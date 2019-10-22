一手「彈」出好膚質：手勢對了，保養也可以簡單有效率

令人困擾的魚尾紋、法令紋，往往是洩漏時間秘密的罪魁禍首，讓人花了許多時間和心力對抗，卻又難以消滅撫平。你也有試了各種保養品，肌膚狀況卻毫無改變的困擾嗎？一起來看看Max老師與小布老師示範，如何在保養時活用朵茉麗蔻的美活肌精華以及經典保養品乳霜20，搭配簡單好記又有效的按摩手勢，抗老保養的效果立刻提升。看完這一篇，你一定會很驚訝，原來對抗時光的秘密，其實就在你的雙手中。

剪刀手、鋼琴指，輕輕彈出好膚質

要如何透過按摩改善魚尾紋和法令紋的狀況？Max老師為大家介紹了一個簡單好記的手勢，先將雙手輕輕搓熱，再伸出食指和中指做出「剪刀手」，輕壓住眼尾，順著太陽穴兩側往旁邊拉，兩指之間形成的空間，就是惱人細紋的聚集點。這時候再加上「鋼琴指」——在需要按摩的部位上，讓手指頭像彈鋼琴一樣迅速輕彈。因為眼角和嘴角的肌膚非常細緻脆弱，太過用力按摩，不只會因爲皮膚摩擦而引起色素沉澱，也可能會造成肌肉鬆弛及皺紋增加，適得其反。

如果大家還記得，之前的《每天保養多一點》也介紹過中醫按摩手法，用三個步驟就能拉提、緊緻、瘦小臉，不妨搭配一起使用，輕輕按壓、撫平細紋，逆齡保養變漂亮真的一點都不難。

逆時減齡的秘密：保水潤澤

除了按摩的手法之外，使用適合自己肌膚狀況的保養品也很重要。小布老師示範時所使用的朵茉麗蔻美活肌精華和乳霜20，都能有效解除肌膚問題，看起來年輕有光澤。

在清潔臉部、使用了保濕液之後，建議適量的取用美活肌精華，它能夠針對肌膚生成的「核芯」提升活力，讓肌膚更加緊緻彈潤。值得一提的是，美活肌精華的原料中含有來自阿爾卑斯山的茴芹精華，降低體內氧化物生成的機率，並在皺紋斑點形成前就代謝排除，讓肌膚找回原有的煥白光采，是打造逆齡肌膚的必備美容液。只要按壓1次，將精華液輕點在額頭、鼻子、雙頰、下巴等部位，然後用指腹輕柔抹勻，再使用前面所提的鋼琴指手法，多次輕輕點彈，當按壓時有一種柔潤的水感，就代表肌膚已經完全吸收精華了。

接下來可以繼續使用朵茉麗蔻的經典產品——乳霜20。朵茉麗蔻45年以來不斷研究膠原蛋白保養，其集大成之作乳霜20，有著熟齡肌所需要的所有奢華成分，以不知火菊和鬱金香的精華，調配出最佳比例，能延緩肌膚老化；質地舒適、濃厚，可以幫助孕育肌膚所需的膠原蛋白，從肌底撐起肌膚澎潤彈力，實現青春彈潤的好膚質。先在掌中擠出約2公分的乳霜20，平均的點於額頭、鼻子、雙頰、下巴，再用指腹由內往外，以畫圓方式慢慢輕柔按摩，直到白色的乳霜完全被吸收。特別需要注意的眼唇周圍，可以再取適量乳霜加強滋潤。使用保養品時搭配Max老師示範的剪刀手和鋼琴指，找出正確的範圍然後輕輕彈點，持之以恆一定能看到令人滿意的效果。

親自用雙手，感受肌膚的需求

看過《每天保養多一點》的你，一定想過為什麼老師們從來都不用化妝棉來取用保養品。那是因為朵茉麗蔻相信，富有溫度的雙手就是保養的最佳工具，肌膚每天的變化、需求都不一樣，用手直接感受，就能清楚掌握肌膚的狀態，雙手的溫度，更適合按摩、放鬆肌膚。哪裡需要特別加強、呵護，就讓雙手來告訴你。

時間不斷流逝，無法暫停也無法倒轉，但是肌膚的光澤和緊緻，的確可以靠著認真、持續的保養守住。更重要的是，使用正確、有效的方式來讓保養事半功倍，每天都更有成就感。現在就向朵茉麗蔻申請3日試用套組，試試看小布老師和Max老師的保養秘訣。