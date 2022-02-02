【湧言會】三立「海董」如何與謝系結義，從影視大亨躍入民進黨權力核心？

三立林崑海「海董」轉型海派的過程，是不同於大多數民進黨派系的「先經而後政」發展脈絡，掌握發聲管道，使成員在議題、聲量、知名度上都是黨內前段班，然而海派能夠快速攬獲那麼那麼多民進黨要角，得從與謝長廷「高雄結義」的故事開始講起。

文：李宙仁

台灣政黨政治中，藍綠兩黨、泛藍泛綠陣營的劃分方法已成常態。而驅動政黨運轉，朝向這個方向而不朝另一個方向的作用力，縱有民意、利益團體、政治利益各種因素，但也別忘記所謂「政黨」並非是鐵板一塊，內部的「派系」運作，是被認為是最具效率的基本單位。

「派系」是什麼呢？說穿了，派系不過是人與人高度聚合的一種形式。

台灣的藍綠兩黨，在制度化發展中經歷了不同軌跡，也造就了不同的派系形態。像是國民黨來台後先掌控了中央政府，爾後才與地方家族、資源分配者建立了政治經濟互動模式，造就了黨內「大老」壓著「地方」的臣屬就範的先例；民進黨從「創業」開始，就以黨外「政治勢力」為主要運作單位，創黨後，黨中央仍以「派系」為主要的競爭與合作模式。

因此時至今日，檯面上，叫出名字的派系，或多或少，都找得到「黨外」時期的脈絡，包括「海派（湧言會）」這個近來越來越多人提起的派系，包括內政部長徐國勇、立委管碧玲、趙天麟、王定宇、林楚茵、議員何博文、發言人顏若芳等民進黨要角。

「海派」與「謝系」的歷史縱深，要從「長扁之爭」談起

在1993至1994年的民進黨台北市長初選，「長扁之爭」白熱化，也帶動民進黨派系版塊的競爭，從泛新潮流與泛美麗島的對抗，轉為陳水扁串連的成立「正義連線」，對上謝長廷整合的「福利國連線」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

有趣的是，長扁兩人同時當選市議員、同時當選立委，兩派重要的據點也是台北，在民進黨尚未執政前，台北市長從官派到民選都由國民黨壟斷，但民進黨在「藍大於綠」的基層，早已默默匯集可觀的民意，成功塑造出「市長是官派、議員選黨外」的風向，只待一陣捲起千堆雪的政治明星，改變台北的政治氣候。

而當時，民進黨在台北的地方派系，就幾乎如同民進黨中央的派系。

謝長廷出身台北市大同區，在地緣關係上，很早便布局台北市，在中山、大同、北投、士林都有子弟兵參選議員，並實質掌握最多黨代表席次，使得「謝系」成為民進黨在台北市最大的派系。

當時，謝長廷不只盛傳是台北市長人選，更被點名參選黨主席和省長，而在黨務人士、黨籍公職、後援會、社團的串連之下，謝系在民進黨創黨後十年，就有全國動員能力，也成為1996年謝長廷挑戰副總統的重要政治資本。

1993年的民進黨台北市長初選採取民調、幹部評鑑、黨員投票三軌，當時陳水扁在民調上拔得頭籌，促使黨內各派「棄長保扁」，產生西瓜效應；1994年陳水扁拿下台北市長，民進黨派系仍圍繞的「長扁之爭」軸線發展。

孰料，1998年，坐擁七成滿意度的陳水扁市長，竟遭馬英九擊敗，痛失台北市長寶座，反觀南下開疆闢土的謝長廷，在外界普遍不看好的情況下，在身負白曉燕案替陳進興辯護的陰影，竟擊敗吳敦義一舉奪下高雄市長。

謝長廷入主高雄市政府後，也正式開啟謝系與三立董事長林崑海「海董」的連結。

缺人缺錢，謝系最終與海董「高雄結義」

「海董」早年在高雄發跡，經營影視產業有成，也看好謝長廷能深耕高雄的能力，雙方一拍即合，謝系成為海派重要的支持對象。

Photo Credit: 擷取自 林國慶Facebook 左為三立董事長林崑海

2000年陳水扁執政後，扁系所代表的正義連線，逐步擴大影響力，由於在總統大選舉期間，新系大老邱義仁挺扁協助操盤大選，陳水扁入主總統府後，正義連線和新潮流的合作，一方面穩固了民進黨黨內的「執政派」，也讓「非新系」的中央發展之路受阻。

