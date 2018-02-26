S3E7｜周慕姿：情緒處理上最痛苦的不是問題沒有解決，而是覺得沒有選擇

S3E4 Podcast｜馬力歐 x 周慕姿

周慕姿是諮商心理師，也是去年誠品暢銷書冠軍《情緒勒索》的作者。畢業於政大新聞系、政大廣電所、國立臺北教育大學心理與諮商所，同時也是《Crescent Lament 恆月三途》金屬樂團的主唱。在分享了如何不被情緒勒索之後，今年再度出版新書《關係黑洞》，分享如何面對關係中的不安全感。

當父母因為擔心小孩的安全而規定門禁，伴侶因為找不到人而奪命連環摳，到底我們的不安全感從何而來？發作時要如何停止焦慮，擺脫心裡的不安？周慕姿說「我們都會想要去說服、教導跟要求對方，但這樣做其實很難達到你的目的。」那我們可以改變別人跟自己的相處模式嗎？

周慕姿發現台灣缺乏正確的心理諮商觀念，這跟很多人不知道心理諮商在做什麼有很大的關係，「這是文化跟體制下造成的結果，我常常開玩笑說，我想要讓這件事變成像婚姻平權，就是一個政治正確的事。所以這兩本書，我希望推廣心理健康跟心理諮商的概念給大家，當你有情緒困擾時，沒時間做心理諮商沒關係，至少有書可以慢慢看」。

這次的專訪中，周慕姿將會深入淺出的介紹台灣的心裡諮商環境，你知道台灣嚴格上說起來沒有「心理醫生」嗎？在什麼樣的情況下，我們需要找精神科醫師、臨床心理師跟諮商心理師呢？他們都在做些什麼？「大部分的諮商狀況，都會先從某個問題開始，但最後都會指向自己的原生家庭跟自己的互動關係，還有他是怎麼看待這個世界，因為原生家庭會影響我們對這個世界的看法」。

三十歲才決定轉職的周慕姿，是如何度過撞牆期的自己？而過去屬於焦慮依附型的她，在成為心理諮商師以後，就能輕易處理自己的情緒跟維持與別人的好關係嗎？還有如何面對正在怒氣沖天的對方？

最後，還有關於前陣子宥勝當面撕毀女兒玩具的議題分享，「不是在關係中握有權力、有錢的就是大爺，要學會彼此尊重。」父母該如何與小孩溝通？馬力歐在最後也分享了小時候與父母親溝通的方式。

趕快進去收聽吧：

場地和調酒贊助 @Bar Mood Taipei

Spumoni（左邊）

經典調酒Spumoni，義大利文是「泡泡」與「冰淇淋」之意，義式冰淇淋無論顏色或口感，都是­豐富又有層次。金巴利苦酒、新鮮葡萄柚汁與蘇打水的結合，綿密氣泡拍打著舌尖，清爽中帶點微苦的酸甜口感，是款相當優雅的雞尾酒。

Mocktail 果香柚綠江南岸（右邊）

這是一杯無酒精飲品，清爽茶韻中帶著百香果與水蜜桃的甜蜜果香，加入吧沐自製柚子糖漿的酸甜滋味，再綴上蜂蜜的風味有畫龍點睛的效果，喝一口，細緻的口感將果香與柚香在口中不停的綻放著。

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核稿編輯：楊士範