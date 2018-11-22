日本有「美女刺客」，台灣又有多少只看長相就投的「豬哥票」

作者：彭振宣｜設計：朱正元

在今（2018）年的選戰中，除了六都市長，力拼各地縣市議員的席次也是各政黨的決勝目標。尤其是對2014年才開始出現的「新勢力」政黨來說，不需要取得選區內絕對多數民眾支持才能當選的縣市議員，是累積民眾支持，厚植實力的重要戰區。

為了抓住近幾年號稱「青年參政」的風潮，各黨派都力挺年輕人參選議員，其中更不乏年紀不到30歲的新秀。這股風氣間接讓這次選舉出現了很多「高顏值」的候選人，也吸引了各家媒體爭相報導。

專門追蹤網路熱潮的「網路溫度計」，就特別報導了時代力量推出的「鮮肉正妹」候選人，像是唐聖捷、黃捷、吳崢等人，並特別冠上了「同志天菜」、「清新正妹」、「太陽花吳尊」之類的稱號。

至於老牌的新聞媒體也紛紛以「美女刺客」為題推出各種報導。像是國民黨與民進黨在台北市都推出主播轉戰議會的鍾佩玲、鍾沛君；新北也有戴瑋姍與李婉鈺的美女對決。媒體更以「國民黨2018捲土重來」為題，介紹了國民黨推出的美女議員參選人，像是台北市的耿葳、徐巧芯（巧芯、巧芯得第ㄧ），還有從選美小姐轉換跑道在桃園參選的朱珍瑤。

其他像是因為泳裝宣傳照，引發現任議員失言風波的吳佩芸；或是在情人節穿女僕裝給路人免費擁抱的林穎孟，都替這次的議員選戰帶來了不少的話題。

然而，這種以高顏值以及清新形象爭取選票的策略，並不是第一次在台灣選戰中出現。早在2014年，就有媒體報導當時在馬英九、金溥聰的運作下，國民黨徵招了前新聞局長江啟臣、年代前主播陳以真、文傳會前主委蘇俊賓、籃球前國手錢薇娟等人空降選區充當所謂的「刺客」。但這項策略在該年的選戰中成績並不理想，除了江啟臣外，其餘3人在選戰中都全軍覆沒。

「美女刺客」的由來

「刺客」的稱呼，與前面談到的這套戰法，其實起源自日本2005年的眾議院選舉。在這次的選舉中，自民黨的首相小泉純一郎為了推動遭到保守議員反對的「郵政民營化」政策，大量推出形象清新的新人，鎖定老牌保守議員的選區進行PK ，最終創下了83位「小泉寶寶」當選的佳績。2009年民主黨的小澤一郎也用同樣的策略讓26名「小澤女郎」當選，再次轟動日本政壇。

像是寫真女星出身的佐佐木理江，或是曾在2011年參選過「國民美魔女」的海老澤由紀，都是日本政壇知名的美女刺客。

但也不是長相貌美就能保證當選，像是2010年參選東京千代田區議員的女僕今田奈央，雖然長相甜美，又提出了推動日本全國國中小學到靖國神社參拜，藉此帶動秋葉原商機（兩者都在千代田區）的具體政見，卻仍在議員選戰中落敗。

史上最強的「美女刺客」：小池百合子

而日本政壇目前最成功的「美女刺客」，就屬身兼「希望之黨」黨魁的現任東京都知事小池百合子。在去年的東京都議會選舉中，小池百合子率領他領導的另一地區型政黨組織「都民第一之會」拿下55席都議員成為東京都議會的第一大黨，被媒體稱作「或將成為日本史上第一位女首相」。

小池百合子在1990年代，是日本知名的美女主播，但她的成功並非只依靠美貌。小池百合子在大學求學階段，就慧眼獨具的遠赴埃及就讀開羅大學，更成為開羅大學創校以來的第一位女性社會學學士，這樣特殊的學歷背景讓她成為日本國會中稀有的「中東問題專家」。

在前面提到2005年的眾議院選舉中，當時屬於自民黨的小池百合子也以「美女刺客」的身份空降保守議員把持的選區拿下一勝，2007年更成為了日本史上第一位主管國防的女性防衛大臣。

