Ep43&44 脫口秀主持人｜曾博恩：講笑話維生一直是我夢想中的職業

S3E43&44 Podcast｜馬力歐 x 曾博恩

「我超級不好笑的阿，而且也不是生活中喜歡一直開玩笑的人，但這樣說起來又有點弔詭，當初為什麼會想要跳出來做脫口秀？就是因為在網路上看到別人在講笑話，心中就有個小小的聲音跟自己說『這個我也做得到。』所以顯然一開始，我是覺得自己可以滿好笑的。」

帶著有為者亦若是的想法，當時大學三年級的博恩，在某個星期三的夜晚來到卡米地喜劇俱樂部，上台講了一個健身房的緞子，這是他人生中的第一個脫口秀表演。接著，他陸陸續續上台表演了幾次，雖然不是每場都笑聲連連，但至少不會鴉雀無聲。直到某一次，博恩的表演順序被排在歐爺跟壯壯中間（資深脫口秀表演者），對當時還是菜鳥的博恩來說壓力巨大，果不其然，那次的表演觀眾不太捧場，自信心受到嚴重打擊，從此7年，博恩消失在脫口秀的圈子中。

期間，博恩從台大心理系畢業後，前往英國倫敦大學攻讀腦與心智科學研究所碩士，之後又到法國巴黎第六大學唸整合生物研究所碩士。原本打算走學術路線的他，在回台準備申請博士的這一年，決定讓自己到外面的世界看看，因此他選擇到台灣吧做節目製作人，白天上班，晚上到酒吧講笑話給陌生人聽。

那到底是什麼原因讓博恩重拾自信又開始講起笑話呢？「我在國外唸書的時候，還是很常去看stand up表演，就在我回台灣的前半年，心中突然有個想法，認為我講英文的笑話一定超級好笑。」大概就是這種不服輸的精神，讓博恩能化夢想為理想，其實從高中開始，講笑話維生一直是他夢想中的職業。「果真，我回台灣去講了第一場英文笑話後，就有人問我要不要上台表演。」博恩的自信心又重新被建立起來。

現在，他做得更大了。2018年7月1日，博恩與台灣吧執行長謝政豪（DJ Hauer）共同成立了薩泰爾娛樂（STR Network），一間以「高品質的諷刺喜劇」為志業的公司，目前旗下有兩檔節目《博恩站起來》跟《博恩夜夜秀》，皆以博恩為主持人。在同時身兼總編輯、編劇跟主持人的角色下，壓力著實不小吧？「壓力超大的，我現在其實很不快樂，不要看我在那邊嘻嘻哈哈的。其實在我自己出來創作內容之前，我就是網路上的酸民，什麼都覺得這還好，這沒有什麼，當自己跳出來做之後，覺得哇，好難，我以前酸屁喔。」

其實博恩本人訪談時真的不是「好笑咖」，他有點嚴肅，對自己非常嚴格，但還是保有親和力。他以理論的方式寫笑話，分析中英語言學之不同，並向美劇的編劇大師學習內容創作。對博恩來說，喜劇演員是介於大眾娛樂跟藝術之間，他深信寫笑話是可以得諾貝爾文學獎的。不過對台灣來說，現在的stand up產業還不夠成熟，博恩要怎麼做呢？前前後後他接觸stand up也長達八年的時間，他心中的理想狀態又是什麼模樣？

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這是一間speakeasy酒吧，沒有招牌，藏在台北市信義路四段的一條防火巷內，進去酒吧之前必須先經過一道機關，這道機關就留給大家自己去發掘吧。裡面充滿時尚高雅氛圍，有幾張讓人可以站著飲酒的圓桌，也有讓人恣意歡談的沙發區，而酒吧以大理石桌面搭配LED燈華麗呈現。PUN其實是雙關語，在台語中同時有「香」跟「蜂」之意，意指用調酒傳遞香味。

Photo Credit: Daphne Chung

<John Snow>

靈感來源於HBO影集《冰與火之歌》，調酒上面有一層綿密蛋白泡沫，象徵冰天雪地，用炙燒過的安息香跟東方美人茶的茶葉，呈現主角在雪地裡燒柴取暖的意象，安息香的味道還帶有安神習寧的效果。基酒是梨子白蘭地，並加入大吉嶺紅茶利口酒跟新鮮檸檬汁，還有一點芙蓉花糖漿，喝起來有綿密的泡沫口感。

Photo Credit: Daphne Chung

<St. Carol.>

這是一杯極具藝術感的調酒，概念來自島嶼跟珊瑚，調酒師用石頭與炙燒過的野生白珊瑚，做出海洋的意象，再放入昨晚剛製作好的威士忌冰石，上桌時才把威士忌倒入杯中。基底是艾雷島的威士忌，再加上一點墨西哥？，所以會有點煙燻烏梅的味道，還有調酒師自己用柴魚infused梅子酒帶出鮮味，最後加上大蒜高粱把整杯調酒的風味串連在一起。帶有港口的味道，喝起來是充滿島嶼的鹹味，彷彿置身大海中。

Photo Credit: Daphne Chung

<Bloody Marry>

經典調酒之一。但BAR PUN做了一個亞洲人的口感，使用聖女小蕃茄、椰子水、台灣梅粉與自己熬煮的香茅糖漿，做出東南亞泰式料理風味，再入Bloody Marry不可少的tabacco跟辣油醬，基本元素酸辣鹹鮮一樣沒少，最後放入薄荷葉把味道拉出來，一樣是經典調酒Bloody Marry，但口感變得更清爽易飲。

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核稿編輯：楊士範