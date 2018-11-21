作者：羊正鈺｜圖表：林奕甫｜設計：游承穎

張祐銓，33歲，一年前只是「體育改革聯會」發起人之一。

但《國體法》三讀後看著排協、泳協改選各種舞弊，政府卻毫無作為，他憤而在5月底宣布參選新北市議員。

我前後採訪張祐銓不下5次，從連個競選辦公室都沒有只能約在咖啡廳，到9月底他在中和區掛上唯一的看板，租金2個半月要17萬，差點花光了僅剩不多的經費，但卻背負了他的決心。

他估計整場選戰不會花超過300萬，目前1個月大概要20萬，辦公室租金5萬，人事成本（2個正職加工讀生）5萬多，剩下不到10萬就是一些文宣品、廣告等。但還不到10月，之前募到的100多萬就幾乎見底了。

「前期的經費，主要是靠一些長輩幫忙，一人10萬元，已經是個人捐款上限了（公司名義的話上限是100萬），再加上零星的小額募款，大約佔兩三成。接下來要想辦法聯繫一些董事長的朋友、企業家，有沒有機會吃個飯聊聊，10萬、10萬去要才能撐到選前。」

錢關，就是「素人參政」要跨越的第一檻。

先從保證金談起，不靠政黨，在台灣選個直轄市議員就要交出20萬的保證金，但是在加拿大選國會議員只要3萬、英國澳洲則是2萬多，紐西蘭9000元，德國甚至是零元。

若還想獲得政黨提名，難度更高。黨內初選登記費零零總總加起來，民進黨要收是60萬、國民黨則是55萬。一位現任7年級議員透露，如果不是政治世家或派系栽培，一個月薪3萬的年輕人不吃不喝也要20個月才存得到，否則連登記黨內初選都沒資格。

就算前面這兩關都過了，接下來還有更大的錢關要挑戰。因為，選舉最現實的就是「先有知名度，才有支持度。」張祐銓提到，沒有充足的資金，就沒有滿街的競選看板，這是素人和具有政治資源的現任議員或是「政治資源繼承人」最明顯的差距。

從這個脈絡來看，攤開張祐銓參選所在地新北市中和區的眾家候選人，就能夠理解政治素人面前的那堵「高牆」有多厚多高。

在中和選區是10個候選人搶6席，現任議員裡國民兩黨都想連任或延續政治勢力，張祐銓說，「還有一位無黨籍的游輝宂也打算連任，游家在中和地方勢力不小，早期靠著宗親會就有選上2席的實力。」

候選人的部分，國民黨這次推出3位，邱烽堯、陳錦錠是現任議員，邱烽堯是前中和區長、市長邱垂益的兒子，陳錦錠則是前立委張慶忠的老婆。第3位是金瑞龍，上上屆當選過議員。

而民進黨也推出了3位，林秀惠是現任議員，張維倩則是現任議員張瑞山的女兒。第3位則是張志豪，前民進黨發言人，承接江永昌的勢力，江永昌原是現任議員後來跑去當立委。除此之外就是新黨的蔡明璋，無黨籍的蔡宗霖，時代力量的張祐銓。

我忍不住打趣地問張祐銓，如果有一個人或企業，願意直接幫他把不夠的幾百萬競選經費補滿，他覺得怎麼樣？「我可能要想一下，對方為什麼這麼做？是真的覺得我會當選嗎？還是選上後要我幫什麼忙？」相比之下，同選區就有現任議員公開承認拿建商錢，對於張祐銓來說，心中還是那把有所為、有所不為的尺。

在隨處可見的競選對手大型看板下，是站在各大路口拼命讓選民認識他的張祐銓｜Photo credit: 張祐銓競選總部

但其實，對張祐銓這樣有意改變現況、熱血提出議題的參選人來說，就算錢關過的了，卻還有其他的檻，卡在他面前。

政大選研中心副研究員俞振華就指出，現任議員最占優勢的，就是可以幫民眾處理很多「小事」，像是換學籍、喬兵單、銷罰單等，「議員這個層級，選民幾乎不看政見的，首重的就是你可以幫他做什麼。只是一個素人，光是要民眾認識你，就很難了，多半只能靠第一印象，這也是為什麼一些主播都比較容易當選議員。」

張祐銓也補充，即便他很認真的提出地方政策，但現任議員能提供的，卻是做出更多承諾，同意哪邊要開條路、多蓋個停車場，能給的是完全不一樣的東西。

「這就是地方政治長久以來的問題。我的困境就是，如果想解決停車問題，不管我的政見是什麼，跟里長互動的時候，里長根本不覺得我有能力，第一我不是現任議員，第二我也沒有地方勢力。如果換成另一個人，他爸是市議員，或當過中和市長，地方人脈根深蒂固，選上之後要錢有錢，馬上就可以蓋個停車場，問題就『解決』了，」張祐銓無奈的說道。

