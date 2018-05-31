S3E20 奧地利親善大使｜楊佳恬：轉型正義不一定要找出誰是兇手，重要的是把歷史呈現出來

Photo Credit: Daphne Chung

13歲到奧地利，今年39歲的楊佳恬，在奧地利生活的時間已經超過在台灣的歲月。楊佳恬從小在爸媽眼裡，是個順從的孩子，對任何事物沒有太多意見，唯獨提到音樂特別執著，但就是這份執著說服了父母，在鋼琴老師的幫忙下，楊佳恬國中只讀了幾個月，就獨自飛往與台灣相距9000公里遠的奧地利，開啟她的音樂旅程。

很爭氣的楊佳恬，剛到奧地利就考上當地的音樂大學，先後就讀於奧地利富克斯音樂院、格拉茲國立音樂暨表演藝術大學。從13歲起，他早上在中學上課，下午在大學修習音樂課程。但一位亞洲人，在歐洲環境下讀書長大，沒有遇過文化衝突嗎？「高中時，我是學校唯一的亞洲人，當時覺得自己格格不入，這是為什麼後來我會這麼努力投入文化融合親善大使的原因，因為那時候的我，覺得很孤獨，非常的孤獨，覺得自己不被了解」。

在青春正盛的年紀，楊佳恬要面臨的，是與台灣完全不同的教育方式跟歷史文化，以及擁有跟別人不一樣的長相，在外在與內在的壓力下，楊佳恬曾一度封閉自己，且想方設法成為奧地利人。但她發現，即使她德文講得再好、穿著打扮跟奧地利女孩一樣，她終究是一位台灣人。

絕望之際，最後楊佳恬決定做自己。意外的是，就是這份坦率讓身為外來者的楊佳恬開始融入奧地利民族，「奧地利人不是一個很快打開心房的民族，可是當他真的接受你的時候，你就是他們的一份子。所以後來我才會有那種，覺得奧地利是我的家鄉，因為我被他們了解」。

因為走過這一切，她知道不被瞭解的痛苦。後來，她在2012年時開始擔任奧地利文化親善大使，到許多國小裡與孩子們分享自身成長過程與感受，希望降低文化衝突，也打破台灣人只會開餐館的印象，「小朋友聽到原來我是彈鋼琴的，他們就會很興奮，有時候還會一起彈琴」。

Photo Credit: 楊佳恬

她曾被奧地利文化雜誌Megaphon列為本月封面人物，2013年時，登上奧地利第二大報Kleine Zeitung的本日風雲人物，2014年，與五位具代表性的「新奧地利之子」，在奧地利國慶日登上Kurier日報頭版。一直以來，致力於國際間文化交流的她，在2016年被歐盟執委會任命為「歐盟文化融合親善大使」。

不過，你知道親善大使的工作是什麼嗎？奧地利為什麼要改變他們的移民政策？還有關於奧地利與台灣不同的教育方式，像奧地利人無法置信大家都寫一樣的考卷，以及奧地利培養音樂人才的不遺餘力。除此之外，人口僅870萬的奧地利，如何靠外交在國際上成為不可被忽視的小國？反觀同屬小國的台灣，除了拼經濟，還可以從奧地利的成功看到什麼機會？

比較有趣的部分，是楊佳恬與奧地利丈夫的約會趣事。聽到她跟我們說，她與老公的情人節約會是在巴黎的地下墳場，度蜜月的行程是參觀納粹政府的火箭基地博物館，雖然這些事讓她哭笑不得，但也因為這樣，讓她了解到轉型正義，到底她老公的工作是什麼？讓我們來聽聽楊佳恬異地求學、生活、戀愛、工作的人生經驗。

更多精彩內容，都在本集的Podcast：

楊佳恬《小國也可以偉大》書摘：

►人口只有800萬，奧地利如何展現「小國外交」？

►歐洲也有婆媳問題，但我可不想一輩子表演沒意見的好媳婦

Photo Credit: Daphne Chung

O' Cafe&Bar 氧氣咖啡吧，位於重慶南路上奧斯金旅店一樓的酒吧，同時提供咖啡跟啤酒，還附有一台飛鏢機，很美式的風格。一推開門就可以看到三台大電視，播放著運動頻道，像最近世足賽要開打了，如果不知道要去哪裡看的話，可以到氧氣咖啡吧點杯啤酒，與來自世界各地的朋友們一起觀賞，享受熱鬧的氛圍，因為奧斯金旅店是一間背包棧，偶爾晚上會不定時播映電影。

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核稿編輯：楊士範