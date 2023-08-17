伊甸身心障礙照顧者心聲調查，心理精神壓力指數高達九成五，榮貴爸爸感謝伊甸拯救瀕臨崩潰的家庭

由於近來照顧殺人事件頻傳，為了呼籲社會大眾嚴肅看待身障老後照顧的社會議題，伊甸基金會日前委託創市際市場研究顧問進行「2023身心障礙照顧者心聲調查」 ，針對家庭照顧者壓力、照顧資源需求、照顧者現況及擔憂進行調查，並與2020年調查結果作一映照。二次調查皆顯示，「心理精神壓力大」、「需要經濟補助資源」、擔憂「身障家人無法自立生活」及「自己年老或離世，無人接手照顧身障者」，仍是照顧者最真實的心聲；另今年調查發現有近四成照顧者因「經濟困難，沒有想過身障家人未來照顧安排」，只能活在今天，不敢想未來。

針對身障家庭照顧者壓力狀態調查，發現照顧者在心理精神壓力最大、身體病痛或年老居第二、再來是日常生活及未來生涯規劃，四項壓力指數皆超過九成；比較2020年調查顯示，雖然承受壓力最高的選項都一樣，但今年壓力指數不減反增，提高一成多。

有關照顧者資源需求，有近六成(56.3%)照顧者希望能有經濟補助，其次為有隨時可求助的管道(49%)和提供喘息服務(40.3%)，與前次調查結果相仿。而令人意外的是，約四成照顧者沒有想過身障家人未來照顧安排，其因素為經濟有困難、不放心外人照顧、無人可討論、不知道有外部照顧資源等。因此，伊甸呼籲，提供身障家庭足夠的照顧支持、服務資源以及方便諮詢的管道極為重要，能讓他們放心規劃未來，尤其是當照顧者和被照顧者雙重老化，照顧困境更加嚴峻時，更需要外部資源的介入協助。

觀察本次調查照顧者年資，仍以20年以上者最多，且照顧對象以子女居多，榮貴爸爸便是其中一例。擁有典型自閉症狀榮貴今年45歲，已在伊甸宜蘭教養院生活18年。面對家中大兒子吸毒進入療養院勒戒、小兒子自閉症的固著性行為，媽媽長久在家照顧到心力交瘁，爸爸認為自己在家照顧並非長久之計。因緣際會下，榮貴來到伊甸宜蘭教養院，初期極不適應，在院內抗議了三個月，硬是不吃不喝也不睡。儘管爸爸心疼，還是得狠下心來讓他慢慢適應新環境。沒想到幾個月後，榮貴完全融入院內生活，現在這裡已經是他第二個家了。看著榮貴在院內健康快樂地生活，74歲的榮貴爸爸欣慰地想著，謝謝伊甸一起照顧孩子，讓上了年紀的倆老，放下心中大石。

Photo Credit : 伊甸基金會

長期照顧是一條漫漫長路。伊甸基金會40年來不僅照顧身障者，還進一步關懷身障家庭，因為唯有以家為核心去了解、協助，才能提供身心障礙朋友適切的服務需求。伊甸身心障礙者服務計畫核心服務包括個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務，社區居住服務，並提供居家修繕、交通接送、輔具服務等，希望身心障礙者可以適性適地生活自理，以及學習一技之長，接受培力訓練保存老本。同時，伊甸也協助照顧者喘息及支持性服務、減緩長期照顧壓力，強化家庭支持互助的能力，使身障者和照顧者擁有良好生活品質，安心放心一起慢老。詳情請搜尋「伊甸 身障服務」，或撥打支持專線0800-025885。

本文章內容由「伊甸基金會」提供。