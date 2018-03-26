S3E10 從主播到創業家｜徐裴翊：我們希望讓更多人看見運動的美好

S3E10 Podcast｜馬力歐 x 徐裴翊

徐裴翊是資深體育主播，前後分別在緯來體育台與三立新聞台負責運動賽事播報，曾兩次赴日採訪亞洲職棒大賽，也是台北成功申請2017年世大運的幕後推手之一。後有感於商業電視台的發展與侷限，於2014年七月與兩位好友共同創辦運動影音新媒體Vamos Sports翊起運動，以報導台灣運動員、運動賽事及休閒活動為主，並提供優質運動影音推廣台灣運動產業。

「我們從2014年開始拍王維中，已經快要可以幫他出一個紀錄片了，我們先不談球技這件事，我覺得他的成長，包括他的態度跟他與媒體的應對進退，從他講出來的東西，你可以看到這個人的內心也在成長茁壯。」猶如看到自己的孩子般，徐裴翊激動地向我們分享這些台灣旅美棒球員的成長與蛻變。

徐裴翊繼續說「林子偉也是，我們去拍的前一兩年，他偏瘦，一開始他被受到高度關注的時候，是因為他的簽約金很高，可是他前一兩年適應的沒有很好，不管是心理問題或是什麼問題，但是到了第三年他把自己練壯了，再從他的談吐可以看到，他怎麼樣讓自己更堅定的回到這個戰場上」。

徐裴翊與其團隊四年來，用影像記錄這些台灣球員赴美的追夢故事，「他們為了追尋夢想，願意跑到這麼遠又這麼偏僻的地方，我覺得他們的故事很值得被看到。」即使要從台灣搬運大台攝影機器設備，甚至省吃節用，住宿也都選擇預算比較低的旅館，依然堅持每年到美國紀錄這些運動員的成長。

成立了Vamos Sports翊起運動之後，徐裴翊再也沒有商業電視台的收視壓力，可以選擇他們覺得值得報導的事情，甚至有時候會反向操作，去報導一些主流媒體不想報導的，或是比較沒有人關注的運動員，畢竟，體育在台灣還沒被看待成一個產業在發展。

這次《馬力歐陪你喝一杯》專訪到徐裴翊，透過徐裴翊長期深耕於運動領域的經驗，她對台灣的運動產業有什麼看法？以及基層運動的相關問題，教育對一位運動員來說有多重要？還有在採訪過許多運動員之後，徐裴翊為什麼對王建民的印象最深刻？又為什麼對曾雅妮感到虧欠呢？除此之外，從傳統電視台到新媒體的徐裴翊，有什麼不同的感受嗎？

趕快進去收聽吧：

場地協力 @Bar Mood Taipei 攝影 Daphne Chung

馬告 Lalu Gu Makauy（左）

Lalu Gu Makauy是泰雅族語，「我是馬告」的意思。這是一杯以冷萃布雷特裸麥威士忌為基底的調酒，並搭配甜苦艾酒、義大利薄荷藥草酒、檸檬汁與吧沐自製的四季春茶糖漿，帶有清新檸檬香氣，尾韻有四季春茶回甘滋味。

香料之筏 Spice Raft（右）

這是一杯以唐胡立歐龍舌蘭為基底的調酒，配上萊姆汁與吧沐自製的胡椒與斑斕葉糖漿，是一杯帶有清新柑橘、辛辣胡椒的多層次風味調酒。

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核稿編輯：楊士範