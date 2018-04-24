S3E13 智庫學者｜易思安：中國崛起讓很多台灣人感到悲觀，但我還是很樂觀

S3E12 Podcast｜馬力歐 x 易思安

Photo Credit: Daphne Chung

「大概十年前開始，我覺得很多美國人跟台灣人開始變得很悲觀，覺得中國崛起了，他們只會越來越強，我們只會慢慢的讓步、慢慢的衰弱，但我還是樂觀。」最近，中國的遼寧號和飛機頻繁繞台，台海關係似乎開始失衡，中國有可能攻台嗎？如果真的打過來了，台灣守得住嗎？對岸有可能只靠遠程攻擊跟封鎖轟炸就把台灣攻打下來嗎？

「不可能，根本沒有希望。只要台灣的總統有決心拼到底、只要台灣的國防部部長有決心拼到底，台灣就沒問題了。可能會被傷害的很厲害，可是不會死掉，這個民主的國家不會很快就死掉的。我覺得台灣最需要的是『自信』跟『團結』。」易思安堅定的說。

易思安（Ian Easton）是前美國海軍陸戰隊「海事分析中心」的中國分析師，曾在日本首屈一指的國際事務研究機構「日本國際問題研究所」擔任訪問研究員，現任華府智庫「2049計畫研究室」研究員。畢業於美國伊利諾大學，台灣政治大學碩士，曾先後在上海復旦大學、台灣師範大學做中文交換生。

易思安雖然是土生土長的美國人，但中文不僅說得流利，他的研究領域可能會另你瞠目結舌。他爬梳中國解放軍資料，參加國防部論壇、解放軍研討會、參觀亞洲各國軍事基地，並與美國政府負責安全事務的同事討論，幾年來不斷在大腦中消化跟反芻得來的資訊，後來在2017年底出版了《中共攻台大解密》一書，裡面分析中國攻台的作戰方式跟策略，是他這幾年來的研究心得，他的研究領域就是亞洲地區國防與安全問題，特別是台海關係。

但為什麼一位美國人會對台灣海峽兩岸的問題這麼感興趣？不過在這個問題之前，我們更好奇的是，為什麼在當時中國還未崛起的1990年代，會想要學中文？「高中時候單純是因為喜歡外語，那時候無法決定要學哪一國語言，就先嘗試過西班牙語、德語、俄羅斯語跟日語，後來我發現只能選一個，因為都很難。」後來在一個朋友的外交官爸爸推薦下，認為中文會是未來的重要語言，易思安不疑有他，就開始了他學習中文的旅程。

至於為什麼會想研究台海安全問題？因為易思安在中國跟台灣求學的生活經驗，「不管是我在班上的同學，或是我一個人去吃飯、逛街、坐火車的時候，很多人都會問我，你這個美國人怎麼看兩岸關係，還有美國對台軍售的問題？」易思安覺得這個現象很有趣，也是很值得研究的題目，原本家人希望他去當外交官，最後他決定成為研究員，並選擇學者不願意研究的台海安全問題，這一研究就是十年。

在《中共攻台大解密》一書出版後，他成為中國媒體攻擊的對象，中國媒體指稱他是為了推銷軍售才這麼做，讓易思安哭笑不得。這本書到底寫了什麼讓中國媒體如此激動，還有在易思安的研究下，加上他長期旅居中國跟台灣的經驗的觀察，中國人、台灣人跟美國人對於台海關係的迷思是什麼？以及前陣子川普選了政治傾向親台的波頓當國家安全顧問，台灣應該在這個時候保握什麼機會嗎？最重要的是，為什麼他對台灣的防守能力如此樂觀呢？

更多精彩內容，都在本集的Podcast：

►專訪《中共攻台大解密》作者易思安：如果解放軍誠實，就會說2020還沒準備好

►專訪《中共攻台大解密》作者易思安：解放軍上岸後，弱勢的是誰？

吧沐由2016 Diageo World Class台灣區總冠軍，世界第三的Nick吳盈憲所開。不同於一般酒吧，吧沐有兩個空間，前方以高雅的大理石打造出如藝廊般的「立飲吧」，裡面則是低調木質帶點神秘的氛圍。調酒特色以台灣在地食材出發，皆使用天然原料呈現食材最自然的風味。

Photo Credit: Daphne Chung

植物學家的22個春天

這杯名字取得很優美的調酒，是以琴酒為基底，並添加了四季春茶糖漿跟萊姆汁做調和，尾韻帶點青草茶的味道，而上面飄著的那幾片浮萍是橄欖油，很有春天綠意盎然的氣氛，如果喜歡的朋友，可以到吧沐喝喝看。

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核稿編輯：楊士範

Podcast 聽眾意見調查 Ｏ Ｘ 由楊士範所主持的《馬力歐陪你喝一杯》Podcast (網路廣播) 至今已經一年多了，專訪了一些企業的CEO還有各領域的專業者。現在節目來到第三季，為了製作更優質的內容，也讓我們了解台灣的 Podcast 使用狀況，不論您有沒有收聽 Podcast 的習慣，希望您能協助我們完成這份問卷。此份問卷完成時間約需 5-10 分鐘，謝謝您願意讓關鍵評論網變得更好。 填寫問卷