【關鍵專訪】陳水扁：民進黨的派系不可能解散，也沒有哪個派系能綁架黨主席

雖然許多人對民進黨的派系與人物朗朗上口，但你可知道，其實民進黨全代會在2006年時就通過了「派系解散令」，而當時的總統正好就是陳水扁。見證民進黨創黨至今的波瀾，陳前總統又是怎麼看待派系對民進黨影響的呢？

談起民進黨的歷史，與派系的興盛衰弱，前總統陳水扁永遠都會是那個關鍵角色。

1994年，陳水扁擊敗了另外三位候選人，成為首位民進黨籍的台北市長；2000年，陳水扁帶領民進黨終結了國民黨55年的長期執政；2008年，陳水扁的貪污爭議又讓民進黨跌到谷底，花了八年才重返執政。

在這段時間，除了檯面上的政黨版圖消長變化，民進黨內部又發生了哪些事？陳水扁自己的派系如何出現和消失？他又是是如何看待民進黨的「派系共治」，以及2006年的「派系解散」決議？《關鍵評論網》特地約訪前總統陳水扁，談談他眼中的民進黨派系。

創黨前派系就存在，民進黨就是「派系結盟」而成的政黨

早在1983到1984年，民進黨創黨前，現在為人知的新潮流系就以「黨外編輯作家聯誼會」（簡稱「編聯會」）的方式成立，另外當時同樣十分壯大的美麗島系，則是以「黨外公職人員公共政策研究會」（簡稱「公政會」）的名義存在。

陳水扁回憶，民進黨1986年誕生的時候，首任黨主席江鵬堅是由中執會選出，當時江鵬堅的競爭對象是費希平，兩個人最後就是一票之差，新潮流系支持江鵬堅，美麗島系支持費希平；也就是說，民進黨從最初始的黨主席之爭，就有派系存在且互相競爭。

陳水扁說，公政會在1986年開始設立各地分會，「台北分會」率先成立並由他擔任理事長，而康寧祥也成立公政會「首都分會」，全島各地紛紛成立分會，這些都是政黨派系的雛形。而他自己雖然擔任台北分會理事長，但連辦公室的椅子都還沒有坐到，在1986年6月就因《蓬萊島》雜誌入獄；9月28日民進黨正式創黨，他隔年2月才正式加入。

後來擔任立委期間，謝長廷成立了「福利國連線」，他認為自己也必須要有個次團體，成立了「正義連線」。正義連線後來也一度被稱為「扁系」，且在1992年時一度成為民進黨內最大的派系。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 競選台北市長時的陳水扁

陳水扁表示，有人就有團體，就有組織。這是很正常的現象。民主代表多元，有不同聲音；同一個團體有不同聲音，同一個政黨也有不同派系，「這都是人性」。要剝奪、限制和壓抑，說不可以有派系，然而就算沒有浮出檯面，也是在底下運作，「不可能被禁止」。

他也舉例，像國民黨早年也曾有內部發生主流派（支持李登輝）與非主流派（反對李登輝）之爭，非主流派的趙少康、郁慕明等人也先成立「新國民黨連線」，後來更從國民黨出走，另創新黨。

陳水扁也指出，黨內曾有所謂「路線之爭」，像是新潮流系就曾堅持「改革體制」，反對公職人員掛帥；而美麗島系堅持「體制內改革」。他自己比較傾向在中華民國的體制內改革，包括進入立法院改革萬年國會；「不過現在要反對什麼公職人員掛帥，都還是得出來選舉，爭取公職人員的位置。」

從不認同解散派系，陳水扁：「這沒用啦！」

不過即使黨內派系蓬勃發展，在2006年7月23日時，民進黨號稱「最高權力單位」的全代會卻通過解散派系。

此案由立委王幸男提出。王幸男當時曾表示，民進黨陷入低潮，要讓老百姓感動很困難，他擔心全代會沒有具體改革內容，因此呼籲解散派系。依通過的解散派系提案要求，黨中央須立即禁止以派系名義設立辦公室、招募會員、召開會員大會、收受會費、對外募款；禁止派系邀請政務官至派系報告政策及決策；黨中央及地方黨部黨職人員、中央及地方公職人員任職期間，應聲明退出派系。

包括當時的副總統呂秀蓮、中常委鄭寶清、周清玉、葉菊蘭、蔡同榮、陳唐山都舉手同意；而立院黨團總召柯建銘修正所提的「派系自律公約」，主張派系繼續存在但禁止派系對外募款等修正案，則在表決時敗陣。最後總共出席297人，以過半153票驚險通過解散派系提案。

Photo Credit: AP / 達志影像 時任總統的陳水扁，攝於2003年。

提案通過後，正義連線及福利國連線均宣布或表明將解散，這項提案被視為是衝著黨內最蓬勃發展的新潮流系而來；新系總召賴清德則表示，新系會配合黨的決議，解散派系辦公室及該系政協組織。

陳水扁直言，當時因為黨內新潮流系獨大，加上組織嚴密、排他性強，是所謂「列寧式革命組織」，要進去並不容易，造成其他「非新潮流系」感到壓力且緊張不安，「但你無法跟他競爭就提案說派系乾脆解散，那時除了新潮流還有很多派系，包括我的正義連線，謝長廷的福利國，陳勝宏的綠色友誼連線。但彼此之間大家不團結，有新系，也有非新系，大家是不是團結一起？你要解散就解散，還要求人家跟你一起解散⋯⋯」

