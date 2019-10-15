無實體通路仍提供消費者最佳體驗：網路輕鬆申請朵茉麗蔻3日試用套組

有一個保養品牌，沒有任何實體通路，不在店面或專櫃販售；只有八樣保養品，卻可以走過四十五年的歲月，而且打動了無數使用者的心。這個不可思議的品牌，叫做朵茉麗蔻。

朵茉麗蔻是全日本第一家，採用「通信販售」的保養品牌，從過去的電話訂購，到現在可以透過網路便利且快速地下訂；因為朵茉麗蔻相信，一定要讓客戶親自體驗，才能了解保養品是否適合自己的膚質。而親自體驗最好的方法，就是利用網路申請朵茉麗蔻試用套組，讓妳輕輕鬆鬆地待在家中，讓肌膚跟保養品花上三天的時間相處，一點一滴感受肌膚的變化。

確保產品不變質，在家體驗更安心

一般市售的保養品在離開製造廠之後，直到被購買之前往往被存放在專櫃或倉庫中，在這段時間內，可能會因為專櫃或倉庫中的溫度、濕度變化而變質。有些業者甚至為了防止抗溫度和濕度導致產品變質，而在保養品中加入不必要的化學藥劑。但是這樣的產品，實在讓人難以安心地塗抹在最重要的臉部肌膚上。

朵茉麗蔻的每一樣保養品，從研究、生產，都來自位於熊本阿蘇山腳下的「再春館製藥所」。為了確保品質新鮮、解決使用者的疑問及不安心感，朵茉麗蔻決定不透過百貨專櫃或店家販賣，而是當客戶訂購時，才從再春館製藥所將保養品直接寄出。

相較於在實體專櫃上試用，朵茉麗蔻的三日份體驗套組，更能確保使用者充分體驗產品，確認保養品的質地、效果是否適合自己的肌膚。只要年滿25歲即可申請。每一套試用套組中，都含有朵茉麗蔻「全效8點」的三日份量。從清潔、保養到防曬，使用者可以按照隨套組附上的完整使用說明，了解適合的用法和用量，並搭配「手護養顏」按摩法，在家仔細地以三天的時間，好好體驗產品。

如果對於產品使用還是有不明白的地方，或者在體驗期間有狀況發生，都能立刻撥打免費的客服專線，直通熊本總部的客服中心，由同國籍的朵茉麗蔻專員解答疑惑。在體驗期間，有任何問題都能撥打客服專線，或以email的方式詢問。關心卻不過度打擾，是朵茉麗蔻希望以最溫柔的方式，呵護使用者的初心。

免費申請三日份試用套組，請跟著我這麼做

想要申請體驗套組，除了撥打電話，其實更方便的方式就是上網申請。如果你正好在用手機看這篇文章，可以立刻點選「申請朵茉麗蔻三日試用套組」，跟著步驟一步一步的填好資料就可以囉。 以下為你手把手地說明申請方法：

姓名、電話、電子信箱和密碼——請務必牢記自己的電子信箱，因為填完資料按下申請之後，朵茉麗蔻會將確認信寄到你的電子信箱中，你得收取確認信，才能完成申請喔。

住家地址和送貨地址——住家地址就是家裡的地址，而送貨地址一定要選可以收到貨的那一個。

必填出生年月日——未滿25歲不能申請，要注意喲！

選擇困擾你肌膚的問題——乾燥、暗沈，還是小細紋？讓你煩惱的肌膚問題，都可以一一勾選。

選擇職業——不同的職業和工作狀況，對肌膚會有不同的影響，選擇一個和你狀況最相似的，讓專員更了解你。

回到自己的電子信箱收取確認信——看吧，所以一定要記得自己的電子信箱，沒有做到最後這個步驟，就收不到體驗套組喔。

除了可以指定體驗套組的寄送地址之外，大台北地區的朋友也能申請寄送至朵茉麗蔻的美顏諮詢中心（台北市中山區建國北路一段150號1樓，服務時間11:00~20:00）取貨。對於住處沒有管理員可以代為收貨的上班族女性來說，這個選項也很便利。此外，朵茉麗蔻的美顏諮詢中心，設有肌膚諮詢櫃檯、居家保養模擬中心，讓每一位顧客都可以在輕鬆舒適的環境下，自由試用全系列商品。在諮詢顧問的指導下，實際將產品使用在臉上，更完整體驗全效8點的魅力。

「青春」無關年齡，而是用心回應生活、好好愛護自己

這集的《每天保養多一點》，特別邀請素有「小吃殺手」之稱的蔡季芳老師，以及先生劉爸來參與演出示範。這是因為阿芳老師與劉爸對學習新事物十分有熱情，在這個網路發達的時代，他們相當積極的參與社群生活，甚至常常使用網路經營YouTube頻道以及個人部落格，分享生活上的點點滴滴。畢竟人不管活到什麼歲數，只要對於新事物永遠保持熱情、用心經營生活，都是青春活力的展現。

話說回來，阿芳老師和劉爸在影片中的表現這麼可愛，想多看幾次也是很正常的。所以如果對於用手機申請體驗套組還有什麼不明白的地方，不妨把阿芳老師和劉爸的影片再點開來看一次，一步一步來，網路申請試用套組真的相當方便又快速喔！

朵茉麗蔻新光三越A11快閃店：全台唯一，首度登場

源自日本，45年來以全效8點呵護女性肌膚的「朵茉麗蔻」，初次進駐台灣新光三越A11館，邀您同樂慶周年！10/16~10/21的期間限定快閃店，僅舉辦5天的獨家活動，點進連結能了解更多。