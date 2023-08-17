讓照顧悲劇不再發生，身障家庭照顧意識感須提升，伊甸攜手柯有倫看見身障老後照顧困境，讓一輩子的承諾不再沉重

根據伊甸基金會長期在第一線服務身障家庭的觀察，當人生病了要有生病意識，身障照顧者也應該有照顧意識感，尤其是「穿越多重宇宙的父母親」，無怨無悔一肩扛起全部照顧重擔，瀕臨崩潰邊緣卻不自知。隨著日子前進，雙重老化來臨，照顧困境更加嚴峻，若沒支持，將會加速悲劇發生。

為了呼籲社會大眾嚴肅看待身障老後照顧的社會議題，伊甸基金會今(4)日舉辦「相挺無礙 陪你到老」身心障礙者服務計畫啟動記者會，攜手公益大使柯有倫力挺身障家庭，呼籲社會大眾支持身心障礙朋友自立生活，接受就業培力以保存老本，進而強化家庭支持互助的能力，減輕家庭照顧者壓力，陪伴他們安心慢老。

除參與主視覺拍照，公益大使柯有倫在忙碌中抽空拍攝公益廣告《一輩子的承諾》，飾演家中有身心障礙女兒的單親父親，從年輕帥氣到髮色灰白，一個人咬牙承擔經濟與照顧責任，因為這是他對妻子和女兒的一輩子承諾。疼愛寶貝女兒出名的柯有倫，在拍片時有感而發地表示，一輩子很長也很短，同樣身為家長、身為照顧者，總害怕自己無法陪伴孩子到老。柯有倫呼籲，照顧身障家人不是照顧者一個人的事，而是大家的事，千萬記得適時對外尋求資源，讓自己有喘息的時間、空間，減輕肩上的重擔。

根據衛福部統計，台灣身心障礙者人數約120萬人，其中45歲以上約94萬人，有92%的人住在家中，近7成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧生活。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。

「我老了，小君也老了，如果我沒有辦法再繼續照顧小君，以後該怎麼辦?」這是伊甸萬芳啟能中心服務使用者小君媽媽的照顧心聲。小君今年40歲，因為早產，是一位腦性麻痺的重度多重障礙者，從一出生就由媽媽負起主要照顧責任，也因此小君非常依賴媽媽，不願離開她。68歲的媽媽表示，之前曾跟小君討論未來的照顧安排，比如全日型照顧單位，但小君不願意。如今小君與媽媽分別步入中年及老年，其他家人又各自忙於工作及家庭事務，無法隨時陪伴在小君和媽媽身邊。近年，就曾發生媽媽住院，小君無人看顧的窘境，雙重老化所延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。

伊甸基金會副執行長曹儉表示，伊甸40年來，不僅照顧身障者，也包含他們的家庭，唯有以家為核心，才能提供身障者適切的服務需求。成人身障多元服務包括有個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務等，期能改善身障家庭生活品質，讓好好變老不再遙不可及。詳情請搜尋「伊甸 身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。

【個案故事】

媽咪和我 人生如畫 雙重老化家庭急需關注

今年40歲的小君，雖是腦性麻痺的重度多重障礙者，但相對於其他服務使用者，有較好的口語表達與認知能力，可做到與人日常互動，也能為自己的事做決定。經鄰居介紹，小君來到伊甸萬芳啟能中心，如今已有20年的時間。小君在人際和社會技巧有較明顯的支持需求，遭逢不如心意的時候，常會拗脾氣且用哭喊來宣洩，一時半刻難消停，也間接影響了自己和家人的生活品質；藉由中心的支持，小君已能用合宜的方式來表達，且能漸漸自己穩定情緒，雖需求仍在，但負向影響減退了些，正向品質在維持和提升著。

此外，在伊甸萬芳啟能中心美藝班的小君，在美術老師教導下，畫出一幅名為「媽咪和我」的畫作，小君和媽媽的好感情顯露無遺。

小君目前和68歲的媽媽同住，日常生活非常依賴媽媽，而其他手足居住南北各地，難有直接或即時性支援。如今媽媽與小君分別已步入老年與中年，家人無法隨時陪伴在小君和媽媽身邊，近年就曾發生媽媽因健康因素住院，小君無人看顧的窘境，雙重老化所延伸的照顧需求，對小君一家來說迫在眉睫。

小君非常依賴也很愛媽媽，不願離開媽媽。媽媽表示，之前也曾跟小君討論未來的照顧安排，比如全日型照顧機構，但小君都不願意。「我老了，小君也老了，如果我沒有辦法再繼續照顧小君，以後該怎麼辦？」媽媽語重心長如是說。

Photo Credit : 伊甸基金會

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拍攝花絮大公開! 公益大使柯有倫力挺身障朋友安心變老



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