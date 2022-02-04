【英系】結合政務官、地方勢力與太陽花世代，小英屆滿後辣台派該何去何從？

民進黨中的「英系」是由政務官與從事社會運動的年輕人組成，主導了民進黨在2016與2020年兩次大勝，但英系目前倚賴的執政優勢，可能會隨著蔡英文任期屆滿而面臨人去政息的挑戰，英系發展的「起、承、轉、合」是什麼？又有哪些機會與挑戰呢？

文：陳冠吾

「英系」是當前民進黨最主要的派系，但其領袖——總統蔡英文——卻是各派系領導人中黨齡最淺的，2004年才以政務官身分加入民進黨。然而，正是她帶領民進黨重返二次執政，並且首次同時掌握中央執政與國會多數，也使得英系以最短的時間挾執政優勢一躍成為頂梁派系。

英系和其他多以選舉出身的民意代表為主的派系不同，是由政務官與從事社會運動的年輕人組成，也正是這個非典型派系主導了民進黨在2016與2020年兩次大勝。

不過，正所謂一朝天子一朝臣，英系目前倚賴的執政優勢，可能會隨著蔡英文任期屆滿而面臨人去政息的挑戰。一如陳水扁時期的「正義連線」，隨著陳水扁卸任後被訴訟纏身而消散。在探討英系的未來前，本文透過「起、承、轉、合」四個階段來梳理英系的發展，最後再討論英系的機會與挑戰。

起：民進黨的新世代——政務官

蔡英文雖然於2000年政黨輪替後，獲陳水扁邀請入閣擔任陸委會主委而在政壇開始受矚目，但直到2004年為了被列入民進黨不分區立委名單，蔡英文才加入民進黨。

換言之，相較民進黨多數檯面上的人物是自黨外時期就從政的「綠色元勛」，蔡英文的在黨內顯得相當資淺，但她的發跡代表著民進黨一個新的世代崛起——政務官世代。政務官世代雖然在黨內資淺，卻因非典型反而受社會矚目，而政務官世代的崛起，也凸顯了民進黨從草根政黨轉型成菁英政黨的發展。

典型的民進黨政治人物發於街頭也成於街頭，他們擅長於造勢場合發表渲染力強的演說，更能用庶民的語言與民眾打成一片。相反地，以「非典型」著稱的蔡英文，她所代表的政務官則是長於廟堂之上，學者出身的他們雖然在街頭巷尾與民眾「盤撋」總是看起來「卡卡的」，但一站上備詢台，他們卻能以其專業有條不紊、語氣平穩地應對立委的質詢，進而刷新了民眾對民進黨政治人物的刻板印象。

陳水扁執政期間，蔡英文的核心人馬也逐漸成型，如林全、蕭美琴與吳釗燮等。林全既非民進黨員，亦對黨務或選務的興趣不高，但他既總攬蔡英文2016年參選總統的政策白皮書，更是蔡英文的首任閣揆，而蕭美琴與吳釗燮則在蔡英文主政期間亦歷任黨政要職，深獲蔡英文信任，足見政務官正是英系的核心。

Photo Credit: 行政院

承：英系吸納了原正義連線，與地方的「國王人馬」

2008年，民進黨在立委與總統選舉接連大敗的情況下交出執政權，在此之前還因為解散派系事件使得各派系傷痕累累，最後各派系推舉政務官出身的蔡英文擔任敗選後的黨主席。

選舉是政黨的主要工作，因此蔡英文勢必得延攬具有選舉操盤經驗的人才入其麾下，這也是英系中堅——前「正義連線」成員與地方勢力。

一方面，正義連線隨著陳水扁下台並官司纏身而名存實亡，其中成員逐漸加入新領導人蔡英文的團隊（如時任立委的陳其邁與黃偉哲）。另外一方面，蔡英文也拉攏許多嫻熟組織戰的地方勢力進入黨務行列，進而成為英系的中堅（如蘇嘉全、陳明文、洪耀福與黃承國等）。

這些於蔡英文擔任黨魁後加入英系的政治人物，要麼是擁有多次勝選經驗的地方之霸，如高雄的陳其邁、台南的黃偉哲、屏東的蘇嘉全與嘉義的陳明文，不然就是嫻熟地方動員與組織操盤的幕僚，如協助陳明文坐穩嘉義的洪耀福與台北市的黃承國。

這群選舉老將與智囊補足了英系原本以政務官為主，不諳地方派系與選戰操盤的不足，另一方面也讓英系的影響力跨出了台北政壇，而真正成為了一個有層級的派系。

然而，英系中堅的地方性也是一把雙面刃。蘇嘉全是蔡英文初任黨魁的秘書長、2012年參選總統的副手，更是民進黨首次完全執政後的首位民進黨籍立法院長，他在英系可謂「中堅的中堅」，卻因為2020年民進黨在屏東縣立委的提名上與新潮流交惡，更因姪子立委蘇震清涉貪而黯然辭去總統府秘書長。

