考招新制首年最大爭議：解析111年分科跳水、低分高就現象

2022年8月，考招新制下首屆分發入學放榜，網路論壇Dcard上的高中生群起炸鍋，「分科錄取分數大跳水！」、「111分科有史以來最水」、「今年分科怎麼了」，所有人都在問，為何某些在申請入學時連後段學校都上不了的同學，8月分發竟然上了更好的學校？

站在師長的立場，新北市丹鳳高中語文實驗班導師張文承坦言，對於這樣的情況也有些小錯愕。暑假後的開學典禮上，丹鳳高中教務主任向學生表示，難以預期下個年度會不會再發生7月分發入學比較優勢的情況，要同學們還是盡量好好讀書。

剛從景美女中畢業的翁歆媃指出，身邊確實有觀察到分科測驗錄取分數跳水的情形，受到影響的同學主要分成兩種，一種是原本成績在中段或偏後面的同學，因為選填志願時「敢填」，所以上了分數很高的學校；一種是原本成績位在前段的同學，因為「不敢填」，反而落在中、後段的學校。

至於為什麼會發生這樣的狀況，綜整補教業者、高中教師的意見來看，可以分成兩個方面來談，第一是少子女化讓整體學生數縮水，在大學未減招的情況下招生缺額大增，第二是制度轉換的效應。

成因一：考生人數縮水、難預測錄取分數

考招現象與少子女化之間，一直都有著千絲萬縷的關係。桃園儒林補習班總班主任陳順基受訪時指出，111年分發入學加上各管道回流，總共有約3萬9000個名額，但報考分科測驗的學生僅有約2萬9000名（110學年指考報名人數約為4萬人），分發結果出爐後，大學總計有1萬4000名缺額，若將缺額數除以招生名額，粗略計算之下，分數落在末端約40％的校系理論上都很難招到學生。

不過，學生照著過往前例選填志願時，可能分數在50％左右就會填到末段私校，不知道自己的分數其實有機會上到海洋大學、或高雄大學等地名大學的部分科系。陳順基也進一步點出，111年分發入學學生「低分高填」的現象，尤其發生在中字輩、地名大學等中前段學校的冷門科系。

得勝者文教的升學輔導專家藍天予不約而同指出，前段學校少數冷門科系會有這樣的情況，因為學生在填志願時「不夠勇敢去填」；至於後段學校，因為缺額的關係，甚至只要符合分發的最低基準就可以選填。

成因二：制度轉換的陣痛期

在制度轉換的層面，陳順基強調兩個面向：考招新制「遊戲規則」改變，以及指考科目「數乙」的廢除。

很少人注意到的是，111年報分科測驗的非應屆生僅有約4000名，相較110年的指考，非應屆生人數硬生生少了約7000人。

考招新制與過往相比，其中一項最大的變革在於，111年開始，國文、英文以及改制後的數A、數B都只在學測考。不像過去的重考生，不一定要準備學測，靠指考也能考上理想校系，陳順基指出，111年的重考生若沒考學測，就算考了分科測驗，也只有16個完全沒有參採國、英、數A、數B的科系可以填，「他們想報分科測驗，發現沒什麼科系可以填，後來就不報了」。

廢除過往指考的「數乙」考科，則直接影響一類組科系招生的崩盤。陳順基表示，以前社會組有一種生源是「假二類」，也就是二類組學生雖然在指考數甲表現不佳，但另外選考的數乙卻考得不錯，就有可能會去「搶」一類組、尤其商學院系所的名額。

不過現在分科測驗沒有數乙，二類組學生不考地理、歷史、公民就沒有辦法跨組，原本被二類組學生佔走的社會組名額，如今全部釋放出來。因此，陳順基分析，111年整體社會組缺額狀況相對嚴重，「死最慘的是語言方面的科系」。

除此之外，高中教師關注的不確定因素，還包含「不受控」的大考中心。張文承指出，111年學測的數學特別難，大考中心出題沒有受到監督，讓有數學背景的他直呼：「出那什麼鬼題目！」國立中大壢中教師龍文表示，111年的數學考題太難、成績不符合常態分佈，而學生已經做好學習歷程檔案，擔心學測成績過不了一階篩選，沒辦法讓教授看到準備成果，於是就選擇在申請入學低就。

雖然教育界普遍認為108課綱立意良好，但龍文指出，如果考招與新課綱的理想沒有接軌，就會導致這些美意被摧毀。112年學測剛結束，教育界普遍認為數A難度回到正軌，單一科目影響申請的狀況未來可持續關注。

