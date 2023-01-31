學習歷程檔案首年回顧：教師、學生怎麼做？大學教授怎麼看？

隨著108課綱的上路，申請入學參採「學習歷程檔案」的考招新制至今已實施3年。當初新制曾引發軒然大波、受到各界批評，但在（2022）年的申請入學中，首批學習歷程已從高中生手中點擊上傳、大學教授完成了審查、首批採用108課綱的高中生也即將邁入大一下學期。

然而，如同108課綱、考招新制經常遭受到的批評：太過理想，想要讓一項緊扣升學的制度設計，回應學生的生涯探索需求，做得到嗎？剛從景美女中畢業的翁歆媃受訪時提到，身邊許多同學上了高中、甚至到選填志願時，都不知道自己要申請什麼科系。而談到2年來製作學習歷程的過程，中山女高高三學生小勇表示：「我就是把我有的東西放上去而已」、「很像硬做」，也還是會擔心高一、高二上傳的內容，沒辦法在高三申請時用上。

高一、高二階段準備學習歷程，學生、教師各有什麼策略？

作為108課綱在考招新制上最重要的配套之一，教育部國教署期望學生能透過學習歷程反思學習過程、及早思索自我興趣性向。因此，不同於以往申請入學所繳交的備審資料，是學生針對申請校系量身定制的學習成果，學生所上傳的學習歷程內容可能涵蓋各式各樣的科目，最後在申請時從每學期的學習紀錄中挑選而成。

而學生在高一、高二階段，就必須面對2年後到底會「交出什麼」的不確定性，翁歆媃表示，在上傳學習歷程時，會去思考這份內容可以展現怎樣的能力，要交出檔案時，再嘗試將這些能力與想要連結的科系結合。

在教學端的整體策略上，新北市丹鳳高中則喊出了口號：「先求有、再求品質、再求廣泛的對應性」，丹鳳高中語言實驗班導師張文承解釋，要學生在高一、高二階段確定自己的志願是很困難的，「先求有」就是把學習歷程的數量逼出來。聽來容易，但實際上在丹鳳高中，1人9件的額度平均只用到5.1件。

不過，張文承也坦言，第三階段「廣泛的對應性」需要學科的跨領域，而一般學校的橫向連結很差，除非遇到有複數才能的老師，才可能做這樣的嘗試。例如該校有一名歷史老師很會泡咖啡，就能結合兩者做跨領域教學，只是如果老師不覺得自己有才能、或不敢貿然嘗試，就難以跨領域，這是無奈的現實。

「不知道怎麼辦的話，就跟著做好做滿」，國立中央大學附屬中壢高級中學（中大壢中）教師龍文建議學生，老師有設計課程就跟著老師做，尤其是生活科技、資訊科技、藝能科等較能產出明確歷程資料的學科。不過，他認為最理想的狀況是高一能有更多通識課程、選修課程，讓學生有機會摸索、選學群，矛盾的是，現在很多選修課以高二為主，導致高一學生選組時還是常常回歸學業成績。

儘管如此，每位受過專業訓練的老師，都還是得發展出一套因應學習歷程的獨門策略。龍文替學生製作了一份「學習歷程檢核表」，讓學生紀錄課程或學習單的主題、學習能力表現，只要有適合放入學習歷程的內容，就依照檢核項目檢查。

Photo Credit：龍文老師提供 龍文老師製作的學習歷程檢核表，讓學生能反思交出的學習歷程涉及哪些單元、要培養的學習能力表現又是什麼。

而在課程安排上，龍文更加注重「課綱」的重要性，學生在課綱上除了能清楚知道能在其中學到什麼能力，另一方面，透過統整式、主題式、概念式的課綱安排，也方便學生能聚焦在有興趣的議題，並在繳交學習歷程時更清楚要選擇哪些相關的內容。

龍文的一名學生所上傳的學習歷程內容「愛的辯證」，結合課文中的現代詩內容以及科幻小說，還有社會學家包曼、弗洛姆等人的經典愛情理論，來辯證不同的愛情觀。這份檔案最終探討了與AI（人工智慧）之間的愛情是不是愛情，讓一堂國文課上的作業，能夠延伸到科技的人文反思。

Photo Credit：龍文老師提供 中大壢中國文課綱依照課程主題進行編排，龍文表示，一方面可以讓學生知道這門課可以學到什麼能力，二方面是方便學生聚焦、做主題式的學習歷程呈現。

張文承強調，要盡量把內容的廣度做到最大，例如他的其中一份課程內容主軸為策劃「詩展」，「這份檔案雖然只是詩，我們做成詩集，可以與廣告設計、出版、文學結合，能對比較多科系產生作用」，在設計課程的題目時，會希望內容能對應越多科系越好。其中，理組班級的學生寫詩、布展時，他會特別要求他們進行佈置規劃，或者讓詩作可以用數位的方式呈現。

