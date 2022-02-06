【南北流】2024年的國際樣貌，將決定新潮流的台獨「路線」與「出線」

民進黨2024年總統大選中，賴清德、鄭文燦是新系代表，而蘇貞昌也意欲出戰，屆時誰出征、誰輔佐，象徵綠營「暫時」團結在某條願意妥協的路線上，而各方人馬對「台獨」的理想與務實路線，也將看2024年誰更能契合國際環境，進而得到台灣選民的心。

文：曲仲生

新潮流不只是民進黨的一個派系，裡頭也分有「南流」和「北流」。一般的認知來說，南流屬於地方型，北流是書生型。北流有如林濁水這般的「台獨理論大師」，南流有如賴清德這樣的「務實的台獨工作者」。

「台獨」二字是民進黨得以凝聚支持者的其中一塊神主牌，而對應到新潮流的南北流，兩者之間「理論」（理想主義）和「務實」（工具主義），也有明顯的差異。

例如新潮流大老、前國安會秘書長邱義仁，在2020年參加美國喬治城大學線上研討會時就談論到台獨議題，他當時表示「台灣『務實』的政治人物不會這麼做，除非瘋了。哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」邱義仁2021年7月4日與陳水扁對談也提到，台灣要宣布獨立，不是台灣人民自己決定，說起來很殘酷，但這是現實，要考慮國際形勢、中國可能作為。

邱義仁進一步強調，不用說中國會打台灣，據他的了解，美國根本就是不贊成，台灣作為法律上獨立的國家，已經不是台灣人民自己可以的事情，所以要特別說明。

當時，陳水扁也附和邱義仁的說法，自述他曾於1991年在民進黨中常會提出修正案，認為台獨黨綱比較正確的說法是「住民自決」的台獨黨綱，所以有加上的段落，提到「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及製定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定」，因為「實務上要推動，要顧慮很多。」

新潮流內的路線之爭，更像是兩造如何看待「推動台獨」

賴清德自稱「務實的台獨工作者」，2021年12月29日他參加「猶台文化交流協會暨猶太社區中心開幕儀式」時，提到曾與時任以色列總理的納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）碰面，請教如何解決「鄰居」的問題，給了他很多啟發。

當時納坦雅胡向賴清德說：「以色列不相信關起門來靠一紙協定就能確保和平，和平得透過兩國人民長時間的合作，因此以色列幫助埃及、約旦、敘利亞發展農業，也在網路安全上協助鄰國。只有透過長時間的合作，彼此了解、彼此信任，這樣的和平才有保障。」賴強調，中東或兩岸要和平，這樣的精神也許都有相同之處。

更早之前，2019年5月21日賴清德接受《天下雜誌》專訪，則說他的「務實台獨論」主要是根據「台灣前途決議文」而來，主要有三點：

台灣已經是主權獨立的國家，名字叫做中華民國，執政不會另外宣布獨立。 台灣的前途由2300萬人決定。 目前工作就是要發展經濟建設，造福國家人民。

賴清德隨後指出，「台灣獨立」背後的意義就是捍衛主權，反併吞、護民主。如果「台獨」二字總是被污名化，不妨改用「台主」，也就是「台灣主權、台灣民主」。

對比賴清德的路線，不光新潮流內部，民進黨內也有一批硬核的台獨主義者，對「中華民國」四個字相當感冒，認為「借中華民國的殼『上市』台灣國」不是真正的台獨。這群理想型的台獨主義者，長期不停深化和廣化台獨理論及其附屬論述，亦期盼國際環境能演變成「利於徹底台獨」。台獨能否成功，邱義仁跟阿扁已經給了他們的見解。

國際環境與美中關係在2024年的樣貌，可能決定新潮流的「路線」和「出線」

美中關係牽動兩岸關係的主要走向，從前任美國總統川普（Donald Trump）時期，到現任拜登（Joe Biden）執政，看似美國對台善意不斷，當前美台關係友好，主因還是美中博弈，競合並行而又競爭略大於合作。遙想前美國總統小布希（George W. Bush）當年為反恐與中共拉近關係，回過頭遏制萌芽的台獨實際行動——美中關係從來都是兩岸關係的主基礎。

事實上，台灣之於兩岸關係的能動性並不多，台灣有自己能做的兩岸緩衝，比如推動兩岸和平交流，在政治深水區以外的領域深化交流（文化、青年、學術）。碰觸政治深水區必須謹慎，至於經濟貿易領域，也漸漸被中共劃入政治深水區了。

是故，台獨的理想與務實路線孰高孰低，端視2024年，何種路線更能契合國際環境，亦能得台灣選民的心而決定。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航