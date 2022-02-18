【歷史篇】叱吒一時的「美麗島系」而今安在哉？盤點那些已不復存在的民進黨派系

2006年7月23日，民進黨全代會通過立委王幸男所提出的「解散派系」案，讓民進黨當時的派系問題浮上檯面。爬梳民進黨的歷史，確實可以發現，從黨外運動時期，就種下民進黨注定出現派系的濫觴。

尚未解嚴的1986年，民進黨誕生在當時黨外人士派系的協調與對立之間；此後，陸續又有新派系的興起、舊派系的沒落。紛紛擾擾了20年後，民進黨全代會竟於2006年7月23日通過立委王幸男所提出的「解散派系」案。

隔日，黨內最大派系「主流聯盟」召集人蔡同榮便拆除辦公室牆上的招牌，時任「新潮流系」總召賴清德也表示會解散派系辦公室。

「派系存在是民進黨的腫瘤，昨天開刀，今天還在加護病房。」解散派系的第二天，王幸男在接受《中央社》訪問時這麼說道。

為何出身黨外、衝撞黨國體制的民進黨，會出現這顆王幸男口中的「毒瘤」？當派系問題出現在全代會中，並獲得呂秀蓮、葉菊蘭、陳唐山、蔡同榮等黨內重要人物的支持，就代表這個存在已久的病灶，受到黨內的高度關注與重視。

爬梳民進黨的歷史，確實可以發現，從黨外運動時期，就種下民進黨注定出現派系的濫觴。

派系之前：山頭林立的「黨外」時期

1970年代，台灣內部經濟起飛、中產階級崛起，前總統蔣經國的權力接班還是未定數；對外則發生釣魚台事件，甚至退出聯合國、與美國斷交，內外情勢的動盪，讓國民政府不得不透過本土化尋求更大的支持。

其中，較早透過地方基層選舉、推動黨外政治運動的，是來自台北大龍峒的黃信介，他從1961年起就以黨外之姿選上台北市議員，之後又進入立法院。另一名重要人物則是出身台北萬華的康寧祥，他在街坊鄰居推舉之下於1969年參選台北市議員，最終高票當選。

1977年11月，台灣五項地方公職人員選舉中，黃、康兩人推動全島黨外人士大串連。在這之前，無黨籍候選人多半自詡「無黨無派」，「黨外」兩字此時才開始被大量使用，在當時反對黨根本無法成立的政治背景下，這兩字除了整合反對派、更有突破黨國的政治意涵。

這場在當年規模最大的一次五項公職人員選舉，也埋下了日後派系分歧的遠因。

國民黨在桃園縣長選舉中被指控作票，引發「中壢事件」，中壢市市民當時憤而燒毀警察局，警察則使用催淚瓦斯，甚至開槍打死年輕人。

中壢事件讓一部份黨外人士，看見群眾反抗國民黨的力量，另一部分則發現到群眾運動潛在的危險性，或者認為這股力量可以促進威權體制轉型。

隨著兩派策略逐漸分歧，以黃信介、康寧祥為核心的領導逐漸鬆動。1979年6月，兩本黨外雜誌分別創刊，康寧祥結合新生代知識份子，在6月創辦《八十年代》雜誌；黃信介則網羅黨外政治人物，從8月開始發行《美麗島》雜誌。前者被認為是走溫和、理性論政路線，後者則是「激烈的群眾路線」。

《美麗島》雜誌不只在全國各地成立辦事處、籌備活動，還動員民眾上街抗議，最終於12月爆發「美麗島事件」，黃信介以及當時活躍的黨外人士施明德、林義雄、張俊宏等數十人人被判入獄。

事件發生後，康寧祥試圖整合黨外殘餘力量以及政治力量，形成包含美麗島事件受難家屬、辯護律師、公職人員的主流派，整體角色偏向「個人公職與專業政治人物」。但因為運動路線的分歧，部分家屬、律師，和黨外年輕、具激進改革理想的「新生代」，後來轉而演變成「泛美麗島系」。

泛美麗島系與康系之間的差異在於，前者主張「改革體制」，走的是群眾運動的路線；後者則是嘗試與國民黨協商的「體制內改革」，認為應投入選舉、進入體制。

另一方面，在泛美麗島系與康系形成後不久，有部分黨外新生代、雜誌編輯，因為不滿康寧祥在立法院內「保障現任立委」的草案，所以在1983年自組「黨外編輯作家聯誼會」（編聯會），首任會長為博觀雜誌社總編輯林濁水、副會長為生根雜誌社副社長邱義仁。