儘管如此，張文承手上3個類似的課程內容執行狀況都不太好，因為老師在這之中要有很強的班級掌握度，過程會非常辛苦，而要把每項課程都做到讓學生「客製化」更是不容易。

學習歷程不符科系行不行？台大招生辦：當然可以

在高中端焦慮於學習歷程無法適用未來申請的科系時，大學端又在想些什麼？被問到與申請科系不符的學習歷程能否提交時，台大副教務長、招生辦公室主任陳林祈大方回應：「當然是可以啊！」他認為「歷程」本來就是「經歷的過程」，也坦言要學生從高一就對準科系做準備，並不符合現實常態，「我自己是一個理工科系的老師，我不會覺得學生提供的是文學或藝術性的東西就不行，學生跟教授之間必須有這樣的信任。」

陳林祈舉例，如果要用詩和和畫來申請資工領域，可以延伸到故宮的書畫數位化，像是〈清明上河圖〉日前就被做成電子動態版；如果是有鋼琴專長的學生要申請電機系，能結合傅立葉的擷取訊號，重點在於要透過學習歷程做對話和詮釋。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 台大副教務長、招生辦公室主任陳林祈（圖左）坦言，要學生從高一就對準科系做準備，並不符合現實常態，身為理工科系的老師，他並不認為學生提供的是文學或藝術性的東西就不行。圖右為台大註冊組主任、招生辦公室執行長李宏森。

台大在首年學習歷程審查之後，也針對校內教授進行調查。台大註冊組主任、招生辦公室執行長李宏森透露，根據調查結果，各領域老師在學習歷程中最注重的是「申請動機」，再來是學生主動思考與成長的特性，也就是從內容中看出學生從高一到高三的成長；最後是自主學習的能力。

中興大學教務長梁振儒強調，教授點開學習歷程，一定會最先查看學生的就讀動機，「意願夠強的，進來就讀的機會就更大。」他也提到學習歷程自述、多元表現綜整心得是非常重要的，除了告訴教授學習歷程帶來了什麼反思、最終想往哪個方向發展，更可以強調出自己的優勢。

陳林祈指出，台大教授非常注重學生從學習歷程中展現的「統整能力」。台大招生辦公室行政專員陳雁進一步解釋，所謂的「統整」是學生在學習歷程中可以編輯的範圍內，例如學習歷程自述、多元表現綜整心得，能說明這3件作品和學習的連結是什麼、展現什麼能力，就算與學系沒有連結，透過說明，就不會讓內容看起來是分散的。

學習歷程協助學生探索未來，「綁升學」恐是最大障礙

面對剛歷經重大變革、充滿不確定性的考招制度，高中端擔心學生得「提早定向」是理所當然的。但如果從學習歷程檔案設計的理念來看，這樣的擔憂其實是本末倒置。教育部國教署指出，學習歷程的功能主要是回應108課綱的課程特色、呈現考試難以評量的學習成果、展現學生特色以及適性學習軌跡，讓學生能透過學習歷程定期紀錄學習表現、反思學習過程，也在這樣的過程中，及早思索自我興趣性向。

學習歷程實施至今已經第4年，究竟有沒有回應到「探索性向」的目標呢？「這點倒是有」，張文承表示：「他們開始思考他們要什麼東西」，學生從高一開始就會去想、思索學習的理由，相較過去的確比較好。

每一個老師的作業內容設計出來以後，學生會做成什麼樣子，是開放式的答案，張文承舉例，他所規劃的「城中區漫步」課程帶學生了解舊台北城的歷史，學生在這之中要自行尋找作業主題，結果發現有沒有相關背景的學生，畫出的中華商場俯視圖非常厲害，「我們得要在活動中做試探，給他們一些東西」。

翁歆媃高中的學習經歷也回應了這樣的說法，他認為老師設計的課程可以讓學生去選擇自己想要培養的能力。同樣一份學習單，想走設計的學生就發揮所長，想做文字工作的就在內容上精雕細琢，「想要發展不同的東西，就去嘗試不同的變化。」

Photo Credit: 中央社 「學習家」創辦人羊正鈺認為，雖然學習歷程「綁升學」是沒有辦法的處理方式，因為綁升學、「大家才會動」，但升學的歪風就會因此出現。示意圖，圖為台北車站補習重鎮南陽街。

「學習家」創辦人羊正鈺的想法則相對悲觀，他近年舉辦社會設計挑戰賽等活動，希望讓高中生透過關心議題、解決問題，創造除了成績、職業以外，「第三種」選擇志向和科系的方式。「很多學生會抱怨，認真做3年（學習歷程）還是沒有找到自己要的，但這本來就不是工具給你、就能找到」，他同意學習歷程的初衷良好，而最大的問題是配套沒做好。

羊正鈺強調，學習歷程不得已必須「綁升學」，因為要綁升學、學生才會去製作。然而，從補習班出現「補學習歷程」的情況看來，一旦綁升學、升學的歪風也會隨之而生。

如同先前學習歷程新制一出，高中端就不斷表達希望教育部、大學端能提供學習歷程範本，在升學的情境底下，高中端「揣摩上意」似乎難以避免的。多元入學方式一次次的修改，就是不希望考試引導教學，而在考招新制底下，從教育部、審查學校到教學現場必須審慎思考的問題，或許就像是陳雁受訪時所說：「不要把它變成『學檔引導教學』。」

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核稿編輯：楊士範