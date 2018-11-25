不只有藍綠，備受期待的「第三勢力」議員又選上幾席？

2018年九合一地方大選，隨著各地開票結果陸續出爐，全台22個縣市，國民黨幾乎大獲全勝，拿下15個縣市，而執政的民進黨僅拿下6個縣市，蔡英文為此請辭黨主席職位，甚至傳出行政院長賴清德也打算「內閣總辭」以示負責。

不過在藍綠兩大黨之外的「第三勢力」，有許多小黨和無黨籍的候選人也投入這次的地方選戰，未來將肩負起監督地方首長和市政團隊的責任。目前國會中「第三大黨」時代力量就在各地的縣市議員投入了40位候選人，還有以無黨籍參選推出21位的「歐巴桑聯盟」和其他小黨，他們又選得如何呢？

「時代力量」全台40席，16位確定當選

2015年1月成立的時代力量，在2016年總統、立委大選後，拿下5個席次的立委，僅次於民進黨與國民黨，並擁有立法院黨團，成為立法院第3大黨，現任黨主席為第9屆立法委員黃國昌。

他們在今年地方選舉中，總共提名41人參選全台議員（有1人遭判無效），最後總共有40人參選。截至11月25日00：30分，根據中選會和時代力量的統計，有16位候選人確定當選，尤其以桃竹苗區域推出的候選人表現最佳。

時代力量也表示，他們所有的候選人在資源有限的情況下，一面認真研究地方政策和撰寫政見，一面盡力站路口演講與掃街拜票，腳踏實地跑遍大街小巷、深入街坊鄰里，緊握來自選民託付的每雙手爭取更多朋友們的支持、信任，這是他們第一次投入地方選舉，要感謝台灣人民給予新政治一個機會。

「社會民主黨」僅苗博雅1人當選

同樣也是「第三勢力」的社會民主黨也在今年3月29日歡度創黨3週年。在今年地方大選中，除了大家熟知的苗博雅之外，又提名了4位議員參選人，包括全台第一位參選的青年外交官劉仕傑參選士林、北投區，還有多年來反大巨蛋弊案的護樹志工團召集人游藝參選松山、信義區；經常幫勞工義務辯護的律師陳又新參選內湖、南港區，以及年僅25歲、深耕多年的許菡芸參選中正、萬華區。

不過最後僅有大安文山區的候選人苗博雅當選，黨主席范雲對此表示，大安文山是台北保守選民眾多的選區，苗博雅做為一位在司法改革與性別平等議題上立場最為堅定的候選人，從參選就面對基層不斷的耳語攻擊，苗博雅未曾改變立場，苗博雅的勝選做了一個新政治的示範，「從此以後，其他的候選人不應該再以『我先選上再改革』作為一種藉口。因為，堅定立場是能夠得到選民支持的。」

對於這次選舉的結果，范雲也呼籲，所有價值相同的小黨能夠在選後一起合作，包括時代力量與綠黨的議員當選人，「我們要成為台灣一道堅強的防線。台灣的進步價值絕不能退。」

實際上在2018年6月19日，社會民主黨、綠黨、基進黨曾宣布成立「社會福利國家連線」聯合競選，因應直轄市、縣市議員的地方選舉。

「綠黨」奪下3席議員

成立於1996年1月，在台灣已經超過20年的「綠黨」，4年前曾在2014年的九合一選舉中，睽違18年首次在全台拿下兩席議員，分別是桃園市中壢區的王浩宇（1萬6269票，是該區第二高票），和新竹縣竹東鎮、五峰鄉的周江杰（後來請辭，現為民進黨客家部主任）。

而此次地方大選，新北市有賈伯楷參選，桃園市包括中壢區爭取連任的王浩宇、參選桃園區的羅岳峰、以及平鎮區的歐陽霆，共推出3位議員候選人，新竹縣市則共有6人參選議員，這次全台共有10位候選人。最後總共拿下3席，其中參選竹東五峰區的余筱菁、新竹東區的劉崇顯確定當選，而桃園中壢區的王浩宇也順利連任（綠黨也首次在竹北第二選區拿下代表席次，陳冠宇順利當選）。

「基進黨」全軍覆沒

原名「基進側翼」，是台灣第一個以「台獨左派」為明確號召的政黨，在2012年成立，總部位於高雄，現任黨主席為陳奕齊。而2016年基進側翼曾和台灣團結聯盟在立委選舉中共推不分區立委人選，陳奕齊就曾被列入台聯不分區第一名。

今年地方大選，除了2014年也曾代表「基進側翼」參選議員的陳信諭之外，高雄另外還推出了4位，台南也推出了4位，台北和新北各推出了2位和1位，總共在全台提名了12位議員參選人。不過未能有人順利取得席次，基進黨也在臉書上貼出「敗選感言」，謝謝選民的支持。

「歐巴桑聯盟」沒有人當選

雖然是唯一個不是政黨的「第三勢力」，不過從2017年底開始，就有一群無黨籍的媽媽們就靠著販售自製商品和民眾的小額捐款，陸續湊足了參選的保證金，在全台各地推出21位議員候選人，大多都是政治素人，其中不乏家庭主婦，不過最後一席都沒有選上。

歐巴桑聯盟總召、台灣親子共學教育促進會理事長張淑惠在2017年12月曾表示，歐巴桑聯盟的組成份子，以親子共學團的媽媽們為主，這群媽媽原本關注育兒及兒童人權，最後逐漸延伸到關心公共議題，包括爭取台鐵親子車廂，到拒絕公園遊具罐頭化，還有要求市府正視空污問題等。

除了上述幾個小黨之外，樹黨、信心希望聯盟、台灣人民共產黨和中國民主進步黨也都未有人當選。而親民黨推出26位候選人，有8位確定當選；台聯推出10位候選人，有4位當選；新黨推出10位候選人，有2人當選；民國黨推出5位候選人，就有3位當選。

核稿編輯：楊士範