里長眼裡的素人參選，根本就「什麼都不是」

相較於這次九合一選舉要選出912位地方議員，全國也會挑出高達7795個村里長。以台北市為例，一個里少說也有三四千人，甚至八千到一萬人的里也不在少數，而呱吉參選的松山信義區2014年最低當選議員的票數只要1萬3825票，也因此，候選人常把村里當作最小的「選舉單位」來插旗。

對於里長來說，一任4年下來大大小小的各種活動，多少都跟現任議員有些基本的互動，光是這些活動，初次參選的「素人」就不見得會知道，就算知道了也只是在選前抱佛腳。

所以傳統上，里長多半覺得「我在這裡服務4年，每天累得跟狗一樣，你一個素人，只是看起來年輕年輕的，根本沒有耕耘、就想來選議員，哪有那麼好康的事？」即便不少候選人，在各種社運、議題抗爭很出風頭，但里長在意就不是這些。

36歲的詹晉鑒是台北市文山區萬興里里長，2014年他參加太陽花學運後，加入民進黨「民主小草」計畫並在同年參選，在投票人口四千多的萬興里險勝連任8屆的前任老里長，翻轉基本盤藍大於綠的文山區。

「里長跟議員做的事，很多地方重疊，都是要推動市政、選民服務，市民有什麼問題就幫忙解決。可是里長沒有實際的職權，也沒有預算的刪減能力，所以只能靠議員幫忙。」詹晉鑒進一步解釋。

里長跟議員的互動最中性的講法就是，里長向議員提出建議，由議員找市府官員去現場會勘，或是有些需要協調的，就到市議會辦公室去，也因為議員具有刪除預算、監督市府的權力，所以在職權上議員比里長有更強的市政建議權。（如果是正常程序，里長要行文區公所，公所再轉到縣市政府相關局處，不知道要等多少時間，找議員就快多了）

「但問題就來了，一個選區有這麼多的議員，里長要跟誰配合？」通常會找比較有在互動的、比較熟的，解決問題最有效率的議員。而這種合作，又比議員去參加里民活動、或地方社團活動更重要，因為後者看起來就是「來拜票」、「做秀的」，但如果是選服案件，議員到場給民眾的感覺卻是來解決問題的。

「再加上議員選區比里長大，對於地方的了解多半不如里長，也很仰賴里長提供各種『選服案件』，因為這是議員可以名正言順接近地方鄉親的機會。」就因為這種合作的關係，里長對議員來很重要；反之，議員對里長更重要，一個里長免不了會有幾個「互動良好」的議員，有活動就主動邀請、讓議員多亮相，也不吝於在各種場合推薦某某議員幫過什麼忙。

詹晉鑒更直言，里長對那些參選的「素人」不理不睬是很正常的，「因為你又還沒選上」。

「所有的人都是等你選上才會尊重你，因為人家尊重的不是你，而是那個位置，你現在根本什麼都不是，為什麼要尊重你，除非我本來就認識你，或你是現任議員、我們之前合作過。」

想打破「連任的高牆」到底有多高？

從競選經費到看板數量，再從現任議員和里長的互動到合作默契，都一次又一次的築起「素人」難以打入現有政治勢力的高牆。

我們分析中選會數據，以過去5屆地方選舉整體來看，「現任議員」不但參選比例一直拉高，當選比例更是逐年上升，到了2014年所有現任議員中已有超過6成是連任的。

再以全台各縣市進一步排序，現任議員「連任」當選率最高的是改制後的台南市，高達87.04%，但就算是當選率最低的也有71.19%，是改制前的高雄縣。反之，非現任議員中當選率最高的嘉義縣才52.38%，現任最低和非現任最高的縣市，當選率差了近20個百分點。

若是將所有縣市、不分屆取平均值，現任議員「連任」的成功率是79.48%，而非現任參選人當選率卻只有34.36%，一來一回差距更超過40個百分點。

以下列出台灣近5屆議員選舉中，現任、非現任議員「當選率」最高的10個縣市：

其實，民意代表也可以算一種「專業」，以良善的角度來看，現任議員越「資深」、不斷「連任」並不見得不好。但我們又有多少議員從當初為了價值、理念而參選，原本的「志業」到現在只剩下口號，當政治成了一種「職業」，也逐漸被人們稱之為「政客」。

而越來越多人把政治當作「職業」，自然就會形成「產業」、「產業供應鏈」，為了架高門檻達到寡占、獨占，只讓特定的人參與，最後不管是政黨、派系之間都會讓自己的家人、嫡系去為政治資源保衛而戰，而不再是價值的保衛戰。

「就算我現在去跟建商鞠躬哈腰，人家也不會贊助我！我唯一能做的，就是在有限的資源，該做的事情，該去市場、要站路口的就全力以赴，該好好規劃政策、做功課的也一定不會少。心存善念，盡力而為。」張祐銓堅定地對我說。

對於今年這麼多「素人」出來參選，他認為「就是一個集體的社會實驗，測試一下台灣有多少人還相信價值、在乎理念的？如果選舉的結果還是不好，那只是證明一件事，就是關心政治、參與改變的年輕人還不夠多！」

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核稿編輯：楊之瑜