縱然當時謝系核心卓榮泰、葉菊蘭、李應元、姚文智等人，陸續都進入閣員名單，但謝系整體上能得到的資源，仍遠不及扁系和新潮流。當2019年「大師兄」卓榮泰臨危受命，在各方妥協下接任民進黨黨主席，外界才驚覺，初代謝系要角，有這等影響力。

雖然2006年民進黨全代會通過「解散」派系決議，常被視為「謝系」走向式微的主因，但從2005年謝長廷短暫入閣八個月告終，即可窺知謝系與扁系並無法和平共處的情況，雙方的鬥爭總大於競爭、競爭也總大於合作。

在選舉上，謝系成員因缺乏地方首長，成為派系籌措資金的一大阻礙，2006年謝長廷再度回到台北市與郝龍斌角逐市長時又無緣勝選，高雄則由新潮流陳菊接手。當時謝系頓時缺乏主要政治職位，加上在中央遭冷落，而「海董」卻在此時向謝系子弟兵與謝系黨代表伸出了友誼之手。

從影視大業開始，進入民進黨的政治核心

無論地方派系或中央派系，籌措款項和人事安排必定是生存發展的鐵律。

以新潮流系為例，他們嚴格貫徹列寧式管理，換言之，擁有政治職位的派系成員、政務官和民選代表，在籌措派系糧草上都必須遵守強制上繳的「內規」，此外無論是指標性的內閣人事、國營事業、選區提名人選，各項派系發展「指標項目」，也必需有顯赫的戰功。

晚近，新系更深入社會各層面，派系要員橫跨商界和學界。新潮流的發展，無形中也加速了海董和謝系連結。

而隨著2016年謝長廷接任駐日代表，「海董」憑著媒體產業的優勢，完全吸收當時的謝系成員，快速發展為「海派」，直入民進黨中央權力核心。而海董轉型海派「先經而後政」的發展脈絡，也與民進黨其他派系有所區隔，更因為掌握發聲管道，海派成員在議題、聲量、知名度上都是黨內前段班。

舉例來說，三立系統內下午、晚間、夜間「新台灣加油」、「前進新台灣」、「鄭知道了」等政論節目，無論收視或影響力都非常可觀，也常可見到「海派」旗下的人物上節目。近年「海董」更跨足網路新聞平台，迅速在流量和聲量上取得業界超前的成就。

截圖自YouTube 海派立委王定宇、趙天麟、議員何博文等人，都是三立政論節目上的常客。

當2020年蔡英文總統執政後，海派成員在閣員、不分區立委、區域立委等公職都有所斬獲，例如「前進新台灣」第一代主持人徐國勇擔任內政部長，第二任主持人林楚茵進入不分區安全名單，當時海派更希望與掌握台北市黨部的英系要員擴大合作，在雙方各有堅持之下，合作最終並為開花結果，海派改版為「湧言會」。

放眼2022年大選，海派已經逐步開始啟動世代交替，新世代海派成員如新北市議員參選人李宇翔、高雄市議員李庭慧等人紛紛投入地方選舉，派系深化發展意向相當明朗，不過「湧言會」的發展，雖以領袖的政治意向為主，但「海董」是否全然主導母企業的政治意向，仍然值得觀察。

畢竟，三立集團「總經理派」和「董事長派」在過去就曾產生經營方向的分歧，早年更曾有過要求「海派政治人物別上節目」的狀況發生。加上母企業在戲劇、綜藝節目上有充沛的產製能力，更有西進的野望，董事長的政治立場是不是全然可以與經營理念劃上等號？兩者有沒有機會跨越政治的藩籬？在在都牽動台灣政治和媒體的關係。

更重要的是，母企業對於綠營的支持力道，是否也能跟「海董」個人直接化上等號，後續在派系發展上「湧言會」的強勢戰鬥隊形，對於三立的整體發展方針會不會產生新的變化，都會是海派這個特別派系的觀察重點。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航