【圖表】從2014-2020的民進黨中執委名單，觀察各大派系布局與勢力消長

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派系是民進黨內隱晦的存在，也是內部勢力分佈的表象。本文整理過去四屆民進黨派系在中執委席次的分佈變化，讓我們能從歷來的情勢，窺看蔡英文執政後民進黨內的政治情勢變化。
民進黨當初創立時就是由在野政治人物與地方人士結合而成，因此黨內有不同路線，進而形成派系。雖然在2006年全代會時決議解散派系，不能再使用派系名義，民進黨也宣稱黨內已沒有派系，但仍被認為派系持續存在，只是不可明說。
民進黨從初期的美麗島與新潮流兩大派系開始，經過30多年，經歷兩次執政轉換，派系持續分合與增加，目前被認為已有10個派系以上。
每一個派系在黨內的勢力，也隨著時間環境而變化，而各派系人員擔任中執委（中央執行委員）的比例，多少能反映出當下派系的勢力變化。
讓我們從2014年看起。
2014年是蔡英文第二次擔任民進黨主席，當時仍是國民黨執政。這一年改選的民進黨中執委成員，新潮流席次最多共9席，英系、正國會（正常國家促進會）、謝系都是5席，綠色友誼連線與蘇系則是3席。
綠色友誼連線
簡稱綠色連線，亦有「陽信幫」的稱呼。
綠色友誼連線2004年由前陽信商業銀行董事長陳勝宏召集過去部分美麗島系人馬成立，代表人物有前立法委員薛凌（陳勝宏之妻）、立法委員何志偉（陳勝宏繼子）、台北市議員鍾佩玲（陳勝宏繼子何利偉之妻）、前高雄市議員林武忠、前立法委員林進興等人。
時間來到2016年。
民進黨第二次執政，由蔡英文擔任總統，且兼任民進黨主席。這年改選的中執委成員，新潮流仍是最多共9席，其次是英系與正國會的6席，綠色友誼連線共3席，蘇系、謝系與湧言會（又稱海派）都是2席。
接著讓我們來看看2018年。
2018年中執委改選時，仍是蔡英文擔任黨主席，但在2018年年底，民進黨九合一大選大敗，蔡英文也因此引咎辭職。
這年選出的中執委，新潮流席次共8席，其次是勢力劇增的湧言會共6席，英系跟正國會都是5席，綠色友誼連線3席，蘇系2席，而謝系僅1席。
最後再來看看2020年。
2020年民進黨中執委改選時，蔡英文已經連任總統，且回任黨主席。這一屆中執委席次，新潮流持續增加達到11席，其次是英系6席、正國會5席，湧言會與綠色友誼連線都是3席，蘇系仍維持2席。
從2014年至今，民進黨中執會的派系勢力發生哪些變化？
從2014到2020年，這四屆民進黨中執委的派系變化看下來，新潮流一直是席次最多的派系，而且整體來說都在持續增加。
英系與正國會則一直維持在5到6席之間，蘇系與綠色友誼連線則是維持穩定的少數席位。而謝系雖然已經沒有席次，但原本的謝系人員大多已經轉入湧言會。
今年（2022）又到了中執委改選年份，且年底也將舉行九合一大選，外加兩年後蔡英文就會卸任總統，民進黨須推出新的總統候選人。所以這屆的中執委派系席次結果，也將是窺探未來兩年民進黨內各派系布局與變化的重要指標。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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