解密學習歷程檔案審查：大學教授怎麼評分？和備審資料差在哪？

108課綱上路後，高中生每學期多了一項例行公事，也就是上傳該學期的學習成果，到了高三申請入學階段，再挑選3項作為「學習歷程檔案」的內容交給大學校系。付出了2年多的努力在準備學習歷程，但這份資料送到申請校系的審查委員手中時，是如何被檢查、評分的呢？從「書審資料」到「學習歷程檔案」，新的審查方式會不會出問題呢？

「你知道台大書審的專業有多長時間？20多年了，我們其實很有把握」，台大副教務長、招生辦公室主任陳林祈談到校內學習歷程審查，可說是自信滿滿。事實上，不只台大、其他大專校院多半也都在過去書審的經驗中，建立經滾動式修正而來的「評量尺規」，以及能夠提供審查穩定性的各式機制。

對教授來說，學習歷程審查有什麼不一樣？

相較於過去的書面審查內容僅僅是一份PDF檔，學習歷程審查的其中一項重要特色在於流程的數位化。台大註冊組組長、招生辦公室執行長李宏森受訪時表示，甄選會和暨南大學各自有針對學習歷程開發審查的輔助系統，台大是採用後者，這套系統會將學生上傳的審查資料項目做排序，讓教授一一點選、觀看。

台大招生辦公室針對校內教授的審查經驗進行調查，行政專員陳雁指出，教授認為數位化的學習歷程更制式化、系統化，老師要找資料比較方便。內容的部分則相當多元，各式各樣的資料都會有，銘傳大學教務長遲文麗提及，有36％以上的銘傳教授認為，相對於過去的備審PDF檔，學習歷程比較能夠展現學生高中在校的學習。

除此之外，過去的書審始終不乏有補習班、家長幫忙製作的情況，中興大學教務長梁振儒表示：「其實老師都一直存在懷疑，覺得這真的是一個高中生能做出來的？」而現在的學生在上傳學習歷程時，都必須有高中教師認證，讓大學教授認為更加有品質及可信度。

不過，招生端也不約而同指出，如果有同校學生上傳作品，內容會比較接近；或者上傳團體報告內容，卻未明確說明自己所負責的項目，都是學生在學習歷程上經常出現的問題。

評量尺規：決定審查成績的關鍵

對審查端而言，學習歷程檔案在對正評量尺規上也非常方便。簡單來講，評量尺規就是教授的評分標準，讓教授有一套穩定的評分依據。李宏森表示，學習歷程的項目可以用來對正尺規，舉例來說，若其中一項尺規是「高中學習成績」，就可能對應到「修課紀錄」的項目來做評分，教授多做幾次就會知道要如何從學習歷程看出評分重點，不像以往閱讀書審的PDF檔，「翻到後面就忘記前面了」。

在考招新制之下，所有的大學校系都會公布備審資料準備指引，遲文麗指出，學系會就想要看到的面向，要求學生送出資料，而銘傳大學有94％以上的審查教授認為，七成以上的學生與評量尺規的契合度很高。這樣的現象也反應銘傳的教授在設定資料準備指引時，有認真依照評量尺規撰寫，學生才能拿出合規的資料。

不同的學習歷程檔案項目，可能會對正到不同的評量尺規。

評量尺規的另一項好處是在於，雖然每年各校系的審查教授可能都不相同，但在訂出尺規的情況下，評分標準不會相差太大。李宏森說明，在審查過後，學系會回頭檢視尺規能不能切合招生需求，進而做滾動式的修正。

而學生最為關注的，便是教授能不能進行公平的審查。對此，台大副教務長、招生辦公室主任陳林祈打了包票，強調在長年累積的審查經驗下，台大建立了公平、公正、專業、資訊公開的審查機制。在專業的部分，招生辦公室會檢視學系的審查項目是否有符合公開規範，以及招生簡章、評量尺規，若有不合就會提示學系。

多年的審查經驗，讓招生端儘管面對考招制度的轉變，也能保有評分的穩定性。李宏森透露，雖然學習歷程呈現的方式有所改變，但老師的評分結果從成績來看差異不大。110學年台大書審成績總平均為82.7分，111年學習歷程審查平均為83.2分，標準差則分別為6.5分及6.9分。

另外，有學生會擔心不同的審查教授會有評分差距過大的問題，梁振儒說明，以3名審查委員為例，如果3人評分的分數落差到教務處設定的標準，就會要求審查委員進行「差分」的討論，討論彼此認為學生好與不好的地方，且討論過程一定要交上會議紀錄，以避免教授空口說白話。

資料暴增、系統難用，招生端也有話要說

除了高中端的種種擔憂以外，招生端對於學習歷程審查也有話要說。陳林祈向教授詢問審查狀況，發現到資料暴增的問題。很多教授表示，為什麼過去只有20、30頁，現在有些暴增到200頁？「我必須幫教授說一句公道話，壓力很大」，陳林祈苦笑說道，有台大教授為了看學習歷程資料5天不出門。

梁振儒則指出，以前書審只有1個檔案，現在的學習歷程切得比較細，教授得一個個點開、好好研究每個學生的狀況，負擔也稍微多一點。

如前所述，學習歷程審查的輔助工具目前有2套系統，分別是甄選會版以及暨大版，興大與銘傳採用前者，台大採用後者。遲文麗說明，甄選會版本的審查畫面前面會顯示成績、百分比、高中3年表現的起伏，後面就是學生的多元表現，「你拉上來看完之後，要再看就要再跳回去，然後重新再拉上來，再看再跳回去」，所費時間相較過去恐怕要加上0.5倍。聽來繁瑣的介面設計，讓銘傳校方也忍不住向設計者反映，應該要創造對使用者更友善的介面。

儘管如此，許多台大教授還是認為，學習歷程審查更容易挑到有適性發展的學生。興大教授也指出，學習歷程更能呈現學生的個人特色及適性學習軌跡，彌補紙筆測驗無法呈現的素養能力與人格特質。

這也是為何招生端不會公布真正的評量尺規，陳林祈說明台大的2個考量，在消極面，校方擔心公布尺規會導致坊間業者開始「量身定做」，這不是108課綱想達到的目標；在積極面，台大認為年輕世代一直在變，不應該「創造」一個模範，「你要曉得，一個模範對學生的影響會有多大？」

Photo Credit: 中央社 陳林祈表示，年輕世代一直在變，不應該創造一個「模範」，因為模範很快就會過時。如果建立一個模範，恐怕讓學生覺得「原來上台大要這種學習歷程資料」，甚至從國小就開始緊張，他認為沒有必要。

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核稿編輯：楊士範