不過，學生、教師最擔心的，恐怕還是分科測驗低分高就的情形會不會在112年上演。藍天予認為學生在112年會比較敢於挑戰分科測驗，尤其是重考生，「他看過111年的狀況以後，在112年勢必會更願意投入做醫學系或理想校系的重考」。當分科測驗的競爭對手數量回升，這些校系的分數可能就不會像111年暴跌，但跟考招新制上路前相比，還是會輕鬆一些。

陳順基也表示，當非應屆生發現到考招新制的利多，他預測112年分發入學的非應屆生會從111年的4000人大幅回彈。另外，他強調112年的分科測驗還是可以低分高填，但部分科系的錄取分數相較111年會回升。

公、私校招生困境下，考生申請入學更有機會過一階

事實上，低分高就問題的核心從長遠來看，還是在於少子女化的浪潮之下，大學招生名額的調配。「112年對於後段大學的淘汰會更殘忍」，陳順基表示。111年大學招生缺額總計超過1萬4000個，雖然非應屆生會回彈、大學也開始減招，但他預計112年最少會有8000名缺額。

其中，私立大學的招生困境又更為嚴峻，得透過寄存名額（註1）來減招，而私校不斷呼籲公立大學也應減招，讓私校有更多生存空間。不過，陳順基提醒國立大學同樣得面對招生問題，尤其相對沒有競爭力的科系，許多公立學校近年開始放寬申請標準、減少篩選科目、調高篩選倍率，避免學生被分數相近的校系搶走，「例如清大改規則會傷到成大，同等級的國立、私立學校都有競爭關係」。

中興大學教務長梁振儒受訪時指出，校方會建議系所提高篩選倍率，且一階檢定的標準放低，例如分數從頂標調整到前標。這讓原本不敢填中興的學生，敢拿出信心大膽地填，也藉由這樣的機制，把興大的生源與其他頂大稍微錯開一點。

對學生來講，這就意味著在申請入學階段，更有機會通過一階篩選，並於二階審查中展現學習歷程檔案的準備成果以及接受面試。「我們希望更多學生可以被看見」，台大副教務長、招生辦公室主任陳林祈表示，很多學生在考招新制首年會覺得學習歷程完全用不上，因此除了放寬篩選標準，也會考慮提升申請入學的員額。

「篩選倍率」（註2）的提升也是公立大學為調整生源所期望的方向，一旦倍率提升，就會有更多學生可以進入二階審查。據了解，公立大專校院曾在大學甄選委員會提議，將倍率上限由現有的3倍調升到3.5倍，結果投票的時候，所有公立學校都支持、私立學校都不支持，不難想像私校的招生壓力在少子女化趨勢下有多嚴峻。

升學輔導網站「大學問」執行長魏佳卉直言，最大的問題是教育部沒有盤點實際問題，公私立大學又立場不一，「每次都放大學網內互打」，像是丟到羅馬競技場，誰活下來、誰就勝利。「教育部從10年前就沒面對少子女化」，尤其是申請入學的篩選倍率，魏佳卉沈重呼籲，教育部應好好處理現下考招配置的問題。

註1：

「寄存名額」指的是公私立大專校院可把核定招生名額，「寄存」在教育部的帳上，例如某系核定名額100人，但校方自認只能招到60人，就寄存40個名額在教育部，且各校寄存名額並無上限，等學校認為招生情形或有機會好轉後，再向教育部申請取回名額。

不過，「寄存名額」一項重要用意在於，一所學校的註冊率常常涉及教育部補助款，大專校院若想在招生人數銳減的情況下還能取得教育部補助，就得寄存名額、在數字上提高註冊率，因此寄存常被教育界人士批評是「美化」註冊率的做法。

註2：

「篩選倍率」的運作，是依照校系所定的學測單一科目或多科及分總和，由倍率高者依序篩選至倍率低者，若所列篩選科目中有相同的倍率，則表示以相同倍率科目的級分總和篩選。

舉例來說，若A系規定倍率篩選科目為「國文2.5倍率」及「國英數5倍率」，招生名額為35名，則該系會先以倍率較高的「國英數級分總和」，由高分往低分篩選出招生名額5倍（175名）的考生。這175名考生再按「國文科級分」高低排序，篩選出2.5倍（88名）考生進入二階審查。其他規定可參考甄選會說明。

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核稿編輯：楊士範