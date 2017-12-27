S2E12｜馬力歐台北特色酒吧地圖Part 4：Indulge、衣櫥餐酒、FourPlay、吧沐

繼台灣酒吧歷史之後，我們精選馬力歐的酒吧清單，帶大家去台北酒吧喝一杯，找酒吧老闆或調酒師，聊聊有趣的酒吧故事。

今天，我們要帶大家去四間酒吧，Indulge Bistro、Closet衣櫥餐酒、FourPlay還有前陣子才剛開幕的吧沐，這四間是酒吧，也可說是餐酒館（bistro）的概念，除了有好喝的調酒也有好吃的料理。

Indulge Bistro

「一直沒有改變的就是讓世界看到台灣。」Indulge Bistro老闆且有華人雞尾酒教父之稱的Aki Wang用緩慢平穩的口氣說。

今年六月，Indulge Bistro先是打破亞太區紀錄，入選亞洲五十大酒吧第5名後，接著在十月，又被世界五十大酒吧選入第28名，創下台灣餐飲界的紀錄，「這個獎，不只屬於Indulge而已，Indulge只是一個媒介，是透過Indulge讓世界看到台灣的酒吧，看到台灣這塊地方的文化，與其說是屬於我們還不如說是屬於整個台灣，更屬於每一位認真投入在這個行業裡的人」Aki說。

Photo Credit: Daphne Chung

Indulge Bistro的核心理念為推廣台灣這塊土地，因此，Aki把菜單分成北、中、南、東與離島五個地區，在每一個地區各設計五道料理，所以如果在每一地區各點一道菜，吃完後就會像走了一圈台灣。採訪當天，Aki讓我們嚐了一道代表東部的「爐烤放山雞佐水梨與破布子雞汁」，馬力歐形容那鹹味表現的非常漂亮，而這道料理其實一粒鹽都沒加，鹹味是來自於雞高湯與破布子，而雞汁醬則是透過雞骨、雞皮、雞翅膀、雞腳等長時間燉煮而成，全使用天然的方式製作。

調酒則有15款，代表著15個故事，關於台灣各地區文化與栽種人的故事。像Aki最近的靈感，一杯代表北部的「薑蝶谷」，這是Aki去漁光村做包種茶時的想法，因為炒菁時，會產生一種很舒服的白色花香，「那時候我想說這樣的白色花香，有什麼東西是很相近的，我就想到野薑花。」因此，這杯調酒用了漁光村的包種茶與雙溪的野薑花，再搭配青蘋果泥並使用琴酒做基底，結合了花香與果香，非常的清新典雅。如此之外，還有來自南投的玫開四度與台南的水火關子嶺等地的創意發想，加入台灣茶的調酒。

Photo Credit: Daphne Chung

「哇～真的有這個地方嗎？我好想去。」這是外國人在來過Indulge Bistro，品嚐過這些料理和調酒後會冒出的想法，而這也正是Aki想要做的，「以前很多人問我從哪裡來，我說台灣，他們都以為是泰國，不然就說台灣是屬於中國。台灣不屬於中國，台灣是台灣，台灣有自己很完整的文化、歷史跟背景。」這是為什麼Aki在走了世界許多國家後，最後決定回到自己的土地開酒吧，並致力於用料理與調酒推廣台灣文化。

Closet衣櫥餐酒

Photo Credit: Daphne Chung

「像我們酒單上的浴缸調酒，其實是一杯經典調酒。」Closet的吧檯經理Pei跟我們解釋，在美國禁酒令時期，很多人都會在自家浴缸私釀琴酒，而這杯用小浴缸來盛裝的調酒，就是來自於這樣的靈感，「我們想做一個比較可愛的造型，讓大家對它產生興趣後，可以再去了解這杯酒後面的故事」。

隱身在東區巷弄的 Closet，也算是走一點speakeasy風格，想進來吃點東西喝點調酒，得先找到衣櫥的大門，「其實，當初是因為不知道取什麼名字，有個夥伴就說，不然先叫衣櫥計畫吧，就像大家躲在衣櫥裡討論的感覺，而且衣櫥是一個很私人的空間。」講起一開始的衣櫥計畫，Pei不禁害臊的笑了出來。

推開衣櫥的大門，彷彿來到中古歐世紀的地窖，裸露的灰磚牆、拱形的天花板，還有地下一樓牆上的白色滴蠟與紅漆所噴上的血漬，讓人有種穿梭時空來到另外一個世界般，充滿驚喜感，這源自於四個人的小小夢想，希望打造一個成年人的童話世界。

最有趣的是Closet的酒單，分為經典改造與風味地圖，「風味地圖比較天馬行空，是對地區的演繹，像地中海港口，可能會有希臘優格、法國的蘋果白蘭地，而AK47就有東歐的vodka或甜菜根等一些食材。」，而經典改造則是把經典調酒結合台灣文化，像珍珠琴湯尼，就是用台灣人最愛的珍珠奶茶來呈現，並用紅心芭樂代替珍珠。

