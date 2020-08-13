【圖解】全家開店平台好店＋、好開店實際案例分享：如何無痛轉換你的電商平台？

全家自今年推出好店＋與好開店，吸引許多商家進駐。本文邀請不同產業背景的電商業者分享使用全家開店平台的經營心法與感想。

全家今年推出開店平台好店＋與好開店，擁有三年免上架費／抽成費、訂單金物流整合、完整後台系統等優勢，使店家轉換平台時無壓力，也能迅速完成導流，吸引許多商家進駐、廣受好評。

以下將以育兒用品商家安芯小百貨（好開店）、精品咖啡品牌feso（好店＋）兩家不同類型的電商為例，分享店家轉換平台的過程，以及如何發揮全家開店平台的既有優勢。

實例一：好開店——安芯小百貨

Photo Credit：TNL Brand Studio

安芯小百貨主要販售親子育兒用品，最初以臉書社團與大型網路商城作為販售管道。主理人甘淑禎分享選擇好開店的契機：「因為（使用好開店平台）全家運費相對較低，也沒有收取任何上架或抽成費用，對於小本經營的店家是相當吸引人的優點。」

在使用好開店前，安芯小百貨已在臉書社團累積了固定回購客，在既有宣傳管道（臉書）導流至好開店的過程相當順暢。相較於使用大型商城時，客戶對品牌黏著度不高，且需要透過廣告費曝光才能吸引新客；利用自由度較高的好開店販售商品，較能掌握流量，並主導品牌話語權。

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除了上述優勢，網站本身也有亮點。甘淑禎認為好開店的「商品分類」功能相當清晰直觀，不僅使消費者能快速找到想買的商品，也能在商品頁面中置入「相關商品」資訊，吸引消費者選購其他商品。

在後端作業上，好開店也提供店家許多強力支援：

免註冊購物功能：「目前累積的訂單，將近九成都是無註冊訂單。」甘淑禎認為提供免註冊購買功能，有助於提高散客下單機率，也能幫助品牌培養回流客。

一次列印多筆寄取貨單：對於一人經營的小型電商賣家，最痛苦的莫過於處理大量訂單，需耗時耗力地站在機器前一筆筆輸入寄件資料。好開店平台訂單系統能自動串接全家物流，賣家寄件時能一次列印所有訂單的寄取貨單。

對帳系統清晰、金流穩定：全家訂單系統可以彙整單月每個品項的銷售數量，方便店家對帳出貨。加上好開店定期每週兩次匯款，也相當適合資本循環速度快的小本經營者。

實例二：好店＋—— feso精品咖啡

feso為緬田品股份有限公司旗下的精品咖啡品牌，在踏入電商領域之前，多是跟電視台合作，作為主要曝光管道，再串接電話銷售的模式，在線下已累積不少忠實顧客。

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feso品牌經理尤信民分享經營電商的契機：「為了讓品牌有更多元的銷售管道，開始經營電商平台。全家好店＋能自訂網站頁面、制定SEO策略，操作彈性很大，相當適合已經培養出固定回購客的商家。」

在導流策略上，feso運用兩項好店＋提供的工具引導舊客、吸引新客：

折扣券與行銷組合工具

好店＋提供4種滿額優惠工具：滿額加贈、滿額加購、滿額折扣、滿額折價，可依照客人消費情形，提供不同優惠，變化促銷策略。

「透過過去累積的顧客名單與聯繫資料，我們將電商折扣碼和舊客紅利點數，連同好店＋的網址，發送簡訊給客戶，成功吸引不少舊客至電商平台回購。」

想知道更多電商行銷手法，可以參考此篇：【圖解】電商新手指南（中）：2種零成本提升客單價與轉換率的行銷策略

SEO策略

好店＋後台開放店家自行設定meta關鍵字與說明，短短三步驟便能設定所需關鍵字。此外也支援 Google Analytics 擴充元件、Google Tag Manager 擴充元件，提供店主許多流量分析上的支援。

尤信民提到，feso長期與電視節目配合，因此將節目名稱一同納入關鍵字規劃中，藉此吸引有在收看節目的新客。「好店＋支援流量分析擴充元件，除了讓我們更加了解客群樣貌，也有助於檢視關鍵字廣告成效。」

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【圖解】網路開店懶人包：電商初心者也看得懂的GA分析、SEO策略文章中，我們也分享許多初學者能輕鬆上手的SEO策略。

在好店＋的後台操作上，尤信民也對金物流整合系統讚譽有加：「除了對帳與出貨相當方便之外，好店＋的即時貨態查詢功能對買賣雙方都相當有利，不僅消費者能隨時追蹤出貨進度，也降低了內部客服人員的負擔。」

尤信民表示，未來feso也將嘗試好店＋會員分級工具，提供會員專屬優惠，希望將電商比重拉至品牌整體業績三成以上。

全家開店平台：低轉換成本、高操作自由度、適合多元業態

綜合兩者分享，可看出全家針對不同階段的業者，提供好開店與好店＋不同開店平台，完整的前後端系統與高自由度的操作，讓不同業態的業主皆能輕鬆上手。已有線下忠實顧客或是線上宣傳資源的商家，也能快速度過轉換陣痛期，培養穩定流量。

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不論是想在家工作增加收入，或是為品牌拓展商業版圖，甚至作為數位轉型的第一步，配合全家開店平台的免費資源與工具，皆有助於為商家解決營運難題、達成銷售目標。