編聯會成立後，一方面透過雜誌社等方式推動黨外文宣，另一方面爭取「黨外」的制度與民主。

1984年6月，編聯會的重要成員林濁水、邱義仁、吳乃仁、洪奇昌等多人創辦《新潮流叢刊》，在發刊詞中宣示要「重建新的反對事業」，還指出黨外需要「痛切反省長期以來選舉與公職掛帥、以山頭主義為主導的黨外運動」。

這些成員在民進黨成立後，發展成組織紀律嚴謹、實力堅強的「新潮流系」。在新潮流辦公室1991年出版的《到獨立之路：新潮流與台灣獨立》中明確指出，其理想中的民進黨有三面大旗：台灣獨立、組織化的群眾路線，以及傾向中間偏左的社會民主主義。

民進黨創黨：泛美麗島系的形成，與新潮流系的對立糾葛

1986年9月28日，在尚未解嚴、解除黨禁的政治背景下，民進黨於台北的圓山大飯店，在132名與會人士的簽名下成立，並由泛新潮流系江鵬堅當選第一屆黨主席，流亡海外的許信良等人則在美國洛杉磯成立「民進黨海外組織」。

隔年，美麗島事件受刑人黃信介、張俊宏出獄，兩人在全台巡迴串連，原美麗島雜誌社的勢力再起，與泛新潮流系之間出現對立，再加上康系、林正杰的前進系等中間派系親近泛美麗島系，1988年民進黨第三屆的黨主席改選中，黃信介獲得123票，贏過拿下97票的泛新潮流系代表姚嘉文。

當時泛美麗島系的主要成員，除了黃信介、張俊宏和其妻許榮淑以外，還有輾轉由中國偷渡回台的許信良，以及出身高雄余家班、前高雄縣長余登發的媳婦余陳月瑛；泛新潮流系方面，則有江鵬堅、姚嘉文、邱義仁、吳乃仁、林濁水等人。

雙方在1989年因縣市長選舉提名爆發嚴重對立，泛美麗島系黃信介向媒體放話、公布心目中理想名單，新系江鵬堅則提出「黨主席發言不當案」，並指控美麗島系抹黑新系。最終中常會通過姚嘉文和陳水扁的「增加團結、避免分裂」案，兩大派系在黨內仲裁委員會協調下暫時停戰。

直到民進黨第五任（1991/11-1993/11）黨主席許信良上任，美麗島系與新系才找到雙方的公約數。許信良在主席選舉中，為拉攏部分新系及台獨人士，策略性支持「公投台獨黨綱」通過，還邀請新系龍頭邱義仁擔任副秘書長，讓兩大派系共治民進黨。

Photo Credit: Wikimedia Commons Public Domain 1992年4月19日，施明德、黃信介、許信良以及林義雄率領數萬群眾遊行要求總統直選。

海外黑名單：獨盟成員闖關回台、形成派系

1990年代，在兩大派系之間，陳水扁籌組的「正義連線」、謝長廷主導的「福利國連線」，還有甫從海外遷回臺灣的「台灣獨立建國聯盟」，也逐漸嶄露頭角。

其中，獨盟在當時已有超過20年的組織經歷，獨盟於1970年1月1日成立時，就是由日本台灣青年獨立聯盟、加拿大台灣人權委員會、美國全美台灣獨立聯盟等組織共同組成，成員多為留學日本、歐美各國的新一代知識份子。成立宣言明確指出，台灣人要脫離中國的專制統治、建立台灣人的國家。

獨盟成員長期在海外從事台灣獨立建國工作，例如在向聯合國遊說返聯事宜，1970年，時任主席蔡同榮就率各地區代表，在紐約聯合國總部示威遊行；爾後獨盟持續在美國國會、國務院進行台獨演說，並善用國際媒體宣傳台灣問題，同時展開島內政治犯的各項救援行動。

1987年6月，獨盟日本本部委員長許世楷被推選為主席，他最重要的主張，便是將獨盟轉移回到台灣母土，同年「台灣獨立聯盟」也改名為「台灣獨立建國聯盟」，以展現其「建國」的任務。