到底為什麼Closet會被外國人誤以為是Gay Bar呢？Closet的創意調酒都是如何發想的？以及調酒師Pei為什麼喜歡奇怪味道的調酒？還有更多有趣的衣櫥餐酒故事都在本集的podcast裡。

FourPlay

Photo Credit: Daphne Chung

「情緒調酒不是去呈現你的故事，更不是把你的故事具象化，就像你如果已經很難過了，我還給你一杯很難過的調酒，那不是要你喝完去自殺嗎？」採訪當天，FourPlay的老闆Allen跟我們分享了一則他遇過最深刻的情緒調酒故事，是一個關於女人找真愛的故事。如果你也想要Allen的情緒調酒，就必須用故事來交換，但不是你想喝就能喝得到。

這是位於大安區東豐街上的FourPlay，由四個合夥人Allen、Rex、小聰跟Frankie於2011年時所創辦，不知道你有沒有喝過他們最有名的「毒品調酒系列」，聽說當時此調酒一推出，立刻造成台北的轟動，他們用調酒方式呈現毒品的樣貌，非常創新有趣，但這件事不僅讓他們被家人誤會，還上了警察局好幾次。

從小就對藝術美學很有興趣的Allen，因為高中時沒考上視覺藝術傳達，轉而去唸調酒，「印象中的調酒都是花花綠綠，還有漸層，應該跟色彩有關。」就這樣誤打誤撞成為調酒師。過去，曾在飯店與酒吧做過，後來輾轉到Trio，成為王靈安老師的愛將。幾年後，決定與三位調酒師朋友一起出來開店，也就是現在的FourPlay，只是從沒想過，會從一家店到兩家店，「你會發現你對自己的家都沒那麼用心，你在床上的時間都比在吧檯的時間還要少」Allen半開玩笑的描述這幾年開店的努力和辛苦。

現在，FourPlay不斷的在嘗試新東西，像二店在做的概念性餐酒搭，「我們把餐跟酒放到同一個杯子裡，比方說我們有自己做的松露萊姆酒，把調酒做得像松露燉飯一樣，喝的時候再配起司就變成松露燉飯，就像在你的嘴巴裡做餐搭酒。」而一店則保持熱帶水果調酒為特色，像西洋梨、火龍果、芭樂等創意調酒。

想知道Allen如何用一杯調酒，讓原本怒火中燒的女孩，最後泣不成聲嗎？還有毒品調酒的想法是怎麼來的呢？當時又鬧出什麼樣的風波？最後，還有改變Allen人生的一杯重要調酒又是什麼呢？更多有趣的內容都在本集的podcast。

吧沐 Bar Mood

Photo Credit: Daphne Chung

「我們希望能帶動這個區域的雞尾酒文化。」吧沐老闆，也是2016年帝亞吉歐世界頂尖調酒大賽台灣區冠軍的吳盈憲，跟我們娓娓道來他對於台北東區長期以來的觀察。

「其實東區是一個滿有活力的商圈，現在有East End、吧沐，附近還有WA-SHU、Closet，再往敦化過去是窩台北，往忠孝過去（南邊）還有Indulge。」身為East End顧問的吳盈憲，遇過太多因為酒吧客滿，客人只好離開東區轉向去信義區，因為東區沒有足夠多的酒吧，可以做bar hopping，這是為什麼吧沐決定開在東區的原因，希望能振興東區的酒吧文化。

今年十月才剛開幕的吧沐，空間設置非常特別，分為兩個區塊，前面走的是典雅的大理石明亮風格，只有站位沒有座位，「我希望讓更多人知道調酒的美好。」希望大家下班後可以很輕鬆的、快速的來這邊喝杯酒再回家，而且在透明玻璃之下，可以讓路過的人也感受到喝一杯的美好。

再往內走則是截然不同的風格，以木質設計給人低調溫暖的感受，有隱密的包廂也有吧檯座位，你可以很舒服地坐在這裡，享受美味的戰斧或丁谷牛排，也可以只要喝杯調酒放鬆心情。至於為什麼取名為吧「沐」？「因為土地、木頭跟水是相生相息的，調酒就是水的元素，我們都用新鮮的果汁與果泥，或是自製風味糖漿，希望客人來到這個空間，可以享受到很新鮮的感受」。

聽吳盈憲說他最近汲汲營營地在忙一月的活動，吧沐將與世界五十大餐廳合作，到底是什麼樣的內容呢？還有關於像吧沐這種新型態的酒吧，吳盈憲是什麼樣的想法？更多關於吧沐的故事，都在本集的podcast。

如果你喜歡我們的Podcast，請訂閱我們：

其他台北酒吧故事：

核稿編輯：楊士範