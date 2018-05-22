S3E14 奧運國手｜張嘉哲：如果我們都對未來沒有希望，憑什麼叫年輕人把運動當職業

Photo Credit: Daphne Chung

2018年2月25日，台灣奧運國手張嘉哲，以2小時19分59秒跑完東京馬拉松，打破台灣男子選手20年來的東馬紀錄，也是第一位完成日本三大馬拉松（東京、福岡及琵琶湖）的台灣選手。但在四年前，他曾歷經過左腿脛後肌肌腱的嚴重斷裂，以為要失去生命中最熱愛的跑步時，就在凃俐雯醫生的一句話，讓張嘉哲又找回自己。

「只要你心臟沒事就可以跑啊！」雖然這只是診斷時，凃醫師隨口說出的一句話，卻讓張嘉哲醍醐灌頂。

「一開始打擊確實滿大的，因為我的腦袋一直記得我最好的時候，可是身體已經不是了。」開完刀後，一切又得從零開始，必須經過長期的電療、超音波、彈力球、水中跑步等復健訓練，才有機會再重回跑道。但也因為這次的受傷，讓大學時期以低分考過人體肌肉解剖學的張嘉哲，成為這領域的達人，現在只要有學弟妹跑步受傷，他可以馬上說出那條受傷的肌肉名稱。

02:19:59其實不是張嘉哲跑最好的成績，他的最佳成績是在2011年的中國鄭開國際馬拉松賽上，以02:15:56成為台灣男子馬拉松史上第二傑的國手。而今年已經35歲的張嘉哲，對一位長跑選手來說，會太老嗎？「如果以短跑選手來說，30歲就算年長了，但長跑選手通常都會跑到35歲，到40歲人數又會開始銳減」。

40歲，是大部分人追求的職涯巔峰，但對長跑選手來說，就像一步步跑到了人生終點，再加上台灣的自然環境與人文環境皆不利於運動員的發展，「我覺得台灣的運動員在資訊收集、技術層面跟刻苦的能力，都不是太大問題，重點是跑步能當飯吃嗎？破全國紀錄又能幹嘛？」

反觀日本的人文環境，運動從基礎教育做起，在校園裡就有許多的運動社團，讓青少年可以嘗試多元的運動，因為唯有玩過、體驗過，才會知道這項運動的困難處，「就像我們打籃球的時候灌不到籃，就會很欣賞Jordan可以從罰球線跳起來，覺得他超屌的，因為你嘗試過，才知道這有多難。」但在升學主義的台灣，體育課卻往往是很容易被犧牲掉的課程。

所以張嘉哲創辦真男人文化商行，希望推廣跑步文化，把運動與文創做結合，不僅販售「莫忘初衷咖啡」還有許多周邊商品，並且有自己的專欄文章，就是希望拉近競技運動員與一般民眾的距離，「競技運動員是需要觀眾的，因為競技運動本來就是一個表演項目，如果沒有觀眾，其實對我們來說是不利的」。

除此之外，張嘉哲也成立LoveShoes.TW，收集大家已經穿不到但保存完善的跑鞋，整理後再送給需要的運動員，「運動員穿一個過度磨損的跑鞋，他下肢的運動傷害會提高，這時候穿鞋比不穿鞋還危險，可是競技運動員訓練的強度比較高，他們會需要穿鞋子。」他希望能幫助那些經濟能力較差的運動員可以全心全力的做訓練，

今年35歲的張嘉哲，從14歲開始跑步，曾在倫敦、丹麥、中國、韓國、日本參與過長跑賽事，在升學主義體制下長大的他，是如何不按照教條走，可以義無反顧地在跑道上奔馳？還有他在推廣長跑文化跟幫助年輕運動員的不餘遺力，除了做文創商品之外，未來他還想做什麼更有意義的事？

更多精彩內容，都在本集的Podcast：

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本次專訪地點 @米凱樂 Mikkeller

Photo Credit: Daphne Chung

今天我們在位於台北迪化街的一棟老宅中，有間來自北歐丹麥的啤酒吧「米凱樂 Mikkeller」，成立至今已經12年，總共釀造出超過600種啤酒，而這裡可以喝到20多款的精釀啤酒，有低酒精感低酸度的芒果口味啤酒、柑橘調性的Chill Pils Yuzu還有消暑又解渴的Kellerweis德式小麥啤酒等等。

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核稿編輯：楊士範