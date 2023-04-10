伊甸公布2023年育兒現況調查八成家長蠟燭多頭燒，以家庭為核心伊甸早療伴罕病家庭走出困境

伊甸基金會副執行長林文賓表示，此次調查可看見「溝通」與「陪伴」是家長認為在育兒上必須重視，超過九成(98.8%)的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難；然而僅六成(63.1%)的家長，對目前的陪伴品質感到滿意；近八成(78.4%)家長每天陪伴孩子的時間不超過四小時。種種數據顯示，在面對生活的種種壓力時，多數家庭在育兒上感到心有餘而力不足。

蠟燭多頭燒的窘境對早療家庭來說更是顯著。林文賓說，在伊甸的服務經驗裡，許多家庭遇到孩子的成長有遲緩現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸早療服務就像是慢飛家庭特攻隊的顧問，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。

伊甸7日「慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰」暨「育兒現況調查」發布記者會上，受邀擔任愛心隊長的藝人楊祐寧，攜手慢飛天使小善、小善媽媽集結五大超能力，象徵組成特攻隊聯盟，呼籲社會大眾以行動支持，陪伴慢飛家庭一同解鎖發展遲緩孩子的成長任務。

今年五歲半的小善，因患有罕病雷特氏症，使她在自主能力上較弱，身體站不穩需旁人扶著才能行走。小善媽媽感性地說，雖剛開始難以接受，但看見小善的笑容，覺得自己得堅強起來，於是獨力帶著孩子跑遍各大醫院檢查、申請身障及罕病證明，努力尋求資源。但是席捲而來的壓力與勞累，讓小善媽媽身心日漸不堪負荷。

疲於奔命的小善媽媽，在帶著三歲小善來到伊甸婦幼家園後有了轉變。兩年半的早療日托班，教保老師每天陪伴小善做行走練習，也安排有趣的課程活動增加學習刺激。不僅如此，伊甸陪伴媽媽走出憂慮，社工與教保老師時常透過接送時間，了解她在照顧上遇到的難題並給予建議、提供與孩子溝通相處的技巧，同時協助媒合罕病門診及相關協會資源，讓小善媽媽與專家及其他罕病家長有深度交流機會。現在媽媽正向且積極，時常帶著小善參與各種親子活動，希望在孩子的學習路上共創造美好回憶。

伊甸成立40年來，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭，鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網www.eden.org.tw，或洽捐款專線0800-025-885。