隨後，名列威權時期「海外黑名單」的獨盟成員陸續闖關回台，卻在台被捕入獄。

1992年6月27日，獨盟台灣本部在第二次盟員大會中改組，當時在牢中的張燦鍙連任主席，獨盟也完成遷盟回台的工作。

施正鋒指出，原本民進黨和獨盟交好，尤其是主張獨立的新潮流系。當時新潮流的成員到海外，就自動成為獨盟的成員；相對地，盟員回台也會加入民進黨。獨盟遷台後，主席張燦鍙正面加入民進黨，但不只泛美麗島系態度有所保留，立場相近的新潮流系也與其明爭暗鬥。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

不過，當時獨盟的成員若要參選，還是得與民進黨或派系結合，再加上加入民進黨的人員達一定規模，這群人也就被視為民進黨內的派系。

在黨內主要派系的壓縮之下，獨盟於民進黨的發揮非常有限。民進黨第六屆全國黨代表大會上，參選中執委的獨盟領導核心張燦鍙、蔡同榮雙雙落選，往後獨盟的成員空間越來越狹窄，許多公職人員也會兼具其他派系身份。

泛美麗島分裂、主流聯盟的形成與落幕

另一方面，1990年代，泛美麗島系在民進黨中勢力也逐漸式微。民進黨1987年的第二次全代會時，總共11席的中常委裡，泛美麗島佔了七席、中間派系（正義連線、福利國連線等）四席；1988年三全時，泛美麗島六席、新潮流一席、中間派系四席；到1995年的五全，泛美麗島僅剩四席、新潮流三席、中間派系四席。

公職選舉的部分，1994年7月的省長初選中，泛美麗島的張俊宏敗給無明顯派系色彩的陳定南；1995年總統的黨內初選，美麗島許信良敗給彭明敏。兩大領袖的落選，也標誌著美麗島派系的沒落。

隨之而來的，便是泛美麗島系的分裂。

根據城市科大企管系教授鄭明德的訪談，1996年3月，時任民進黨主席施明德因彭明敏敗選而辭職，張俊宏在許信良的強烈建議下代理黨主席，但兩人理解有所出入：張認為擔任主席不只有代理期間的三個月，也包含下屆競選，結果許又在美麗島內部會議中表態參選主席，引發兩人嫌隙。

美麗島系最後走向分裂，形成以張俊宏為首的「新世紀」，以及由親許信良者組成的「新動力」。其中，新動力是以張俊宏的妻子許榮淑為首，她和張俊宏於1967年結婚，但早已分居、張也另有女友，唯兩人從未簽下離婚協議書。

兩個新派系的發展也不太順利，新世紀先後面臨成員退出、立委落選的打擊，於2001年4月1日決定停止運作。新動力雖是由親許信良的黨內人士成立，但許在1999年脫黨參選總統，派系內部則紛爭不斷。

不過，2000年陳水扁當選總統後，正義連線、福利國連線、新動力和獨盟四個派系合組「主流聯盟」，並由福利國蔡同榮擔任召集人。主流聯盟以「影子內閣」為自我期許，希望協助新政府的執政，並一度成為民進黨最大派系。

Photo Credit: MiNe @ Flickr CC BY 2.0 主流聯盟召集人蔡同榮

直到2006年，主流聯盟立委王幸男在民進黨全代會中提出解散派系，根據《中央社》的報導，他認為未來民進黨重大議案的決策，應徵詢黨內專業背景者的意見，而非找各派系領袖討論，他甚至直言：「派系存在是民進黨的毒瘤。」

提案通過後，黨中央禁止以派系名義設立辦公室、召募會員、對外募款，主流聯盟隨即卸下辦公室招牌作為示範。

2017年，前民進黨立委蔡啟芳在臉書發文表示，民進黨長期被新潮流系與許信良的美麗島系所把持。根據《新頭殼》的報導，曾為美麗島系、現為英系的新境界文教基金會副董事長洪耀福，在當時就曾直言：「這表示蔡啟芳應該還停留在20年前，現在許信良哪裡還有美麗島系？現在還有美麗島系？」

所以說，現在真的沒有美麗島系了嗎？

的確，1980年代走體制內改革路線的康系、懷抱激進改革理想的泛美麗島系、1990年代回台持續推動台灣獨立建國的獨盟、由泛美麗島系分裂的新動力、新世紀，以及曾經試圖協助扁政府執政整合而成的主流聯盟，在現今的民進黨實際派系運作中已經不復存在，但仍能看到當時派系內的政治人物活躍於政壇，獨盟也還以組織形式持續運作中，各自實踐當初改革、建國的理想。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航