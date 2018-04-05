S3E11 從《百吻巴黎》到婚姻生活｜楊雅晴：我一直在過一個意外人生

S3E11 Podcast｜馬力歐 x 楊雅晴

Photo Credit: Daphne Chung

2009年的夏天，有位留法的台灣女孩，在某天夜裡突發奇想，她想在巴黎街上親吻一百個人，並在自己的部落格寫下這段故事，最後集結成冊，出版《百吻巴黎》一書。只是沒想到這個天真的想法，竟在網路上造成極大輿論，留言私訊排山倒海，正反聲浪相互拍打。此刻，她才意識到「我好像激怒了大眾。」她就是楊雅晴。

「因為這不是深思熟慮後的行動，所以《百吻巴黎》比較容易受到人家的質疑，也比較容易被視為一個愚蠢且隨便的行為。」說到這件事情，她說當時的確很莽撞、很天真。我們問她，如果妳深思熟慮後，還會做這件事嗎？她沈默了幾秒後說「我不知道」，其實這簡單的四個字，說得誠實也真誠，畢竟人生不是舞台劇，無法預演也無法重來。

但也因為這件事情，讓楊雅晴開始關注起女性自主與情慾議題。2015年，她受邀上TEDxNCCU演講，除了分享她多年累月的感受外，也呼籲女性拿回自己的身體、拿回自己的情慾、拿回自己的權利。

時至今日，大家怎麼看《百吻巴黎》，又怎麼看女性握情慾一事？「我發現，大家還是很崇尚陽剛的特質，去貶低陰柔的特質，還是有很多人覺得《百吻巴黎》可以跟性別連在一起，但不要跟性連在一起，大家對性這件事情還是有很多的污名，不能接受我對性的態度很坦然。」曾經想過到國中小學校做演講，因為楊雅晴認為，這必須從教育開始，但被觀念較保守的老師拒絕。

會有這樣的念頭，是因為雅晴的FB私訊永遠處在爆滿的狀態，有很多女孩遇到感情上的煩惱，找不到人說，跑去尋求雅晴的協助，「有時候覺得滿心疼的，因為都不是大事，就是每個人都會經歷的事情，可是對他們來說卻這麼難以啟齒，就表示在他們的生長過程中，這樣的事情是不方便對別人講的」。

九年前那個單純率真的楊雅晴，被大家認為嫁不出去的楊雅晴，現在已經是一個孩子的媽，並且即將在今年八月成為兩個孩子的媽，擁有一個愛她的老公，過一個她覺得很幸福的生活。但她是如何解開大家給她的枷鎖，如何一層一層剝開身上的束縛，走出網路輿論的低谷、踏入婚姻生活？而且原本恐婚的她也沒有想過會有這一天，到底她的老公是如何讓雅晴願意說出「yes, I do.」。

除此之外，楊雅晴今年預計出兩本書，一本談人與人的親密關係，另外一本談性，比方說「為什麼男人喜歡討做愛？」 這種比較赤裸的話題，至於她為什麼想寫這本書？她又會如何闡述她的觀點呢？另外，經過《百吻巴黎》事件，楊雅晴賦予了自己一個使命，是什麼使命？她又想怎麼做呢？來聽聽看楊雅晴這個充滿意外的人生吧。

更多精彩內容，都在本集的Podcast：

吧沐由2016 Diageo World Class台灣區總冠軍，世界第三的Nick吳盈憲所開。不同於一般酒吧，吧沐有兩個空間，前方以高雅的大理石打造出如藝廊般的「立飲吧」，裡面則是低調木質帶點神秘的氛圍。調酒特色以台灣在地食材出發，皆使用天然原料呈現食材最自然的風味。（攝影 Daphne Chung）

莓馥茶芳（左）

由新鮮蘋果汁、檸檬汁與覆盆子果泥製成，並添加吧沐自製的柚子糖蜜、藍莓紅酒醋跟茉莉花茶糖漿，是一杯帶有酸甜口感的無酒精莓果風味飲品。

皇室的靜默（右）

以干邑白蘭地為基底的調酒，並加入吧沐自製的重焙烏龍茶糖漿、豆漿、紅葡萄酒、香甜酒跟檸檬汁，尾韻有烏龍茶的茶香與蜜餞風味，口感溫潤滑順，佐以中國傳統有蓋碗的小茶杯盛裝，很有感覺。

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核稿編輯：楊士範