Ep.54 科技主播｜路怡珍：我不想讓中國觀眾看輕一個台灣來的甜美女生

Photo Credit: Daphne Chung

路怡珍回憶起小時候，有次上學前媽媽正在幫她綁鞋帶，而家裡的電視正好播著李艷秋《每日一字》的節目，媽媽便隨口說出「你以後如果可以在那裡，多好。」從那刻開始，路怡珍便毫不遲疑的往媒體產業努力，不論是為了做到父母對她的期待抑或是證明自己的能力，她都做到了，而且在生涯選擇上從來沒有徬徨過。

現在，路怡珍是兩岸三地知名的科技主播。24歲就到香港鳳凰衛視擔任Uradio節目主持人，後來回台加入東森電視台負責財經節目，並連續3年受邀國際上最大的科技盛會TechCrunch北京峰會的中英雙語主持人。並在2016年時，受到Yahoo TV邀請開直播節目《科技敲敲門》。今年則比之前又多了一些不一樣，有和謝哲青搭檔主持《下班經濟學》以及合作一個中國的科技節目《小路三分鐘》。

但路怡珍怎麼會對科技這麼感興趣呢？最主要的原因竟然跟臉書創辦人馬克·祖克柏（Mark Zuckerberg）有關。原來在2010年的時候臉書熱潮席捲全球，成為人人刷臉的時代，加上當年馬克·祖克柏被《時代雜誌》封為年度風雲人物，臉書相關的報導攻佔所有新聞版面，當時路怡珍非常的不解並詢問當時人在科技業的男友「馬克·祖克柏是誰？他有什麼重要的？」沒想到卻被回了一個非常驚訝的表情。

雖然路怡珍2009年就開始用臉書，但對那時候的她來說，「臉書就是大家都在上面po美照，我也會想要po美照，類似這樣，我只有到這裡而已。不會用抽象的方法去想臉書到底改變了我們什麼樣的生活。」後來她發現，科技產品不只是科技產品，而是一個可以改變人類生活的一種媒介或是一個突破，這讓她感到很有趣，加上當時專門報導科技的人並不多，所以她就決定要往科技領域發展。

但直播的出現卻讓她迷失自己，「那時候我真的不知道觀眾到底要什麼，記得有次我們做過一個直播，是在蛋殼上面寫毛筆字，我就覺得超怪，為什麼有那麼多人要看」，收看率竟然比一場精心策劃的電視節目還要高，雖然路怡珍已經做了好幾年的直播節目，但其實她並不是一個很喜歡直播的人。到底傳統電視台跟直播節目的差異是什麼？當受過完整訓練的主播，遇上直播浪潮後，會面臨什麼樣的衝擊與挑戰？路怡珍又是怎麼面對心裡的徬徨？

這次很難得約到路怡珍來跟馬力歐敘舊，他們其實是認識多年的好友，可以說關鍵評論網幾歲，他們就認識了多久，那他們是怎麼認識的呢？上集，我們聊的是直播的興起如何改變傳統電視台的產業，又對主播帶來什麼樣的衝擊。下集，我們聊路怡珍是如何走上科技主播這條路，而且擁有台大政治系高學歷的她，剛進電視台時卻被瞧不起，她又為什麼那麼在意被別人看輕呢？

更多精彩內容，都在本集的Podcast：

我們今天在 @昨天Bistro&Flavor

「昨天Bistro&Flavor」是由三位大男孩所創立，以天馬行空的創意，細緻有溫度的服務，為你創造美好為義，試著打造一間以人為主，讓你忘不了的一間店。無論你今天過得好不好，都希望你可以來到這裡，喝一杯調酒將壞心情擱下，昨天能給你的永遠不會只有酒精而已。

Photo Credit: Daphne Chung

魔力小馬

以伯爵茶為基底，搭配玫瑰及葡萄柚上搭各式糖果而完成的一杯少女氣息濃重的調酒。當初研發時就是看上了可愛的獨角獸充滿了少女氛圍，調酒師便選用了玫瑰以及仕女伯爵茶及水果去搭配完成適合女性輕鬆飲用的酒款。

Photo Credit: Daphne Chung

海息

海息的故事構想來自於一位日本海軍及台灣少女的故事，相隔兩地的兩人，只能透過書信聯繫，而書信上所挾帶的碳燻味則是女孩唯一的思念。用日本蜜李酒Prucia、紫蘇梅酒，搭配台灣黑糖、台東柴魚、泥煤威士忌、煙燻岩鹽，泥煤味混合了鹹鹹的海風，就像女孩每日在黃昏時在港灣等待的熟悉味道。

你也可以選擇其他方式收聽：

追蹤《馬力歐陪你喝一杯》，隨時接收最新的Podcast內容：

核稿編輯：楊士範