
這也說明了近期美國商界為何興起「太空熱」，不只 SpaceX 執行長 Elon Musk、Blue Origin 的 Jeff Bezos 接連投入太空科研及商業旅行；而英國投資的 One Web、加拿大投資的 Telesat 等主要及其他業者，爭取投入頻率及軌道發射低軌道衛星，以進行基礎網路建設。
打造未來世界的關鍵鑰匙
5G 應用與發展已從未來式漸進成「現在進行式」，食醫衣住行育樂將離不開 5G 應用 ，藉由國家訂定的通訊安全措施，可以保障民眾的個人隱私之餘，也能穩固行動安全的需求。以台灣的科技產業強項，期待未來更多創新與突破應用，持續引領國人迎接更加便利且高品質的新生活。
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