S3E9 滅火器：永遠忘不了第一次被一首歌感動到的感覺

S3E9 Podcast｜馬力歐 x 滅火器樂團

四年前，一首台語歌《島嶼天光》在短短幾天內傳遍整個台灣，成為2014年年度最暢銷的單曲排行榜冠軍，並榮獲2015年金曲獎年度歌曲大獎，他們也因此受邀在第十四任總統副總統就職典禮上演唱此曲，他們是「滅火器樂團」。

滅火器樂團來自南台灣高雄，成軍於2000年，由主唱楊大正，吉他手鄭宇辰，貝斯手陳敬元與後來加入的鼓手吳迪組成。知名代表作品除了《島嶼天光》之外，還有他們為棒球選手陳金鋒所寫的《曾經瘋狂》，以及唱出異鄉人心情的《長途夜車》都是他們的知名歌曲之一。

「我們是真的很喜歡音樂的人，你怎麼樣讓音樂的力量跟感動，重新再呈現到這個世界上，這是我們關心的問題。因為我們不會忘記，第一次被一首歌感到的時候，是怎麼愛上音樂的感覺，怎麼在自己失落低潮的時候，透過一首一首適合當下氛圍的歌，把自己救回來一次又一次，所以我們是音樂的信徒。」楊大正深情地說。

還記得20年前想聽歌，得到唱片行花個三百多塊買下一張專輯，迫不及待跑回家放進CD播放機中，戴上耳機一個人在房間裡聽上一輪又一輪，聽到每首歌詞烙印腦中。「唱片在我們那個時代，是每個樂團里程碑的重要分水嶺，但現在這個時代，大家看待唱片的態度已經跟以前不一樣了。」在唱片不賺錢的年代，樂團想要生存不是易事，但滅火器不畏艱辛，18年來持續走在這條路上。

因為放棄會比堅持下去更痛苦，放棄就沒了，但堅持下去，雖然有點痛苦，但還是有一絲可能。

「你可以投入很多熱情，但不代表大家都要支持你、看見你，你有多少價值，要靠自己的努力，你不用去在意別人怎麼評價你，因為 It's just a band。」2016年，滅火器獨立出來開了自己的公司火氣音樂，雖然工作量並沒有減少，但在選擇上變得更自由，可以按照自己的想像跟規劃去執行跟創作音樂，彈性相對大很多。

這次《馬力歐陪你喝一杯》專訪到滅火器樂團，我們談了近二十年來台灣音樂產業的發展與變化，當網路世代來臨讓音樂製作門檻降低時，他們如何面對這樣的衝擊？還有一年一度的高雄大港開唱對滅火器來說有多重要？此外，關於音樂創作，你知道滅火器有閉關寫歌的習慣嗎？他們今年又有什麼新計畫呢？

趕快進去收聽吧：（本集有兩首滅火器的熱門歌曲，不要錯過他們熱血的搖滾樂。）

場地協力 @AMBA MUD 攝影 Daphne Chung

這次的專訪地點是位在中山北路二段上的Mud，隱身在AMBA中山意舍酒店的地下一樓，走speakeasy風格，空間寬敞舒適帶點復古，還有50年代真空管擴大機和劇場專用喇叭，有時候會有DJ現場播放音樂，調酒以台灣在地食材為主，由資深調酒師Allen坐鎮。

Taiwanese Manhattan（上圖中間那杯），顧名思義就是經典調酒Manhattan的改版，以波本威士忌為基底，但Mud選用台灣在地食材冬瓜糖取代甜苦艾酒，並用焦糖的苦味代替甜苦艾酒的風味，所調配出的擁有台灣在地特色的Manhattan。

Formosa old-Fashioned，是經典調酒old-Fashioned的演繹，基底為威士忌，再加入Mud自製的龍眼茶與純蜂蜜調和，最後用燒過的帶殼桂圓點綴其中。

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核稿編輯：楊士範