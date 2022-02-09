【藍綠比較】連系、馬系、王系？國民黨的派系運作，和民進黨有什麼不同？

回顧新黨、親民黨和台聯，其實都是國民黨當時的「派系出走」結果，民進黨雖然帳面上的派系脈絡更為清晰，但卻幾乎沒有發生過「大派系把人拉走」的事件。而從藍綠彼此派系運作的異同，也可以看出國民黨與民進黨在政黨本質上的差異。

文：陳金芳

權力具有稀缺性，政治講求的就是權力的價值分配，這是政治學的第一課。

無論任何政體或團體，如何團結最大多數人的支持以獲得權力、行使權力與穩定權力基礎，就是頭號課題。所以國家內部會有政黨，政黨內會有派系是很正常的現象，想要「黨外無黨，黨內無派」，就是痴人說夢，即便號稱「民主集中制」的各國共產黨，都不能免除黨內派系對抗的問題。

派系的構成，大部分是在於非制度面的因素，包括派系成員的血緣關係、出身背景、提拔者與資源供給者，所以派系與政黨的異同，除了政黨是公開運作、派系多為非公開運作之外，政黨通常會有政綱與政策，派系通常不會有明確的政綱。

除了非制度面的因素之外，制度面的因素例如黨內選舉方式、國會議員選舉方式也會影響派系在黨內的運作方式，台灣的兩大黨國民黨與民進黨也不例外。

新黨、親民黨和台聯，其實都是國民黨當時的「派系出走」結果

民進黨與國民黨的內部組成，有很高的異質性。

民進黨一開始的組成，就是黨外「公政會」與「編聯會」的集合，黨外公政會後來蛻變成美麗島系，編聯會就組成現今的新潮流系，之後又從美麗島系拉出正義連線與福利國連線，演變成今日我們看到的扁系、謝系與蘇系，美麗島系與其他派系的聚合又出現正國會。目前雖然蔡英文定鼎一尊，但實質上還是派系共治。

Photo Credit: 中央社

國民黨在大陸時期就已經派系林立，包括CC派、黃埔系、西山會議派等等，後來在國府遷台之後，又必須結合台灣在地大族的地方派系以穩定執政，異質性極高。而隨著中央民代增額選舉與國會全面改選，中央政府的正當性由法統移轉到民意支持，地方派系與本土派人士的發言權因此擴大。

在此之下，黨中央雖然不願意大用地方派系人士，但必要時候還是要和地方派系結盟合作以打敗民進黨。所以國民黨和民進黨黨內的組成過程，都有派系結盟的性質。

在台灣民主化之後，國民黨黨內出現不少次團體，包括吳梓等人領軍、支持國民黨走向本土化的集思會，以及主打反金權打擊地方派系的新國民黨連線，之後宋楚瑜又在省府團隊培養自己的人馬，擔任行政院長的連戰也培養出自己的人馬。

而在過去立法委員採取中選舉區的狀況下，新國民黨連線、省府系與集思會都曾經退出國民黨直接擁抱民意——這也是新黨、親民黨與台聯的起源。而在修憲推動國會減半、立委改採單一選區兩票制選出之後，這些小黨馬上就面臨泡沫化的危機，回收這些本來屬於國民黨的選票，也是國民黨贊成單一選區兩票制的原因。而這樣的制度，也有助於黨中央強化權威，利用提名權限縮派系發言權。

民進黨雖然也面臨過工黨、社民黨與新國家連線的出走挑戰，但派系拉大隊出走的狀況還沒有發生，這也是民進黨票源相對鞏固的原因。但修憲與解散派系動議之後，黨中央提名權大增，讓過去派系共治的傳統受到挑戰，這也是蔡英文擔任總統兼黨主席在黨內可以橫行無阻的原因之一。

民進黨的派系運作越來越清晰，國民黨卻越來越走下檯面

從派系運作的異同，也可以看出國民黨與民進黨在政黨本質上的差異。

民進黨與國民黨不同的地方，在於民進黨派系許多是直接掛牌營運，並且有其自己的政策主張。以知識分子為標榜的新潮流系，早期就以左翼號召提出群眾路線、聯合工農等等的主張，即便黨內有解散派系動議，新潮流依然以智庫方式營運，至今仍有政策產出；與新潮流抗衡的正國會也有自己掛牌營運的辦公室，並且最近也開始有自己的政策智庫。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

過去，正義連線與福利國連線除了自己的辦公室外，也有自己的雜誌刊物。

從這點看來，民進黨的派系比較類似日本自民黨的派閥，自民黨的派閥類似前總理安倍晉三的清和政策研究會、過去存在的志帥會、經世會等等除了黨內人際關係的結盟之外，也有政策標榜的功能，有助集結黨內的不同政策意見。但在民進黨逐漸世俗化的狀況下，以政策與路線定位為標榜的派系是否可以延續發聲，就是一個問題。

對比民進黨，國民黨的派系類似連系、馬系等等還是在非制度面上運作，只能透過人際關係與黨內的衝突一窺派系要角與人物的歸屬，具體政策也仰賴派系領頭者的好惡。反而過去的集思會、新國民黨連線還是公開運作，現在反而國民黨派系逐漸走向檯面下。而且國民黨對於路線的辯論不熱衷的狀況下，派系也不會太標榜特定的路線與政策。

派系的初衷是倡議政策，但現在越來越偏向職位的爭取

在社會通念上，派系都被視為政治分贓、形成寡頭政治甚至導致黨內分裂的元凶，但其實並不盡然。

首先，有群體就有派系，在不涉及權力的團體都難以避免，政黨更無法避免。其次，派系對於人才的栽培與供給、培育資淺民代、制衡黨內執行部門的暴衝、擴大政黨執政基礎都有貢獻，用一刀切的方式看待派系其實並不適切。

民進黨、國民黨——與任何一個政黨——都不免有派系，只是當前的困難在於單一選區兩票制下，由於黨中央的提名權都擴大，派系做為制衡黨內執行部門暴衝的能力都受到限制，民進黨與國民黨都面臨此種缺乏內部討論、導致黨內民主赤字的狀況。

Photo Credit: 中央社

在缺乏內部討論的狀況下，兩黨內部的各種政策論述也逐漸疲乏，不像二十年前百花齊放。種種的結果都導致了目前兩黨派系的最大危機：只剩下爭取職位與人才供給的功能。這樣的派系，就只能和當權者索討權位，對黨內民主與多元化的發展沒有幫助，也難以拓展群眾基礎。

並非沒有人想要從制度面改變這樣的政治生態，而十五年前通過後影響台灣政治至今的國會減半、單一選區兩票制，也將成為派系演進與台灣政治改變的下一個戰場。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航