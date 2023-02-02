給學生的學習歷程準備建議，大學教授愛看什麼？先看什麼？

什麼是一份「好的」學習歷程檔案？談到這個問題，台灣大學招生辦公室坦言：「大學教授不太適合回答，什麼是一份好的學習歷程。」在108課綱中，學習歷程是幫助學生自主學習的資料，過去課綱最受人詬病的就是考試引導教學，台大招生辦表示，改制後高中端都非常想知道大學端想在學習歷程中看到什麼，「但我們不想把它變成學習歷程引導教學。」

不過，為了讓學生對於考招新制有更多安心感，台大副教務長、招生辦公室主任陳林祈也大方回應，大學端很樂意在準備方向上幫一點忙 。尤其在首年審查過後，招生辦針對校內審查委員進行嚴謹的問卷分析，了解整體及各學系教授在學習歷程中注重的面向。

根據台大的調查，教授著重的部分因文社法政、電資理工、生醫農等3大學群而異。其中，文社法政的教授重視人文精神、人文素養，電資理工的教授認為數理的「硬知識」相對重要，生醫農的教授則會注意實驗與學生的性向，「昆蟲、解剖老鼠或是栽培作物，這都不是勉強得來的」，陳林祈表示。

雖然學習歷程檔案總共有十幾個審查項目，但大學科系會依照需求，訂出各自要求學生交出的項目。

因為各校系審查委員重視的面向不同，所以對申請的學生而言，最重要的是要按照各系網站、招生簡章上所明訂的準備指引來提供學習歷程。其中，「課程學習成果」、「多元表現」、「學習歷程自述」是按學習歷程格式所要求的項目，「其他」則是各系所自行設定。

《關鍵評論網》採訪台大、中興大學、銘傳大學3所學校的招生部門，他們都強調準備指引的重要性。而在首年審查過後，銘傳大學有94％以上的教授認為七成學生的資料有切合指引內容，教務長遲文麗表示，學系在撰寫指引時，都是認真依照審查的評量尺規訂定，所以學生才能拿出相應的資料。

Photo Credit：台大電機系 以台大電機系為例，學系要求提供修課紀錄、課程學習成果中的書面報告及自然科學領域探究、學習歷程自述中的就讀動機和生涯規劃，以及外加的該系個人資料表、自傳、有利審查之證明。

審查項目眾多，也凸顯學生「統整能力」的重要性，台大招生辦公室行政專員陳雁表示，所謂的統整不是把各個項目的內容打掉重做，而是在自述、心得等學生能自行編輯的範圍，告訴學系為什麼選擇這3件作品？這3件作品與學系的連結是什麼？展現出的能力是什麼？如果學生沒有仔細思考如何統整，教授就會認為各項內容是分開的。

我成績不好，大學教授會在乎嗎？

至於教授最在乎哪個項目？中興大學教務長梁振儒表示，興大教授最在乎的是學習歷程自述及多元表現綜整心得，因為那更能看出紙筆測驗以外的素養與學習態度，尤其是自述裡的學習歷程反思，「大部分的人會先點那個看」。

「教授一定是由近而遠的去看」，陳林祈表示，教授會從學習歷程自述開始，了解學生為何申請；再來是學生在校的整體表現，但並非總成績好不好，而是按照學系來看。如果是文學院就會著重國文、語文成績勝過數理；最後是透過學生的多元表現，來了解其基礎能力、素養及性向。

除此之外，根據台大校內調查，不同學群有各自偏好的特質，文社法政的教授會看學生主動思考與成長的特性，以及個人性格與獨特性；電資理工重視自主學習能力，例如學生的小專題、課程中的小計畫；生醫農則與文社法政相同，希望學生展現主動思考與成長的特性，尤其會注意學生是否具備生醫農的性向，以及過去參與實驗的經驗。

而各校招生部門也都不約而同指出，「就讀動機」是另一關鍵。梁振儒說明，現在學生選填志願已經不像早期「分數到哪填到哪」，因此一定要說明為什麼對該系有興趣。尤其中興大學以農學院聞名，「一般會想到去唸森林系嗎？他一定有很強的意願。你的意願夠強，進來就讀的機會就更大。」

教授告訴你「三大項目」怎麼交

如上所述，大學教授在一份學習歷程之中，最感興趣的部分在於學生自行發揮的「學習歷程自述」、「多元表現綜整心得」等項目，而在受訪時，審查端也給了學生許多其他項目寫作策略上的建議。

「課程學習成果」是學生每學期上傳的學習歷程挑選而成，銘傳教務長遲文麗說明，學生應在100字簡介中說明對作品的重點摘要，因為教授不只要看作品，更重要的是學生的學習心得與收穫，以及如何呈現學習到的核心素養能力。另外，許多交給教授的課程學習成果都是小組作品，學生應在簡介中強調自己完成的部分，但遲文麗表示，100字的簡介「有的學生就空著，有的學生不知道在寫什麼」。

就算有寫簡介，許多學生所寫的並非「心得」而是「心情」，遲文麗指出，如果僅僅說明學了某事成長了很多、很快樂，就只是心情；但若是點出學了某事最有收穫的是什麼、曾遇到什麼困難又如何克服，這才是所謂的心得。

在「多元表現」的部分，梁振儒強調資料「在精不在多」，教授著重的是資料與報考學系的關聯，還有學生在學習歷程中展現的能力特質與反思。因此學生不用長篇大論，且切勿有錯字或流水帳，而是有邏輯地交代學習過程所學、所思、所感。

多元表現綜整心得也是學生能自行發揮的部分，遲文麗表示，如果放了許多擔任班級幹部或考取證照的證明，更要解釋原因、重要性、學到的能力。不過，學生也切勿忘記要以摘要方式呈現，以免讓教授一看就覺得內容「躼躼長」（lò-lò-tn̂g）。

最後，關於教授非常在乎的「學習歷程自述」，遲文麗提醒學生，要呈現出高中3年如何了解申請科系，且學習歷程反思要緊扣就讀動機。針對就讀動機，梁振儒建議學生對報考校系的學習資源、課程特色、研究領域及未來發展方向有基礎了解，並在自述中具體陳述申請動機，包含自身的能力特質、興趣志向，及說明認為自己適合就讀該系的理由。在撰寫動機時，不能只是敘述「有興趣」而已，更要凸顯出「個人獨特性」。

交出前檢核「SEEICV」，就是盡你所能了

在學生整理好學習歷程檔案，要交給申請學校之前，陳林祈給出「SEEICV」的檢核清單。SEEICV分別對應到6個單字，「Structured」指的是結構化統整，也就是在學習歷程自述、尤其就讀動機上，是否有經過統整後才呈現；「Effective」代表資料的有效性，如果學生申請的6個校系不同，當然不能寫得一模一樣，而是要對準申請學系準備。

「Eessential」是呈現重點，例如內容有沒有清楚呈現出能力、性向，如果沒有清楚呈現，交個500頁給教授成績也不會比較高，反而讓教授看不到重點；「Iindividualized」是個性化，學生的內容必須要是獨立完成，並呈現自我風格；「Contented」是學生是否滿意自己的內容，「內容才是王道，不用過度花俏的包裝」，且學生要對自己的內容感到滿意；「Valued」是有沒有珍視自己的價值、學系的價值，是否看到自己與學系的未來。

陳林祈表示，如果學生能把這6個點打勾，就可以交出去了，「你要很有自信，這是時下你能做到最好的了」。

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核稿編輯：楊士範