陳水扁笑笑，他擔任主席時就曾有解散派系的聲音出現，也有過提案，他也公開講提案解散派系沒有用，派系解散不了。而且各派代表一起來討論事情也比一個個協調更有效率，打散後大家都變成個體戶，感情比較好的還是會一起。不過後來游錫堃擔任代理主席，此案還是通過了。

陳水扁也說，「現在事實證明是不是我對？形式上解散，實質上還是存在，而且更加壯大。派系成立智庫、雜誌社、研究社，還是有辦公室，運作得更成熟。當時支持解散的，也都成立另外一個派系了。」

不過雖然陳水扁認為派系不可能解散，但他也聲稱，自己當年選上台北市長後，就認為正義連線不能繼續運作下去，因為大家都要一起工作，他不能在這個位置上還要特別照顧自己派系的成員；後來選上總統就更不用說，「應該是大家都是我的派系，都是要替國家做事。」

每個人都是一個不可或缺的螺絲釘，但也不要自我膨脹

問到今天的民進黨派系系統，還存在當年創黨時的精神嗎？陳水扁坦言，「你要做頭頭，要當國家、政黨或國會領導者、公職人員，要養自己的子弟兵，就造成黨內有派，派內有系，又有分支。」

然而陳水扁也認為，過去民進黨曾有許多國家路線的討論，但現在可能就是不提、不當作重點，「那是人的問題，也是時代的變遷，黨的屬性蛻變了，跟黨的領導者、高層的信仰理念是什麼有關。他不希望你提，很多人就不提，那不提久而久之就沒了⋯⋯所以我們這些老黨員，曾走過從威權邁向民主這段的，我們有時候對這樣的現象，是有所保留的。」

Photo Credit: 關鍵評論網 陳前總統訴說民進黨派系的歷史故事。

陳水扁也話鋒一轉嘆道，現在是「一言堂」的時代，不可能有太多雜音或不同意見的呈現，「不然你就變成中共同路人了。」之後，他也將話題小心翼翼收回來，將這個已經倍受攻擊的說法，歸咎於時代演變。

對他來說，過去他的時代是百花爭鳴，縱使是總統兼主席都容許不同意見的提出，不管是在黨員代表大會、中常會、立法院都可以批判主席、批判總統，「現在好像已經聽不到這種聲音了。」

但民進黨是否已經變成一個只論利益分配，而不是能好好爭論國家路線的政黨？陳水扁也認為非必然如此，並強調民進黨不是屬於哪個人或某個派系；而是屬於台灣人民，一個土生土長的本土政黨。

「沒有少一個人會怎麼樣，沒有誰偉大到這樣，政黨負責人和領導階層會換，不滿意就繼續努力，有一天它會改變。不是說不滿意就離開，另起爐灶，事實上離開民進黨吃虧的也是自己，沒有一個好下場，民進黨也不會誰走了就受影響，還是在那邊。每個人都是一個不可或缺的螺絲釘，但也不要自我膨脹，認為黨沒了自己，就會跛腳、無法運作。」

重點還是領導人，但民進黨少了誰都不會倒

陳水扁認為，成敗終究是在人，領導人清楚自己的信仰和理念，民進黨基本的目標、大方向沒有問題，派系也不過就是其中有部分的力量在互相競爭拔河而已。在正確的軌道上往前的過程，有時候開得慢、有時候開得快、有時候中途停車甚至倒車，或是有人在旁邊丟石頭要讓黨翻車，但基本上依然是往前走的，不會太脫軌。

「可用派系中人，不能為派系所用」陳水扁數次強調，只要領導人能堅守這個準則，其實派系並非壞事，只要派系不惡鬥，民進黨本來就是個派系共治的政黨，中常會就是派系共治的會議。就算是總統兼任黨主席，也是雨露均霑，不會因為是某個派系的人就予以排擠、做記號。

不過，各個派系也不可能強押總統兼主席，非要這職務不可「不然我就要怎樣」，就會變成派系領導黨、決定黨的走向，「這不是好現象」。

Photo Credit: 關鍵評論網

陳水扁分析，民進黨有所謂的分享共治、合議制的特性。相較於國民黨過去就是威權統治的政黨，有不一樣的傳統，加上國民黨當初比較是列寧式的革命政黨，講求威權領導，如果不夠威權當然會出一些問題。但民進黨不一樣：

主席再弱勢，還是有個軌道在。有些人說民進黨慢慢國民黨化，當然有些派系是列寧式派系，那是派系運作問題，影響不了大局，他們有時候為了發展需要比較封閉排他，其實沒有絕對的對跟錯、好跟壞，都未必啦！所以也不用怕啦！ 只要堅持「可用派系中人，不為派系所用」，什麼都不用怕。你要被牽著鼻子走，被綁架？國家和黨的領導者，你不可能被綁架啊，你不做或說做錯了，發生問題時說自己受制於派系，這對我來講，那是託辭藉口，因為沒有一個派系可以綁架你啊！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航