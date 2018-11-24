確定當選市議員的苗博雅：希望大家，今晚至少關心一位身邊的同志朋友

過去這幾年來，無論是從太陽花運動、婚姻平權、廢除死刑等，可能都聽過「苗博雅」的名字，31歲的她是前台灣廢除死刑推動聯盟法務主任，長期關注司法改革、冤案救援、性別平等、轉型正義、勞動權益等議題。

2015年，苗博雅代表社會民主黨（綠社盟）參選台北市文山區的立委，挑戰的是國民黨的賴士葆、民進黨的李慶元，雖然敗選，但她依然拿下了2萬1084票（得票率12.48%），也創下該選區非兩大黨支持的第三勢力歷史高票。

今年，她再度參選台北市第六選區（大安文山區）的市議員，面對的是25人搶13席議員的戰況，參選人數是今年北市六選區之冠，大安文山區現任13席議員中，2014年國民黨當選7席（得票率占50.08%）、民進黨5席（33.69%）、新黨1席（4.96%）。

票數一直很穩定也在當選範圍內的苗博雅，在晚上九點多就開直播發表談話：

我認為，苗博雅當選不能算是一件好事，也不是一件重要的事情。但苗博雅當選了，展現出來的是我們樹立了一個新政治的標竿，什麼是新政治的標竿？很認真、很努力的人就是新政治？用網路行銷就是新政治？網路聲量高就是新政治？我自己一直在找什麼是新政治的答案，不過，在這次選舉，我們慢慢的找出什麼叫新政治的選舉方式， 我們團隊的平均年齡沒有超過23歲，我只有31歲，我的家人也沒有人從政，更不是富二代，沒有得到主要政黨（國民黨和民進黨）的提名，競選經費只有區區的兩三百萬，而且，從來不願意針對某部分一直堅持、但是社會上很多人不喜歡的價值上作出妥協，又在很多議題發生後偏要站出來講一些大家不喜歡聽的話，在選舉最的衝刺期，沒有去貼著任何一個市長候選人，還可以在台灣幾乎是最保守的選區（大安文山區）得到選民的肯定，而當選。 我們的確為往後打著新政治旗號、青年參政的人設下一個標準，因為我們夠堅定、我們不投機，然後我們還可以取得勝利。 因此未來，如果有任何人說因為是因為選票所以必須妥協，因為要先選上才能做事所以有一點點投機，這時候所有人都可以大大方方地問他（她）說，如果苗博雅團隊可以做到，那你為什麼不可以？ 今天晚上，這個團隊打造的新政治，不是因為推出了一個新當選的議員，而是因為我們一起為選舉方式設下了新的標準，一個不需要投機取巧，不需要違法接受很多大企業捐贈，不需要靠關係、不需要走後門，我們證明了這樣也可以贏，這才是今晚對我來說最好的事。 但是，我們只證明的新政治的「選舉方式」，但未來我們還沒有去證明新政治的「問政方式」，未來的問政每一天、每一時刻都會是挑戰，未來我們還能不能堅持我們相信的價值，能不能夠把我們相信的價值帶進台北市議會，這會是非常嚴峻的挑戰。 因為，勝選並不意味的改革的完成，只意味著改革開始的可能性，但是所有的保守的、反動的意識形態隨時會集結、隨時會反撲，勝選只是第一步，我們可以看到，勝選之後推動的改革有些人付出了非常慘痛的代價。 最後，感謝選民願意讓我承擔這個責任，也感謝所有當選的第三勢力的候選人，我們可以一起來承擔這個改變台灣政治版圖的責任。從明天開始，我們都要繼續努力。

另外，苗博雅同時也是公投第14案「您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？」的領銜提案人。因此她在最後寫說道。

歡迎大家等一下跟我一起到平權公投的開票活動現場，也希望大家，今天晚上至少關心一位你身邊的同志朋友，明天也要關心身邊的同志朋友，就算是傳一封訊息、打一通電話都好。 因為公投的整個過程，對於同志朋友是很大的煎熬，尤其是在接下來的公投結果出來後，你可以告訴身邊的同志朋友說，「沒關係，我在這理，我認同你，不只是你是我朋友，你應該跟我有一樣的權利，但這最後一哩路，我們會一起走下去。」 請記得，你的關心，非常非常重要，因為那是他們唯一可以接觸到這個世界最真實溫暖，請大家相信自己的力量，請大家相信台灣。

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核稿編輯：楊之瑜