S3E12 廚房裡的人類學家｜莊祖宜：退休後我想在美國開餐車，賣蘭州拉麵跟涼菜

S3E12 Podcast｜馬力歐 x 莊祖宜

Photo Credit: Daphne Chung

是什麼原因願意讓一位書生以無酬方式在米其林餐廳做勞工？在宛如戰場的廚房角落一個人默默地剝碗豆剝一整天？她是莊祖宜，原本高中就很喜歡人文歷史的她，立定志向要成為人類學家，但就在通往人類學博士的過程中，隨著年紀漸長、鑽研的知識沒人理解，再加上寫論文的凌遲之下，那份熱情就如玫瑰花般一片一片的凋零。

「我覺得我好像是社會的寄生蟲。」當時的莊祖宜幾乎有見不得天日的無力感，想到要寫論文就完全失去生命動力，「唯一能夠讓我起床的，大概就是今天請了朋友來家裡吃飯，這樣我就大有理由不寫論文，因為我要構思菜單，做菜就是支撐我活下去的力量」。

32歲，莊祖宜決定轉換跑道，從書房走入廚房，先進入美國麻州劍橋廚藝學校，後到香港Amber星級餐廳實習，之後在香港一間以有機食材為主的義大利餐廳Beautifully Organic廚房工作，同時在網路上開設「廚房裡的人類學家」部落格，紀錄這一切棄筆從廚的生活。

雖然曾待過星級餐廳，但她並不特別崇尚法式精緻料理，因為就莊祖宜的觀察，當餐廳為了追求米其林三星的殊榮時，從擺盤到料理呈現必須完美一致，即使今天送來一隻鮮美肥蝦，也要為了與其他較小蝦子長得一致而去頭去尾，這讓重視飲食倫理與生態環境的莊祖宜不能認同，「最後餐廳對完美的要求，已經遠遠超越對美味的追求。對我來說，比起工整富麗的美，我更喜歡長得歪歪扭扭的有機紅蘿蔔」。

最近幾年住在成都的莊祖宜，說她對川菜的狂熱已經來到第七個月，大概又是人類學的基因作祟，讓她自然而然地做起了田野調查，就像前幾年祖宜住在印尼雅加達時，為了深入了解當地的飲食習慣跟菜系分佈，不只學了印尼語，還天天逛印尼菜市場、吃印尼菜、做印尼菜，到最後兩位小兒子只好向媽媽求饒說想吃pizza。

雖然祖宜現在沒有繼續在餐廳工作，但想親嚐她廚藝的人也別太失望，因為祖宜說「我退休後其中一個想法是想在美國開餐車，賣蘭州拉麵跟涼菜，每天煮好一大鍋湯，老闆娘就給你現點現拉，今天想在這個城就在這邊賣，明天想在那個城就在那邊賣，我專門來拉麵給你吃，最好還可以做點像中式漢堡三明治的燒餅夾肉。」聽起來好令人期待。

至於為什麼這麼喜歡做菜的莊祖宜沒有繼續在餐廳工作？是什麼更重要的事情讓她必須暫時割捨？還有她享受美食的心法是什麼呢？以及過去跟米其林主廚近距離的相處經驗？世界上有沒有所謂天縱英才、空降的大廚？但最精彩的，還是聽祖宜說菜，聽她說江浙菜的豌豆雞絲為什麼一盤可以賣到台幣800元？還有川菜的精緻、風雅跟低調的風味，聽到後面真讓人食指大動。

最後，莊祖宜推薦兩本飲食書給大家，一本是關於飲食倫理的《雜食者的兩難》，另一本是收錄了中國三十五個菜系的《天下之最 All Under Heaven》，是一位人稱黃媽媽的外國人寫的，但她中文非常好，祖宜見過她，也推薦這本書，如果想聽更多精彩內容，趕快到podcast吧。

更多精彩內容，都在本集的Podcast：

聽吧是一個開放的Lounge吧，位於台北西門町意舍酒店的五樓，電梯出來後直走到底，會看到在這落大的空間裡，佈滿著好幾款復古二手傢俱，每張沙發椅都讓人好想直接搬回家，舒軟的感觸一坐下去就不想起身，還有一面由數十個音響所組成的牆面，充滿藝術氛圍。晚上偶爾會有現場音樂演奏。

Photo Credit: Daphne Chung

盛溢經典（左一）

這是經典Old-Fashioned的改版，調酒師用了兩種不同的威士忌去詮釋，主要是帶有木頭味的波本威士忌，聞起來有淡淡的雪茄味，在加入安格仕苦精、金桔，杯緣則放了一片烤過的柳橙果乾片做點綴。

爺爺泡的茶（右一）

這杯是聽吧的熱門調酒，以琴酒為基底，在加入烏龍茶、蘋果香甜酒、萊姆汁與玫瑰糖漿，後味會有烏龍茶回甘滋味與淡淡的玫瑰香氣，莊祖宜非常喜歡。

暮光之橙（左二）

這杯新鮮果汁以胡蘿蔔為基底，再搭配柳橙、鳳梨與檸檬調和。

史瑞克大冒險（右二）

這杯新鮮果汁以奇異果為基底，再搭配鳳梨跟蘋果調和。

底特律方型披薩 - 西西里肉舖香辣腸

這是吃吧的新一季菜單，以西西里式麵糰製作，口感鬆軟近似佛卡夏，厚度約2公分，鋪上切達、馬札瑞拉、帕馬森等三種起司與豐富餡料，此款加上紅醬、義式臘腸，還有些微的醃漬黃辣椒與羅勒蕃茄醬，口感鹹中帶辣還有濃郁起司香。

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核稿編輯：楊士範