最終讓小池百合子一戰成名的，則是2016年的東京都知事選戰。在該次選戰中，在東京擁有龐大政治資本的自民黨大老，前東京都知事石原慎太郎屬意另一位候選人。在自民黨中央不肯力挺，地方派系也與他敵對的情況下，小池百合子靠著自己的力量拿下大選的勝利。這次勝利也讓小池百合子開始擁有問鼎首相大位的氣勢，促使她日後離開自民黨自立門戶。

小池百合子｜Photo Credit: AP/達志影像

從小池百合子的例子中，我們可以看到所謂的「美女刺客」雖然可以依靠顏值與形象在初次投入選戰時取得優勢，但要在政壇中脫穎而出，還是必須依靠自身獨特的才能跟長期的奮鬥。日本的美女刺客熱潮雖然在2005、2009兩次大選中造成轟動，但到了2012年，這樣的熱潮也開始消退。2009年取得佳績的「小澤女郎」，到了2012年全軍覆沒，這也代表了一時的新奇無法在選戰中成為常態。

「高顏值」的選戰該怎麼打

長期投身台灣選舉操盤的選戰專家許立倫受訪時，就提到了高顏值的候選人就像一張亮麗的名片，在初次選舉時會因為形象清新佔有優勢。

對於長期由老牌政治人物蟬聯的選區來說，空降的新人只要形象夠清新，就能吸引到對現任民代不滿，或是渴望求變化的選民支持。甚至高顏值也能吸引到一部分不看政見與政績，只看長相投票的「豬哥票」，因此不是沒有勝利的機會。

像是2016的立委選舉，時代力量推出的黃國昌、林昶佐、洪慈庸等候選人都是第一次進入當地選區，也都得到不錯的成績。其他像是民進黨在淡水推出的呂孫綾，雖說出身地方實力雄厚的政治世家，在選戰中也同樣善用自己年輕高顏值的形象，打出「淡水蔡依林」的口號增加選民的印象替自己加分。

而在今年的議員選戰中，呂孫綾的弟弟呂孫福又打出了「淡水羅志祥」的口號試圖複製這樣的策略。從選美小姐轉換跑道的國民黨議員參選人朱珍瑤，也善用自己的背景，喊出「把美學帶入議會，讓美無所不在」的口號。

根據許立倫過去的操盤經驗，選民對於形象清新的新人所提出來的政見，也會擁有較高的包容度。因為選民心中也很清楚，第一次出來競選的新人，對地方的了解有限，不可能提出多具體周詳的建設計畫。

因此合適這類候選人的競選策略不是大談自己有多了解選區，提出多完美的政見；而是要放下身段走入選區，發揮自己清新的形象多傾聽選民的聲音，勤跑基層。再搭配能發揮自己顏值的宣傳攻勢，用看板與廣告彌補自己無法親身走訪的地區，營造選民之間的話題。

然而這樣的競選策略，只能用在第一次參選的新人身上，一旦有幸當選，就不能將連任的希望寄託在複製同樣的策略。因為成為現任議員，就代表有4年的時間可以熟悉選區與公部門、民間的各項資源。選民的期待也會從「帶來改變的可能性」轉為「實現承諾的執行力」，如果在議員的任期中沒有交出漂亮的成績單，要再爭取連任恐怕就會相當困難。

日本的經驗就顯示了，美女刺客的策略只在2005、2009兩次的選戰中發揮效果，要能夠長期在政壇生存，最終還是要回歸政治人物在政壇上的專業表現。「第一次選舉看的是名片的亮麗，要連任看的卻是名片的厚度。」

反過來說，這也代表了現任民代在面對高顏值、形象清新的對手時，最能發揮的優勢就在於對選區的了解以及推動政策的政績。這也是新人候選人相對劣勢之處。像在這次選舉中，時代力量在台南的參選人急於揭發弊案，最後卻因對當地不夠瞭解造成烏龍爆料，反而對自己的選情造成衝擊。

總結來說，相對於日本，高顏值候選人的風潮在台灣尚未退燒，因此在選戰中還是一項讓選戰加分的特質，但這項特質要如何換成選票，看的還是候選人能不能採取適當的策略來發揮這項優勢。然而這些高顏值的參選人在進入議會後，未來要連任還是必須要回歸議員專業。

不過在這場選戰中，身為選民的我們還是可以趁機好好享受這場視覺的盛宴。

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核稿編輯：羊正鈺