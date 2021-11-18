2021 台灣運動 × 科技產業策略會議

行政院將於 2021 年 11 月 30 日舉行「台灣運動 × 科技產業策略會議」，邀產政學研界代表分享國內外「運動 × 科技」領域新興商業模式及趨勢資訊，有興趣的民眾也歡迎當天在網路上收看直播共襄盛舉。

近年台灣選手征戰國際賽事表現亮眼，其中有選手們的努力，科技的輔助亦發揮了關鍵作用，也催生「運動×科技」智慧育樂新商機。行政院 2020 年 12 月召開「第 11 次全國科學技術會議」，「安心社會與智慧生活」即是當時聚焦的四大議題之一，期持續運用科技帶動產業升級轉型，深化人文素養，增進人民健康福祉，使國人享受便利創新的智慧生活。

政府本著這樣的政策規劃，將於 2021 年 11 月 30 日舉行「台灣運動×科技產業策略會議」，邀產政學研界代表分享國內外「運動×科技」領域新興商業模式及趨勢資訊，期待凝聚各界共識，結合運動與科技，為民眾創造智慧生活的價值，打造台灣運動×科技新兆元產業，以此呼應全科會的結論。

聚焦運動與科技產業結合，發展創新跨域應用的推動策略

說到運動科技，你會想到什麼？東京奧運讓全台觀眾同聲沸騰的其中一幕，想必就是羽球金牌男雙「麟洋配」關鍵一球壓在線上的畫面，這套「鷹眼系統」也在 2020 年被美國職棒大聯盟（MLB）引進，藉由影像捕捉球員動作、分析球路。疫情讓在家運動成為新潮流，運動手錶、健身環、虛擬實境健身等商機蓬勃，這些都是「運動×科技」早已默默滲透我們育樂生活的證明。

本次 SRB 會議針對「運動×科技」議題豐富多元，包含台灣趨勢等主題演講、議題討論座談、圓桌論壇，分組議程將討論 4 大議題，包括：「運動×科技產業升級創造新價值」、「運動×科技建立創新營運新模式」、「融合科研成果與創新技術發展智慧新應用」、「台灣智慧育樂跨域環境整備」，每場議題匯聚各界專家代表討論重點，會後由行政院科技會報辦公室總結。

活動並邀請到運動科學領域各界重要嘉賓齊聚一堂，例如學界代表體大、清大、成大、陽明交通、台師大等，產業代表如日本最大 IT 公司富士通（Fujitsu）、Garmin、巨大集團、台灣運動科技發展協會、台灣運動醫學學會等，官方則由經濟部、科技部、教育部等相關部會代表參與。

創造科技在運動、生活的新價值，實現智慧之島的下個願景

目前在訓練過程中，透過運動科技的輔助，已能成功保護選手免受運動傷害，更有效提升訓練品質。而對一般人來說，科技也能協助我們更安全、更精準的進行日常運動，甚至是讓運動變成一件更好玩的事，能幫助更多人養成規律運動的習慣。

台灣資通訊的技術與研發能量一向具有國際優勢，如何與運動產業既有的堅實基礎相互結合，建立創新應用場域與營運模式，將是台灣形塑下一代智慧運動、智慧生活的重要課題。若整合產業、政策與學界科技專案研發等相關資源的投入，相信未來發展可期。

這場活動謹訂於 2021 年 11 月 30 日（星期二）假香格里拉台北遠東國際大飯店 2 樓舉辦，期望促成產業面與政策面對話，並回應社會對智慧運動的需求。活動中「圓桌論壇」更預計邀請盧彥勳、雷千瑩及林育信教練等知名運動人物出席這場運動科技盛會，有興趣的民眾也歡迎當天在網路上收看直播共襄盛舉。

「台灣運動×科技產業策略會議」活動訊息 活動時間：2021 年 11 月 30 日 08:40～16:50

活動地點：香格里拉台北遠東國際大飯店 2 樓 （台北市大安區敦化南路二段 201 號）

詳情請參閱活動訊息

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