張曼娟說：長照是不人道的事，而身為照顧者，我們擁有的只有現在！

根據國發會推估，台灣預計2025年將邁入「超高齡社會」，屆時每5人中就有1人超過65歲；與此同時，全球失智症盛行，每3秒就會新增一名確診者，相對的，也有愈來愈多研究顯示，老年憂鬱症可能也與失智脫不了干係。長輩們的身心健康危機重重，而他們背後的照顧者，同樣面臨難以述說、無處可逃的照顧困境……

伊甸基金會積極推動弱勢兒童、身心障礙者及老人照顧服務，看見每個家庭都有不同的需求與故事，因此去年開設Podcast節目─《先來一杯，我們再聊》，由知名主持人、同時也是長期照顧者的楊月娥，與照顧者們一起聊聊「照顧」這件事。節目中以一杯白開水、咖啡、酸梅湯等飲料作為引子，飲下與照顧者生命記憶有關的飲品，也引出許多動人的故事，看見不論是早療孩子、身障家庭或老人照顧者的生活與困境，分享彼此的辛酸、支持彼此的痛苦。

張曼娟的新家人關係

《先來一杯，我們再聊》節目於2022年11月邀請到著作等身的知名作家張曼娟前來分享。在張曼娟作品獨有的溫柔優雅中，難以想像她獨力照顧思覺失調的父親以及失智的母親，已有長達7年的辛勞。24小時繃緊的神經、夜裡好不容易入睡，又得趕著6點前起床掛號的作息、有時父母同時要到不同醫院回診，分身乏術讓她時常一個頭兩個大。

幸好，在這許許多多困難的時刻，有她稱為「新家人關係」的存在。張曼娟說，曾有一次剛好碰到兩老都要回診，她事先請假時，恰好和同事提起苦惱如何安排行程，當下立刻有人跳出來願意協助，解了燃眉之急；後來家裡也聘了移工看護，有了身邊人的善意與支持，在辛苦的照顧路上，總算多少舒緩一些。

張曼娟提到，照顧路上當然有很多辛苦之處，而家族中人的「指點」也讓她很難接受，儘管因愛接下了照顧責任，但這份愛卻逐漸變得沉重且難以負荷，「照顧路上這些沒被同理的人最為絕望」張曼娟如是說。她舉例，許多長輩往往因為不同住的子女難得探望，而表現地格外有精神，吃得好、睡得好，顯得照顧者所說的困擾都不存在似的，實際上很多照顧困難都是日常瑣事的累積，偶爾回家一、兩天的人如何能理解。

在張曼娟作品獨有的溫柔優雅中，難以想像她獨力照顧思覺失調的父親以及失智的母親長達。Photo Credit：張曼娟

張曼娟：不自責，要把自己愛回來。

此外，照顧者的難題，還在於容易自我責怪，每一次的後悔都會帶來許多自責，因此身為多年照顧者的張曼娟想跟照顧者們說：「先原諒自己、不自責、把自己愛回來」，不要老是想著自己的錯，反而要能去怪罪他人，才有和自責和解、原諒的可能，也別讓自己一味擔任受氣包，有氣就要發，才能更長久。「身為照顧者的我們沒有過去、也沒有未來，正因為只有『現在』能把握、能擁有，更不要委屈自己。」

根據統計，台灣國人平均照顧年數為8.89年，而已是7年照顧者的張曼娟有一體悟，即──長照是不人道的事，面對父母不同的症狀與需求，即使幫母親的失智症取了個可愛的暱稱「失智君」，然而日夜不停的照顧壓力，生活並不如同文字輕巧，長期照顧的龐大壓力，非一人所能支撐。

因此張曼娟認為，未來若可期待，那就是有專業的長照機器人來取代人力，抑或者由專業機構的介入，而不是讓一個人孤軍奮戰；而自己甚至慶幸，未來大概沒有親人要負責照顧自己，也避免每天得說對不起的互相傷心。張曼娟老師更分享，已經和父母一起去簽署病人自主法，而這竟是幾年照顧生活來覺得最幸福的時刻，更認為是父母除了生下她以外，最好的另一份禮物。

每個人關注多一些，陪長照家庭走得遠一點

伊甸從多年的服務經驗中發現，長期照顧者固然有諸多照顧上的壓力，但導致崩潰的多是周遭人的漠視與指責，才使得長輩和照顧者愈來愈孤立。今年度伊甸以「擁老同行 作伙愛」為主題，希望透過擁抱的概念，邀請社會大眾一起關注長輩和照顧者的需求，每個人分擔一點點，就能陪整個家庭走得更遠。

伊甸也特別拍攝影片《照顧者之聲》及《日常日長》，透過不同身分照顧者的聲音，以及照顧者的第一視角，希望讓更多人一起看見他們的辛酸與困境。超高齡社會的未來，我們一起看見、一起理解，才有機會成為彼此的後盾，擁抱每一個需要的人。

收聽伊甸Podcast《先來一杯 我們再聊》

支持 伊甸老人照顧服務計畫