Photo Credit: 中央社

另一方面，黃承國雖然保送英系新人吳怡農上位台北市黨部主委，為英系保住這要職有功，卻因為趙介佑事件牽扯出台北市黨部有黑道入黨的醜聞，除了吳怡農因此臉上無光，連帶黃承國過去曾因一清專案管訓過的黑歷史也被公諸於世，使得他黯然辭去國策顧問一職。縱使蘇嘉全與黃承國仍能在幕後為英系出謀劃策，但有鑑於社會觀感，英系在未來極難可能再將他們推到幕前。

轉：非典型的政務官，聯手太陽花世代制霸宣傳戰

常言道現在的選戰要「陸空並進」，除了陸戰的組織操盤外，空戰的宣傳聲量也是選舉成敗的關鍵，而英系於太陽花學運後招募的年輕世代，就是英系能在空戰制勝的奇兵。

2014年，一群學生社團因反對立法院欲通過兩岸服貿協議而佔領立法院，當時社會輿論偏向同情主導學運的學生，也因此重創馬政府的支持率，卻也促成了蔡英文能於2016年再次代表民進黨出線參選總統並獲勝的轉捩點。

太陽花學運除了造成馬蔡此消彼長，另外後續有三項影響：第一，「抗中保台」或「台灣價值」成為年輕世代的主流論述；第二，學運期間在行政院發生的流血抗爭，使得相當多的年輕世代愈發厭惡國民黨；第三，太陽花學運成員在抗爭期間充分利用網路社群與討論區集結動員，各種「懶人包」或「哏圖」更成為熱門的討論，讓政治人物見識到社群網路對宣傳的重要性。

因此，蔡英文著眼於這三點，成功招攬了一批太陽花學運世代的成員或認同理念的年輕世代，加入英系或與之合作，如林飛帆、林昶佐與黃捷。這群太陽花世代，成功利用切合流行時事的哏圖或文藝青年風的講稿與活動，為蔡英文贏得在40歲以下的年輕世代廣大支持，而英系在年輕世代壓倒性的支持率，也是蔡英文能高票贏得兩次總統大選的關鍵。

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合：蔡英文以結盟得天下，能否以結盟穩天下？

縱使英派因掌握總統大位而成為關鍵派系，但蔡英文主政期間，仍得依靠與各派系合作才能穩住江山。

在蔡英文執政的第一任期，蔡英文成功拉攏新潮流要角——時任高雄市長的陳菊——入府擔任秘書長，和時任台南市長的賴清德拜相組閣，在在都是英系與新潮流合作無間的象徵。

然而，蔡政府於2018年的地方大選遭遇韓國瑜旋風而一敗塗地，使得南新潮流的領導賴清德除了辭掉閣揆外，還在總統初選中挑戰欲連任的蔡英文，這讓英系與新潮流合作發生了微妙變化。縱使最後賴清德仍願擔任蔡英文的副手，而使得民進黨於2020年大選續保完全政府。

但是，蔡英文一方面用副總統大位「框住」南新潮流的領導賴清德，另一方面讓蘇系領導蘇貞昌續任行政院長，又安排正國會的領導游錫堃出任立法院長，而具有蘇系與新潮流系雙重身分的林錫耀擔任黨秘書長，足見蔡英文操作權力平衡的深意。

究竟這個「派系平衡，英系第一」的局是否能維持到2024之後的「後蔡英文」時代，在民進黨決定2022年的縣市長選舉，六都候選人由黨中央徵召後，英系的存續端看六都縣市長選戰的結果。

民進黨中央於11月初通過縣市長提名除了兩屆任滿的執政縣市外，其餘由黨中央徵召。游錫堃為首的正國會對此大表不滿，但形勢比人強，目前英系、新潮流與蘇系組成的執政聯盟仍運作順暢，使得正國會孤掌難鳴。在此制度之下，蔡英文掌握了絕對的提名權，這也等同英系將存續之戰直接定於2022年的地方大選。

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倘若民進黨能在執政的三都之外還有斬獲，那麼英系的氣勢即可延續到2024總統初選，甚至可以說她也能直接指名下任總統候選人；相反地，若民進黨維持平盤甚至丟失任一都，那等同英系獨大的壓力鍋的鍋蓋被揭開，蔡英文勢必立刻被其他派系聲討，直接宣告跛腳，而民進黨將就2024的總統人選陷入新一波派系鬥爭。

最後，再就2024總統大選而言，上述英系的核心、中堅與新銳在蔡英文之後，尚無人能挑戰下一屆總統。因此，英系勢必要與目前檯面上有參選聲勢的要角合作，一旦英系利用現有的執政資源襄助此人出線並上位，則這位新總統在執政後勢必也得處處尊讓英系。

目前民進黨檯面上參選下屆總統呼聲最高的，莫過於北新潮流的代表桃園市長鄭文燦，與南新潮流代表副總統賴清德二位一爭高下。

相較之下，賴清德曾有挑戰蔡英文的「前科」，英系與北新的鄭文燦合作挑戰2024之合理性便顯得更高。

八年總統任期屆滿後，通常會是典型的回顧型選舉，若如上述英系在2022地方大選孤注一擲成功，且於2024年順利延續中央執政權，那民進黨可能將開啟首次「一系獨大」的黨內生態。不過，如果2024再次政黨輪替，那麼民進黨內首個究責的對象當然是蔡英文本人，則英系就很可能重蹈正義連線的覆轍了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航