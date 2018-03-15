S3E8 胡一天：說穿了，比特「幣」在區塊鏈體系裡只是一連串的數字而已

S3E4 Podcast｜馬力歐 x 胡一天

胡一天是金融觀察家與專業投資人，畢業於台灣大學電機系，雙主修法律系，美國哥倫比亞大學金融工程碩士，曾在香港從事槓桿收購融資、天使投資相關工作，擅長從產業趨勢、企業併購動態與資本市場數據分析解讀投資趨勢，於2014年開始關注比特幣相關資料，2015年創辦投資公司源鉑資本（Kyber Capital），現為源鉑資本執行長。

最近這半年，比特幣把投資人搞得人仰馬翻，從2017年年底的兩萬美元，到今年3月14日的9,146美元（根據Coindesk比特幣價格指數），不到三個月的時間暴跌了55%，讓不少投資人心驚肉跳，「可是我們看金融歷史，這樣的情況是很正常的，金融市場在一年以內，波動幾10%或超過100%的東西非常多，可是一般散戶沒有足夠的金融歷史背景跟相關的金融科技知識，讓他們能管理自己的風險。」胡一天說。

不知道我們的聽眾跟讀者有沒有買過比特幣？比特幣（Bitcoin）其實不是一個實體的錢幣，它是一種網路虛擬貨幣，利用區塊鏈的核心技術，具備去中心化、開源等特色，交易方式是點對點（P2P）式的網路交易，不會被銀行或國家相關單位監控，「比特幣傳說中的發明人中本聰，他當初的目標就是希望能做出一個在互聯網上原生的現金交易系統。」（什麼是比特幣？）

說穿了，比特幣在區塊鏈體系裡只是一連串的數字而已。

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所以像大家常常聽到的「挖礦」，實際上它只是認證機制裡的一個環節，如果沒有這個認證機制，它就沒有誘因去鼓勵甚至吸引礦工，投放計算資源去協助跟維護整個分散式帳本的安全。所以在這個基礎上，「幣」或是比特幣這個概念，實際上只是在維護這個帳本不斷往前走的一個誘因機制的特徵而已。

加密貨幣除了比特幣之外，「大家最常關注的就是以太幣Ether、萊特幣Litecoin、瑞波Ripple等等，以及像最近台灣很紅的IOTA。這些東西都有自己的發展軌跡，其中受到最多人關注的就是以太坊的以太幣，創始人Vitalik Buterin當初想要做的，不是一套數位現金支付系統，他想做的是一個世界電腦」。

這次《馬力歐陪你喝一杯》專訪到胡一天，談談加密貨幣如何影響全球經濟與個人生活，胡一天將會先深入淺出的介紹比特幣跟加密貨幣的發展過程，還有加密貨幣的生活應用，你知道平常出外旅遊時，可能我們使用的線上訂房系統，網路背後的技術可能就是區塊鏈的應用嗎？以及一般民眾適合投資比特幣嗎？想投資比特幣又要怎麼入門呢？

趕快進去收聽吧：

場地協力 @Bar Mood Taipei 攝影 Daphne Chung

木槿High（左）

使用Roku為基底，富有的的櫻花、柚子皮、煎茶、玉露綠茶和山椒等等日本傳統植物香氣，搭配與木槿花熬煮製成的通寧糖漿，為風味上帶來清雅的木質調性及香氣。

Yuzu Gin Fizz（右）

費士（Fizz）這種喝法，指的是蘇打水所發出的氣泡聲，由經典調酒Gin Fizz為發想，搭配吧沐自製柚子醬，淡雅的柚香與綿密蘇打水氣泡拍打在舌尖上，口感清爽。

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核稿編輯：楊士範